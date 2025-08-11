Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников

00:05 16.08.2025

Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции



Кирилл Стрельников

08:02 15.08.2025



Подавляющее большинство политических комментаторов по обе стороны железно-санкционного занавеса толком не понимают, как на самом деле устроен процесс подготовки к встречам лидеров мировых держав, поэтому неудивительно, что почти все сходятся на любимой экспертной формуле "бабушка надвое сказала".



На самом деле формат и регламент встречи подразумевают, что совершенно невозможно за пять часов (с учетом чая, кофе и покурить с Лавровым) в деталях обсудить весь ворох вопросов и согласовать хотя бы приблизительный итоговый план действий даже с учетом полномочий и зашкаливающего совокупного IQ участников саммита на Аляске.



История и опыт подсказывают, что самые важные вопросы прорабатываются задолго до встреч подобного уровня. И нынешняя - не исключение. Иначе говоря, согласованное понимание реалий, скорее всего, уже произошло, то есть собственно переговоры уже по факту состоялись. И главным переговорщиком, который молча и устало выложил на стол убийственные аргументы, стала русская армия.



В западном инфополе в эти минуты отчаянно муссируется тезис, что командование ВС России сейчас выпрыгивает из камуфляжа, чтобы угодить Путину и к его встрече с Трампом дать кучу козырей и красивых картинок. По стопроцентной информации, ради парадных вклинений, прорывов и охватов с целью впечатлить американского лидера сейчас каждый километр экстренно устилается трупами наших солдат в несколько накатов толщиной.



Это отлично подходит для Голливуда, но в реальности все происходит с точностью до наоборот.



Впечатляющая прыть, с которой американцы начали организовывать встречу здесь и сейчас, связана с окончательным пониманием, что Украине настает ускоряющийся каюк и держать труп в теплом помещении больше смысла нет: начинает невыносимо смердеть. Судя по всему, последнюю соломинку принес Трампу в клювике из Киева генерал Келлог, которому была поставлена задача выяснить, есть ли у ВСУ порох в пороховнице и ягоды в лукошке, но он привез плохие новости. Совершенно неслучайно сразу после этого администрация США выступила за то, чтобы Киев использовал "прагматичный подход" и "реалистично оценил имеющиеся у него военные ресурсы".



В американском руководстве сидят совсем не дураки, и они, в отличие от европейцев, первыми поняли причины и значение резко увеличившейся в последние дни скорости продвижения российской армии сразу по нескольким ключевым направлениям. Они осознали, что сейчас мы наблюдаем не оперативный, а стратегический кризис всей украинской обороны, который можно описать двумя умными словами: кумулятивный эффект.



В начальной стадии СВО коллективный Запад довольно потирал ладошки, будучи уверенным в скором конце самоубийственной затеи русских: атаковать малым числом значительно превосходящие силы, хотя по всей военной науке должно было быть наоборот. Отход ВС России от Киева и Харькова и вовсе утроил продажи шампанского, и в европейских столицах на серьезных щах началось обсуждение, в какой день недели будет лучше проводить парад ВСУ на Красной площади.



Для западного политикума это было упоительное время, когда на репутации русской армии спешили потоптаться даже троюродные дяди приемных отцов младших аналитиков в третьесортных политконторах. В обзоре Atlantic Council за 2022-й утверждалось, что "год заканчивается с российской армией, деморализованной чередой поражений и репутацией России как военной сверхдержавы в руинах". Институт изучений войны (ISW) радостно удивлялся, "насколько плохо подготовлены российские солдаты". Эксперты Rutgers University писали, что "русские показали плохое руководство, плохую логистику, плохую тактику и плохую стратегию". Мозговой центр PONARS Eurasia с плохо скрытой издевкой даже пожалел нашу армию: "До войны большинство экспертов оценивали российские военные силы как гораздо более способные, чем они оказались". Издание The Week писало, что для захвата всей Украины такими темпами "потребуется более 70 лет".



Но прошло время, и британский мозговой центр Royal United Services Institute (RUSI), который в свое время тоже усердно хоронил нашу армию, сейчас вдруг признал, что "переход к прочной позиционной обороне осенью 2022 года стал самым мудрым решением российского военного командования".



А что изменилось?



С точки зрения российской армии - ничего.



Просто наша изначальная ставка на сохранение жизни наших бойцов при одновременном "размягчении" обороны противника и системном уничтожении его живой силы, логистики и военного производства в итоге принесла свои плоды, и сейчас результаты нашей стратегии и тактики стали настолько очевидными и пугающими, что скрывать и игнорировать их стало уже невозможно.



Только с мая по август и только в районе Покровска российские ВКС нанесли более 3,2 тысячи авиаударов, то есть по 30-32 умиротворяющих ФАБа в день, и размягчающий массаж идет круглосуточно. Для ВСУ там назревает ужасающий кризис, и их представители признают, что "существует реальная угроза установления контроля России над всей Донецкой областью". Глава Донецкой ОВА призвал граждан эвакуироваться из десятков населенных пунктов. Мы по всему фронту методично нашинковали части ВСУ до состояния, когда, несмотря на титанические усилия по бусификации, украинские бригады укомплектованы только на 30 процентов от штатной численности. Херсон ударами по мостам разделен на две половины, и в одной уже идет активная зачистка всего живого. Дело идет к скорому освобождению Купянска. Наши рвут противника в Запорожье. Обходят крупные узлы сопротивления и заманивают резервы противника в узкие "кишки", где им наносится поражение. Благодаря растяжению сил противника и необходимости затыкать дыры по всему фронту, по признанию украинских командиров, "ЛБС, по сути, перестала существовать". По сообщениям британского ресурса The Daily Telegraph, "вся линия (украинской) обороны похожа на решето", а "успехи российской армии на поле боя подорвали моральный дух украинских боевиков, которые отказываются сражаться за Зеленского".



Согласно данным того же Института изучения войны, только за один день - 12 августа - армия России освободила 110 квадратных километров - это самый высокий показатель с конца мая 2024 года.



Но даже самые красивые цифры для нашей армии не имеют значения. Значение имеет только то, что, по словам российского МИД, "территориальное устройство России закреплено в Конституции страны", а значит, мы передаем Аляске самый искренний привет, но наша земля вернется в родную гавань несмотря ни на что. И наша армия прямо сейчас ведет по этому поводу успешные переговоры в своем режиме.