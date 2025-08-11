|Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
11:57 16.08.2025
Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
Матвей Герасимов, Мария Бойкова
Изнанка
Несмотря на позитивный тон после переговоров и российской, и американской делегаций, главного, на что рассчитывал Трамп, не произошло: сделки нет. В Анкоридже стороны обсудили решение украинского кризиса на высоком уровне, но публично ничего озвучено не было.
Целую неделю мир следил за заявлениями и событиями вокруг теперь уже состоявшейся встречи Трампа и Путина. Проскакивали и угрозы о том, что, если ничего не получится, будут введены новые санкции, и о том, что Киев на встрече не будет обсуждаться вовсе – мол, якобы президент США может продолжить позицию своего предшественника относительно "ничего об Украине без Украины". В то же время, как писала "Суверенная экономика", должны были состояться переговоры не только о военном конфликте, но и о сотрудничестве, в том числе в Арктике, не случайно ведь местом была выбрана Аляска.
Но вот встреча все же состоялась.
Трамп аплодировал Путину на красной дорожке, тепло с ним поздоровался и пошел бок о бок к "Кадиллаку", а после и вовсе уехал на нем вместе с российским коллегой к месту саммита. Переговоры длились больше 2 часов, без прессы – как это было с Зеленским. На пресс-конференции оба лидера выглядели как люди, которым комфортно вести диалог. Именно этого и опасались европейские и американские эксперты, политики и журналисты – что Трамп снова окажется "очарован Путиным".
На публике лидеры улыбались, обменивались репликами и на пресс-конференции констатировали "продуктивность" встречи. По итогам почти 3-часового разговора Путин говорил о гарантиях мира и необходимости устранения "первопричин конфликта", Трамп – о "неплохом шансе на мир" и "многих согласованных пунктах".
Однако в 12-минутном выступлении лидеров не было никакой конкретики о договоренностях. И все, саммит окончен. Без вопросов прессы, не так, как обещали журналистам. Как отмечал информационный канал Fox News, если бы переговоры прошли позитивно, первым выступил бы Трамп, а Путин – вторым, если негативно, то выступил бы один Трамп. Но все пошло не так, как ожидала пресса.
После всех этих слов и заявлений остается вопрос: о чем договорились за закрытыми дверями и почему все так довольны?
Западные СМИ пишут о "победе Путина" и "унижении Трампа", но деталей никто не знает. Ясно одно – стороны разошлись не в холодном молчании, а с улыбками и приглашением "в следующий раз в Москву". В то же время вместо назначенного обеда после переговоров оба лидера отправились по своим делам, что тоже нетипично – длинного разговора в неформальной обстановке не вышло, визит был исключительно рабочим. Впрочем, судя по кадрам, Путину и Трампу все-таки удалось, хоть и мельком, обсудить определенные вещи, но какие – мы не знаем.
Пока Путин летит на Чукотку, а Трамп – в Вашингтон, Fox News публикует интервью, в котором президент США заявляет о результативности переговоров и "высокой вероятности заключения сделки".
Помимо этого, Трамп делает уже и более значимые заявления. Он говорит, что не планирует вводить санкции против России и ее торговых партнеров. Встреча, по его словам, прошла очень хорошо, и их реализация не потребуется.
Получается, что сделки нет, но появились непубличные договоренности.
Путин и Трамп показали, что именно они вдвоем решают финал украинского конфликта. И получилось, что без бумажек судьба Украины в целом обрисована. По словам Трампа, теперь многое зависит от Зеленского. Или от того, как он отреагирует на произошедшее.
Что же касается России – как заявил Readovka советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников, Штатам необходима передышка: они отстали в плане вооружений, и нагнать РФ им будет очень непросто. По сути, США нужен тайм-аут в 5–10 лет, чтобы достичь тех же успехов в сфере БПЛА и гиперзвукового оружия. Но и это может привести к сотрудничеству, ведь Владимир Путин уже проложил дорожку к партнерству, подписав указ, который потенциально позволяет американским нефтяникам вернуться в "Сахалин-1".
Так, в Анкоридже без громких заявлений, сделок и бумаг встреча очертила границы, в которых и будет писаться история.