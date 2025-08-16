 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 17.08.2025
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11  США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
01:59  СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:40  Advance: мир на Украине может спасти Европу от суицида
00:05  Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
00:53 17.08.2025

Больше света над Гималаями: о факторах сближения Китая и Индии
Возобновление выдачи виз, авиасообщения и приграничной торговли открывают благоприятные перспективы

16.08.2025 | Юрий КУЗНЕЦОВ

Индия и Китай планируют в следующем месяце возобновить прямое авиасообщение, прерванное из-за COVID-19. Официальная информация на этот счет может быть представлена на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конце августа в Тяньцзине, где ожидается встреча лидеров этих стран – Нарендры Моди и Си Цзиньпина, сообщает агентство Блумберг. Ранее в июле стало известно о возобновлении после пятилетнего перерыва выдачи Индией туристических виз гражданам Китая, что также знаменует собой значительное потепление двусторонних отношений после приграничных обострений 2020 года. Решение Индии отменить визовые ограничения стало последним в череде шагов, предпринятых для восстановления отношений после встречи лидеров двух стран Си Цзиньпина и Нарендры Моди "на полях" саммита БРИКС в России в октябре 2024 года.

"Позитивная новость" о возобновлении выдачи виз отвечает "общим интересам всех сторон", заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь: "Китай готов поддерживать связь и проводить консультации с Индией, чтобы постоянно повышать уровень содействия кадровому обмену между двумя странами".

По данным Reuters, в марте Китай снял ограничения на выдачу туристических виз гражданам Индии после того, как две страны объявили о предстоящей работе над возобновлением прямых авиаперевозок. Соответствующие переговоры шли практически с начала года, однако они замедлились из-за обострений, в том числе по причине конфликта Индии с Пакистаном. За последние две недели процесс вновь ускорился, и авиакомпании начали готовиться к полетам. Кроме того, Пекин согласился впервые за пять лет открыть для индийских паломников священные для приверженцев ряда религиозных течений гору Кайлаш и высокогорное озеро Лаш-Манасаровар в западном Тибете.

В июле министр иностранных дел С. Джайшанкар встретился со своим китайским коллегой Ван И в Пекине, где они, согласно заявлению внешнеполитического ведомства Индии, "отметили недавний прогресс, достигнутый обеими сторонами в стабилизации и восстановлении связей, уделяя особое внимание взаимодействию, ориентированному на людей". В этом же ключе следует рассматривать переговоры о возобновлении приостановленной в том же 2020 году приграничной торговли. Более трех десятилетий торговцы с обеих сторон вели дела на трех гималайских постах, продавая в основном специи, электротовары, мебель и корма для скота. Несмотря на относительно небольшие объемы (в 2017 и 2018 годах они составили в общей сложности 3,16 млн долларов), эти сделки имели значение для местной экономики и символизировали конструктивные отношения на границе. По сообщению Bloomberg, оба правительства предложили возобновить торговлю, и теперь этот вопрос является предметом двусторонних переговоров.

Казалось бы, на первый взгляд речь идет о формально-рутинной или малопримечательной информации. Но уже во втором приближении становится ясно: перед нами достаточно важный сюжет, отражающий серьезный сдвиг в международно-политической конъюнктуре.

И здесь следует обратить внимание на предысторию проблемы. Как известно, идея фикс вашингтонского истеблишмента – использовать Индию и ее потенциал против Китая, несомненно, составляющая предмет внутриэлитного консенсуса в Вашингтоне приблизительно с 2014 года. Неслучайно даже после смены хозяина Овального кабинета с Байдена на Трампа попытки "охмурить" Нью-Дели, исходя из вышеупомянутой стратегической задачи, отнюдь не прекратились.

Продолжая линию своего предшественника, Трамп объявил о создании международного торгового пути из Индии в США через Израиль (IMEC). Но началось все на индийском направлении несколько раньше: летом 2023 г. в ходе официального визита в Вашингтон премьер-министра Моди Джо Байден во всеуслышание назвал Нью-Дели стратегическим союзником США в Южной Азии. Мало того, во время той памятной встречи ничто не мешало участвовать и впоследствии главному "трамписту" Илону Маску, обещавшему тогда же обильные инвестиции в Индию со стороны своей компании Tesla. Тогда же, к слову, явно проговаривались и дальнейшие совместные шаги двух стран, включая тот самый экономический коридор IMEC, старт которому, кстати, впервые дал не Трамп, а его предшественник на саммите "Большой двадцатки" в Индии.

Американцы усиленно пытались всерьез противопоставить перспективный индийский экономический коридор "Индия – Ближний Восток – Европа" китайской инициативе "Пояса и пути". Тем не менее расчеты Байдена и Трампа по превращению Нью-Дели в "антикитайский таран" явно не оправдались.

Так, южно-азиатская держава не позарилась на многочисленные обещания США и нашла в себе силы переоценить свою геостратегическую роль. Это стало отчетливо видно уже в мае 2024 года, когда Индия подписала с ключевым торгово-экономическим партнером Китая в регионе – Ираном – соглашение о долгосрочной аренде порта Чабахар. Индию не смутила даже перспектива попасть под санкции за сотрудничество с "нерукопожатным" для коллективного Запада "режимом аятолл". Более того, Нью-Дели не стал заложником своих страхов относительно усиления союзника КНР, а значит своего "конкурента и соперника" Ирана, а стал выстраивать с последним собственные контакты. Ведь Китай небезуспешно пытается превратить Иран в свой хаб, крупнейший транспортно-логистический узел для связи Азии с Европой. Так, первый поезд из Сианя прибыл в логистический хаб Априн близ Тегерана 25 мая 2025 года, незадолго до начала израильской агрессии.

Похоже, что Штаты погорели на своей привычке говорить со всеми странами мира "через губу", с применением экономических и военных угроз. В частности, это касается последних заполошных угроз Трампа в адрес Индии относительно ее сотрудничества с Россией. Не исключено также, что последние атаки американского союзника на Востоке – Израиля – на Иран в июне 2025 г. не на шутку встревожили не только Пекин, но и Нью-Дели, где отчетливо понимают: хаотизация региона в перспективе ударит, прежде всего, по национальным интересам страны.

Кроме того, несмотря на спорные вопросы, у двух крупнейших по населению государств Евразии имеется немало пересечений в таких организациях как ШОС и БРИКС, а следовательно, сохраняются платформы для прямого и опосредованного, неподконтрольного Западу диалога.

Бывший глава Niti Aayog и шерпа G20 Амитабх Кант в эксклюзивном интервью телеканалу NDT заявил, что Индия должна поддерживать хорошие отношения со всеми странами, включая Китай. "Если Индия хочет нарастить свои производственные мощности, то хорошие отношения с Пекином крайне важны, поскольку они являются крупным производственным партнером".

По мнению индийца, поскольку его страна сегодня нуждается в ресурсах и комплектующих, то альтернативы сотрудничеству Индии с рядом китайских компаний нет. В качестве аргумента эксперт привел тот факт, что, несмотря на очевидные противоречия, США также все еще находятся в теснейших экономических взаимосвязях с Китаем.

Кант, однако, отметил, что в любом случае более тесные связи с Китаем будут способствовать развитию Индии: "Я думаю, важно взглянуть на мировой ВВП". На долю США приходится около 26% мирового ВВП. Доля Китая приближается к 18-19%, а доля Европы, которая составляла около 30%, снизилась до 17%. Эти показатели дополнительно подтверждают необходимость теснейшей кооперации Нью-Дели и Пекина.

Как отмечает индийская исследовательница Антара Гхосал Сингх в своем докладе под названием "Китайско-индийское сближение", отношения между странами, похоже, демонстрируют признаки смягчения, особенно благодаря последовательным контактам на высоком уровне между правительствами двух стран с конца 2024 года. Учитывая позитивную динамику двусторонних отношений в последние несколько месяцев, в некоторых кругах наблюдается осторожный оптимизм в отношении возможной разрядки.

В любом случае с чередой событий, свидетельствующих о провалах гегемонистского курса Америки, можно со всей уверенностью поздравить и Пекин, и Нью-Дели, поскольку ни один из обозначенных игроков не проиграл, а, напротив, многократно усилил свои позиции в результате конструктивного диалога. Следуя общим интересам и преодолевая разногласия, Нью-Дели и Пекин движутся суверенным курсом.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755381180


