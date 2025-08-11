Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только

11:57 16.08.2025

Непубличная сделка о судьбе Украины и не только



Матвей Герасимов, Мария Бойкова



Изнанка



Несмотря на позитивный тон после переговоров и российской, и американской делегаций, главного, на что рассчитывал Трамп, не произошло: сделки нет. В Анкоридже стороны обсудили решение украинского кризиса на высоком уровне, но публично ничего озвучено не было.



