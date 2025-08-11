Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории

Оглавление

Миф первый: американцы были против покупки

Миф второй: Аляску сдали в аренду на 99 лет

Миф третий: деньги утонули в море



Когда речь заходит о продаже Аляски, русские и американцы рассказывают совершенно разные истории. Одни уверены, что их ограбили. Другие считают, что их обманули. Третьи вообще думают, что никакой продажи не было. Кто прав в этом споре, который длится уже 158 лет? И какая правда скрывается за легендами, в которые до сих пор верят миллионы?



Миф первый: американцы были против покупки



"Глупость Сьюарда", "ледяной сундук", "зоопарк полярных медведей", "Моржероссия" - именно так американские газеты якобы называли купленную у России территорию. История о всеобщем недовольстве американцев стала настолько популярной, что в нее верят до сих пор.



На самом деле все было с точностью до наоборот. Профессор исторических наук и эксперт в области истории Аляски Стивен Хэйкокс провел детальный анализ американской прессы тех лет.



"К сожалению, многие нюансы теряются, когда ради удобства мы прибегаем к упрощенным трактовкам сложных исторических процессов", - объясняет историк.



Согласно его исследованиям, 44 из 48 крупнейших американских газет писали либо положительные отзывы о покупке, либо воздерживались от комментариев. В Сенате США за приобретение Аляски проголосовали 37 сенаторов против всего двух.



Откуда же взялись знаменитые издевательские прозвища? Их придумала одна-единственная газета "Нью-Йорк Трибьюн", редактор которой Хорейс Грили был яростным противником президента Эндрю Джонсона. Именно в этой газете появилась знаменитая карикатура, высмеивающая сделку.



"Карикатура не отражала широкого общественного мнения, но прочно укрепилась в истории из-за наглядности", - отмечает Хэйкокс.



Миф второй: Аляску сдали в аренду на 99 лет



Самая популярная в России байка гласит: Аляску не продали, а сдали американцам в аренду на 99 лет. Мол, к 1960-м годам срок истек, но Брежнев постеснялся требовать территорию назад.



Доктор исторических наук Анна Мэрибэль Ли, которая двадцать лет изучает вопрос продажи Аляски, знает, откуда растут ноги у этого мифа.



"Первая мысль о продаже Аляски появилась еще в 1854 году и исходила от американского правительства, заинтересованного в предотвращении британской оккупации", - рассказывает историк.



Тогда США действительно предложили императору Александру II заключить фиктивный договор на три года - территория переходила во временное пользование американцев для защиты от англичан.



"Отсюда, полагаю, и берет начало миф о том, что Россия Аляску не продавала, а лишь сдавала в аренду", - объясняет Ли.



Но тот договор так и не был подписан. А настоящий договор 1867 года четко говорит о безвозвратной продаже без всяких арендных сроков.



Миф третий: деньги утонули в море



Еще одна красивая легенда: деньги за Аляску в виде золотых слитков утонули при кораблекрушении в Финском заливе. Россия так и не получила оплату за проданную территорию.



Реальность прозаична до неприличия. В царских архивах сохранилась документальная пометка о получении полной суммы. Более того, легендарный барк "Orkney", который якобы потопил аляскинское золото, был построен позже, чем совершена сделка.



Выплата 7,2 миллиона долларов произошла в 1868 году, через год после подписания договора. Почти всю выручку потратили на строительство железной дороги по всей стране.



Екатерина II и другие выдумки



Группа "Любэ" в песне "Не валяй дурака, Америка!" спела: "Эх, корона Российской империи, Екатерина, ты была не права!" Миллионы россиян поверили, что Аляску продала Екатерина Великая.



На самом деле императрица, правившая с 1762 по 1796 год, тут совершенно ни при чем. Аляску продал Александр II в 1867 году - через 71 год после смерти Екатерины.



Еще один популярный миф - Россия отдала территорию "за бесценок".



"При этом минимальную сумму за полтора миллиона квадратных километров северной территории оценивали в пять миллионов долларов - цена значительная", - подчеркивает Анна Ли.



В итоге новые владельцы заплатили даже больше российских ожиданий. Но по американским меркам это были смешные деньги. Для сравнения: покупка Луизианы у Франции обошлась США в 23 миллиона долларов с процентами. А строительство одного здания окружного суда в Нью-Йорке в 1871 году стоило больше, чем вся Аляска - правда, там работали мошенники, которые украли из казначейства штата 13 миллионов.



Зачем Россия продавала землю



Решение о продаже принималось не от хорошей жизни. После Крымской войны у империи не было ни сил, ни денег на содержание далекой северной территории. Добыча пушнины - основной источник дохода - стремительно сокращалась. Враждебно настроенные местные племена регулярно нападали на русских поселенцев.



"Во второй половине XIX века добыча пушнины, являвшаяся основным видом экономической деятельности на Аляске, существенно сокращается, на территорию приезжает все меньше экспедиций", - объясняют исследователи.



"Судьба России на Аляске решилась в конце 1866 года, когда на заседании под предводительством Александра II единогласным решением было принято продать территорию Штатам", - рассказывает Анна Ли.



Главная угроза исходила от Британии - основного геополитического соперника России. В случае конфликта удержать Аляску было бы невозможно.



"В условиях едва закончившейся Крымской кампании, обернувшейся для Российской Империи потерей Черноморского флота, ресурсов на освоение далекой северной территории практически не было", - отмечают историки.



Что показали полтора века



Время расставило все по местам. С экономической точки зрения Аляска до сих пор остается убыточной для США. Все доходы от добычи золота, серебра, меди, нефти и газа не покрывают расходы на содержание штата, он дотационный.



"Однако существует и более явная причина укрепления мифа о непопулярности сделки", - говорит профессор Хэйкокс. По его словам, жители Аляски до сих пор убеждены, что федеральная политика не соответствует их интересам.



"Для штата, который получает больше денег из федеральной казны на душу населения, чем практически все другие штаты, и население которого правительство последовательным образом поддерживает с момента приобретения территории и до сих пор, это довольно странная жалоба со сложной историей", - иронизирует историк.



Но есть и другая сторона медали. С геополитической точки зрения Аляска бесценна - контроль над Беринговым проливом, близость к России, стратегические военные базы. Именно поэтому, несмотря на экономические убытки, США никогда не расстанутся с этой территорией.



"Если смотреть на ситуацию с перспективы того времени, у Российской Империи были все основания продать территорию - и дело здесь, в первую очередь, было не в финансовой нужде, как некоторые полагают, а в мудром расчете в свете геополитического положения на тот момент", - заключает Анна Ли.