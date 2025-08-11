"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже

03:04 16.08.2025

Саммит Россий и США в Анкоридже завершился после пресс-конференции президентов



МОСКВА, 16 авг - РИА Новости, Андрей Сергеев. Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также договорились о новой встрече. О том, что еще было на саммите - в материале РИА Новости.



Много неожиданного



На минуту Владимир Путин отвлекся от разговора с Дональдом Трампом на красной ковровой дорожке: над военной базой Эльмендорф-Ричардсон взмыл стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35. Никто не ожидал такого импровизированного воздушного парада.



Да и вообще много чего неожиданного было. Например, до конца не было понятно, как встретят гостя - пошли даже слухи, будто его встретит у трапа госсекретарь США Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Но российского президента ждал лично его коллега. Они с улыбками приветствовали друг друга и направились к своим машинам - "Аурусу" и "Кадиллаку".



Но тут - еще одна неожиданность. Трамп, видимо, в последний момент предложил поехать вместе - и Путин согласился. "Переговоры уже начались!", - воскликнул кто-то из наблюдавших на взлетной полосе журналистов после того, как оба лидера сели в "Зверя", автомобиль американского президента.



Внезапно изменился и формат встречи. Изначально предполагалось, что поговорят тет-а-тет, рядом только переводчики. К середине дня, 15 августа, появилась информация: будут еще и помощники. А уже к прилету российского гостя, 11:00 по местному времени (22:00 по Москве), снова все переиграли.



В итоге в небольшом зале рядом с главами государств сидели помощник Путина Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марк Рубио. После небольшой фотосессии, которая из-за американских журналистов быстро переросла в балаган, переговоры начались за закрытыми дверями.



Все это время наблюдатели соревновались в версиях: если договорятся, то о чем? Будет ли прорыв в урегулировании украинского конфликта? Вариантов было много.



Символичное место



Пресс-конференция по итогам встречи в формате "3+3" тоже была не такой, как все ожидали. Во-первых, президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, в конце лишь пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз. Во-вторых, интересны их заявления.



