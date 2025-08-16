О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов

00:53 17.08.2025

Больше света над Гималаями: о факторах сближения Китая и Индии

Возобновление выдачи виз, авиасообщения и приграничной торговли открывают благоприятные перспективы



16.08.2025 | Юрий КУЗНЕЦОВ



Индия и Китай планируют в следующем месяце возобновить прямое авиасообщение, прерванное из-за COVID-19. Официальная информация на этот счет может быть представлена на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конце августа в Тяньцзине, где ожидается встреча лидеров этих стран – Нарендры Моди и Си Цзиньпина, сообщает агентство Блумберг. Ранее в июле стало известно о возобновлении после пятилетнего перерыва выдачи Индией туристических виз гражданам Китая, что также знаменует собой значительное потепление двусторонних отношений после приграничных обострений 2020 года. Решение Индии отменить визовые ограничения стало последним в череде шагов, предпринятых для восстановления отношений после встречи лидеров двух стран Си Цзиньпина и Нарендры Моди "на полях" саммита БРИКС в России в октябре 2024 года.



"Позитивная новость" о возобновлении выдачи виз отвечает "общим интересам всех сторон", заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь: "Китай готов поддерживать связь и проводить консультации с Индией, чтобы постоянно повышать уровень содействия кадровому обмену между двумя странами".



По данным Reuters, в марте Китай снял ограничения на выдачу туристических виз гражданам Индии после того, как две страны объявили о предстоящей работе над возобновлением прямых авиаперевозок. Соответствующие переговоры шли практически с начала года, однако они замедлились из-за обострений, в том числе по причине конфликта Индии с Пакистаном. За последние две недели процесс вновь ускорился, и авиакомпании начали готовиться к полетам. Кроме того, Пекин согласился впервые за пять лет открыть для индийских паломников священные для приверженцев ряда религиозных течений гору Кайлаш и высокогорное озеро Лаш-Манасаровар в западном Тибете.



В июле министр иностранных дел С. Джайшанкар встретился со своим китайским коллегой Ван И в Пекине, где они, согласно заявлению внешнеполитического ведомства Индии, "отметили недавний прогресс, достигнутый обеими сторонами в стабилизации и восстановлении связей, уделяя особое внимание взаимодействию, ориентированному на людей". В этом же ключе следует рассматривать переговоры о возобновлении приостановленной в том же 2020 году приграничной торговли. Более трех десятилетий торговцы с обеих сторон вели дела на трех гималайских постах, продавая в основном специи, электротовары, мебель и корма для скота. Несмотря на относительно небольшие объемы (в 2017 и 2018 годах они составили в общей сложности 3,16 млн долларов), эти сделки имели значение для местной экономики и символизировали конструктивные отношения на границе. По сообщению Bloomberg, оба правительства предложили возобновить торговлю, и теперь этот вопрос является предметом двусторонних переговоров.



Казалось бы, на первый взгляд речь идет о формально-рутинной или малопримечательной информации. Но уже во втором приближении становится ясно: перед нами достаточно важный сюжет, отражающий серьезный сдвиг в международно-политической конъюнктуре.



И здесь следует обратить внимание на предысторию проблемы. Как известно, идея фикс вашингтонского истеблишмента – использовать Индию и ее потенциал против Китая, несомненно, составляющая предмет внутриэлитного консенсуса в Вашингтоне приблизительно с 2014 года. Неслучайно даже после смены хозяина Овального кабинета с Байдена на Трампа попытки "охмурить" Нью-Дели, исходя из вышеупомянутой стратегической задачи, отнюдь не прекратились.



Продолжая линию своего предшественника, Трамп объявил о создании международного торгового пути из Индии в США через Израиль (IMEC). Но началось все на индийском направлении несколько раньше: летом 2023 г. в ходе официального визита в Вашингтон премьер-министра Моди Джо Байден во всеуслышание назвал Нью-Дели стратегическим союзником США в Южной Азии. Мало того, во время той памятной встречи ничто не мешало участвовать и впоследствии главному "трамписту" Илону Маску, обещавшему тогда же обильные инвестиции в Индию со стороны своей компании Tesla. Тогда же, к слову, явно проговаривались и дальнейшие совместные шаги двух стран, включая тот самый экономический коридор IMEC, старт которому, кстати, впервые дал не Трамп, а его предшественник на саммите "Большой двадцатки" в Индии.



Американцы усиленно пытались всерьез противопоставить перспективный индийский экономический коридор "Индия – Ближний Восток – Европа" китайской инициативе "Пояса и пути". Тем не менее расчеты Байдена и Трампа по превращению Нью-Дели в "антикитайский таран" явно не оправдались.



Так, южно-азиатская держава не позарилась на многочисленные обещания США и нашла в себе силы переоценить свою геостратегическую роль. Это стало отчетливо видно уже в мае 2024 года, когда Индия подписала с ключевым торгово-экономическим партнером Китая в регионе – Ираном – соглашение о долгосрочной аренде порта Чабахар. Индию не смутила даже перспектива попасть под санкции за сотрудничество с "нерукопожатным" для коллективного Запада "режимом аятолл". Более того, Нью-Дели не стал заложником своих страхов относительно усиления союзника КНР, а значит своего "конкурента и соперника" Ирана, а стал выстраивать с последним собственные контакты. Ведь Китай небезуспешно пытается превратить Иран в свой хаб, крупнейший транспортно-логистический узел для связи Азии с Европой. Так, первый поезд из Сианя прибыл в логистический хаб Априн близ Тегерана 25 мая 2025 года, незадолго до начала израильской агрессии.



Похоже, что Штаты погорели на своей привычке говорить со всеми странами мира "через губу", с применением экономических и военных угроз. В частности, это касается последних заполошных угроз Трампа в адрес Индии относительно ее сотрудничества с Россией. Не исключено также, что последние атаки американского союзника на Востоке – Израиля – на Иран в июне 2025 г. не на шутку встревожили не только Пекин, но и Нью-Дели, где отчетливо понимают: хаотизация региона в перспективе ударит, прежде всего, по национальным интересам страны.



Кроме того, несмотря на спорные вопросы, у двух крупнейших по населению государств Евразии имеется немало пересечений в таких организациях как ШОС и БРИКС, а следовательно, сохраняются платформы для прямого и опосредованного, неподконтрольного Западу диалога.



Бывший глава Niti Aayog и шерпа G20 Амитабх Кант в эксклюзивном интервью телеканалу NDT заявил, что Индия должна поддерживать хорошие отношения со всеми странами, включая Китай. "Если Индия хочет нарастить свои производственные мощности, то хорошие отношения с Пекином крайне важны, поскольку они являются крупным производственным партнером".



По мнению индийца, поскольку его страна сегодня нуждается в ресурсах и комплектующих, то альтернативы сотрудничеству Индии с рядом китайских компаний нет. В качестве аргумента эксперт привел тот факт, что, несмотря на очевидные противоречия, США также все еще находятся в теснейших экономических взаимосвязях с Китаем.



Кант, однако, отметил, что в любом случае более тесные связи с Китаем будут способствовать развитию Индии: "Я думаю, важно взглянуть на мировой ВВП". На долю США приходится около 26% мирового ВВП. Доля Китая приближается к 18-19%, а доля Европы, которая составляла около 30%, снизилась до 17%. Эти показатели дополнительно подтверждают необходимость теснейшей кооперации Нью-Дели и Пекина.



Как отмечает индийская исследовательница Антара Гхосал Сингх в своем докладе под названием "Китайско-индийское сближение", отношения между странами, похоже, демонстрируют признаки смягчения, особенно благодаря последовательным контактам на высоком уровне между правительствами двух стран с конца 2024 года. Учитывая позитивную динамику двусторонних отношений в последние несколько месяцев, в некоторых кругах наблюдается осторожный оптимизм в отношении возможной разрядки.



В любом случае с чередой событий, свидетельствующих о провалах гегемонистского курса Америки, можно со всей уверенностью поздравить и Пекин, и Нью-Дели, поскольку ни один из обозначенных игроков не проиграл, а, напротив, многократно усилил свои позиции в результате конструктивного диалога. Следуя общим интересам и преодолевая разногласия, Нью-Дели и Пекин движутся суверенным курсом.