|"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
03:04 16.08.2025
Саммит Россий и США в Анкоридже завершился после пресс-конференции президентов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости, Андрей Сергеев. Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также договорились о новой встрече. О том, что еще было на саммите - в материале РИА Новости.
Много неожиданного
На минуту Владимир Путин отвлекся от разговора с Дональдом Трампом на красной ковровой дорожке: над военной базой Эльмендорф-Ричардсон взмыл стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35. Никто не ожидал такого импровизированного воздушного парада.
Да и вообще много чего неожиданного было. Например, до конца не было понятно, как встретят гостя - пошли даже слухи, будто его встретит у трапа госсекретарь США Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Но российского президента ждал лично его коллега. Они с улыбками приветствовали друг друга и направились к своим машинам - "Аурусу" и "Кадиллаку".
Но тут - еще одна неожиданность. Трамп, видимо, в последний момент предложил поехать вместе - и Путин согласился. "Переговоры уже начались!", - воскликнул кто-то из наблюдавших на взлетной полосе журналистов после того, как оба лидера сели в "Зверя", автомобиль американского президента.
Внезапно изменился и формат встречи. Изначально предполагалось, что поговорят тет-а-тет, рядом только переводчики. К середине дня, 15 августа, появилась информация: будут еще и помощники. А уже к прилету российского гостя, 11:00 по местному времени (22:00 по Москве), снова все переиграли.
В итоге в небольшом зале рядом с главами государств сидели помощник Путина Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марк Рубио. После небольшой фотосессии, которая из-за американских журналистов быстро переросла в балаган, переговоры начались за закрытыми дверями.
Все это время наблюдатели соревновались в версиях: если договорятся, то о чем? Будет ли прорыв в урегулировании украинского конфликта? Вариантов было много.
Символичное место
Пресс-конференция по итогам встречи в формате "3+3" тоже была не такой, как все ожидали. Во-первых, президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, в конце лишь пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз. Во-вторых, интересны их заявления.
Президент России поблагодарил своего коллегу за предложение приехать на Аляску и отметил символизм места их встречи. Этот регион тесно связывал обе страны на разных этапах. Немаловажным было сотрудничество в годы Второй Мировой - на полуострове, в частности, похоронены советские летчики. Путин выразил признательность властям США и местным жителям за достойное отношение к памяти героев.
Также он поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию конфликта. Между сторонами, отметил он, достигнуто понимание, которое, как надеется российский лидер, откроет дорогу к миру на Украине.
"Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс", - заявил он.
Также Путин назвал происходящие события большой трагедией для России, так как украинский народ - братский. Поэтому Москва очень заинтересована в скорейшем наступлении мира.
Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, заявил президент. И добавил: Москва готова работать над этим.
"Пока сделки нет"
Трамп, в свою очередь, отметил, что по некоторым пунктам Москве и Вашингтону удалось договориться.
"Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира", - подчеркнул он.
Вместе с тем, "по самому важному пункту" договоренностей по Украине согласия с Россией нет, добавил американский лидер. О чем именно речь, он не стал пояснять.
Но признался: "Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению пока сделки нет". То есть контакты продолжатся. Трамп также пообещал обсудить итоги встречи с европейскими союзниками и Киевом.
На этом президенты закончили. Уже после пресс-конференции журналисты узнали еще одну новость: запланированный рабочий завтрак между делегациями отменен. Переговоры завершились раньше, чем ожидалось. Но несмотря на это, как отмечают практически в унисон западные СМИ, Путину и Трампу удалось "найти точки соприкосновения" и сделать важный шаг к миру.