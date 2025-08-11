 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 16.08.2025
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11  США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
01:59  СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:40  Advance: мир на Украине может спасти Европу от суицида
00:05  Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
03:04 16.08.2025

Саммит Россий и США в Анкоридже завершился после пресс-конференции президентов

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости, Андрей Сергеев. Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также договорились о новой встрече. О том, что еще было на саммите - в материале РИА Новости.

Много неожиданного

На минуту Владимир Путин отвлекся от разговора с Дональдом Трампом на красной ковровой дорожке: над военной базой Эльмендорф-Ричардсон взмыл стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35. Никто не ожидал такого импровизированного воздушного парада.

Да и вообще много чего неожиданного было. Например, до конца не было понятно, как встретят гостя - пошли даже слухи, будто его встретит у трапа госсекретарь США Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Но российского президента ждал лично его коллега. Они с улыбками приветствовали друг друга и направились к своим машинам - "Аурусу" и "Кадиллаку".

Но тут - еще одна неожиданность. Трамп, видимо, в последний момент предложил поехать вместе - и Путин согласился. "Переговоры уже начались!", - воскликнул кто-то из наблюдавших на взлетной полосе журналистов после того, как оба лидера сели в "Зверя", автомобиль американского президента.

Внезапно изменился и формат встречи. Изначально предполагалось, что поговорят тет-а-тет, рядом только переводчики. К середине дня, 15 августа, появилась информация: будут еще и помощники. А уже к прилету российского гостя, 11:00 по местному времени (22:00 по Москве), снова все переиграли.

В итоге в небольшом зале рядом с главами государств сидели помощник Путина Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марк Рубио. После небольшой фотосессии, которая из-за американских журналистов быстро переросла в балаган, переговоры начались за закрытыми дверями.

Все это время наблюдатели соревновались в версиях: если договорятся, то о чем? Будет ли прорыв в урегулировании украинского конфликта? Вариантов было много.

Символичное место

Пресс-конференция по итогам встречи в формате "3+3" тоже была не такой, как все ожидали. Во-первых, президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, в конце лишь пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз. Во-вторых, интересны их заявления.



Президент России поблагодарил своего коллегу за предложение приехать на Аляску и отметил символизм места их встречи. Этот регион тесно связывал обе страны на разных этапах. Немаловажным было сотрудничество в годы Второй Мировой - на полуострове, в частности, похоронены советские летчики. Путин выразил признательность властям США и местным жителям за достойное отношение к памяти героев.

Также он поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию конфликта. Между сторонами, отметил он, достигнуто понимание, которое, как надеется российский лидер, откроет дорогу к миру на Украине.

"Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс", - заявил он.

Также Путин назвал происходящие события большой трагедией для России, так как украинский народ - братский. Поэтому Москва очень заинтересована в скорейшем наступлении мира.

Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, заявил президент. И добавил: Москва готова работать над этим.

"Пока сделки нет"

Трамп, в свою очередь, отметил, что по некоторым пунктам Москве и Вашингтону удалось договориться.

"Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира", - подчеркнул он.

Вместе с тем, "по самому важному пункту" договоренностей по Украине согласия с Россией нет, добавил американский лидер. О чем именно речь, он не стал пояснять.

Но признался: "Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению пока сделки нет". То есть контакты продолжатся. Трамп также пообещал обсудить итоги встречи с европейскими союзниками и Киевом.

На этом президенты закончили. Уже после пресс-конференции журналисты узнали еще одну новость: запланированный рабочий завтрак между делегациями отменен. Переговоры завершились раньше, чем ожидалось. Но несмотря на это, как отмечают практически в унисон западные СМИ, Путину и Трампу удалось "найти точки соприкосновения" и сделать важный шаг к миру.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755302640


