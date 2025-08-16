Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов

01:23 17.08.2025

Украина еще не скоро придет в себя



Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.



Игорь Караулов

поэт, публицист

16 августа 2025



Итоги конфликта между Россией и Западом, в горячую фазу которого вовлечена Украина, вероятно, подводить еще рано, однако диапазон возможных решений уже определился. Его определили не Дональд Трамп и не кто-либо из действующих или успевших уйти в небытие европейских политиков. Его определили мужество российского солдата и здравомыслие российского руководства.



Что это значит? Россия как минимум не отдаст освобожденные территории четырех новых регионов, не говоря уже о Крыме, и постарается получить эти регионы в полном объеме.



С другой стороны, наша страна не заинтересована в том, чтобы завышать территориальные требования, а тем более поглощать всю Украину. Во-первых, потому что цель СВО изначально не состояла в территориальных захватах – пусть даже западным политикам, рисующим Россию агрессором, этого не понять. Во-вторых, за три с половиной года мы осознали, насколько далеко зашел процесс переформатирования мозгов украинского населения.



Дай нам Бог переварить, вернуть к нормальной ментальности жителей уже освобожденных земель. Принимать в ряды наших граждан еще миллионы людей, среди которых обнаружатся десятки тысяч уже готовых или потенциальных террористов, идейно мотивированных мошенников и просто русофобов, людей, зараженных ненавистью, являющихся благодатным материалом для вербовки иностранными спецслужбами, мы не можем себе позволить. Вся эта человеческая масса должна какое-то время повариться в своем бульоне.



Поэтому, когда "все кончится", какая-то Украина все же останется. Но останется она у разбитого корыта. И дело не в 20% утраченных территорий. И даже не в том, что это далеко не худшие территории – плодородные почвы, морское побережье, залежи популярного нынче лития.



Самая главная потеря Украины – это люди. Сотни тысяч людей, погибших ни за что, и миллионы граждан, которые уехали в Европу или еще дальше и по своей воле возвращаться не желающих.



У России чистая совесть. С самого начала СВО мы предлагали Украине мир. Весной 2022 года в Стамбуле Киев мог получить мир на гораздо более выгодных условиях, чем сегодня. Сотни тысяч людей были тогда еще живы. Они могли бы жить и сегодня. Но Зеленский решил, что самое время попробовать отыграться, настоять на своем. В самом деле, разве жалко положить хотя бы миллион людей ради вступления в НАТО и ради возвращения Донбасса, а может быть – чем черт не шутит – даже и Крыма?



Что ж, нечистый пошутил изрядно. Азартная игра живет обещанием будущего выигрыша, но однажды надо подводить итог. Казино закрывается, ставки больше не принимаются, да и ставить особо нечего, и тогда мечты уступают место реальности.



На войне каждая сторона несет потери. Но в итоге потери одной стороны оправдываются победой, а потери другой – оказываются напрасными. А поскольку теперь уже понятно, что надежды на победу у Украины нет, что затягивать военные действия – значит с каждой неделей терять все больше и больше земли, многомиллионный вопль "за что хлопцы полегли?" уже готов повиснуть над Незалежной.



Что же пошло не так? В чем просчитались эти люди? Похоже, их подвела собственная пропаганда, которое отравилось общество.



Во-первых, Россия, вопреки их ожиданиям, выстояла, сплотилась внутренне и не оказалась во внешней изоляции. А ведь можно было просто посмотреть на карту и понять, с кем они имеют дело. С огромной страной, у которой население в пять раз больше и есть собственная военная промышленность. Но нет, националистам очень хотелось вознестись в мечтах.



Во-вторых, что еще важнее для психологического состояния украинского общества, Украину подвел Запад. Вера в Запад мотивировала тамошнюю публику еще сильнее, чем ненависть к России. Ну правда, не может же проиграть страна, за которую вписался Запад. Тем более что натовские политики подначивали киевский режим изо всех сил. Все дадим, и оружие, и обмундирование, и связь, и разведку, и много-много денег, только воюйте.



Подразумевалось, что НАТО и воевать будет за Украину, когда свои хлопцы начнут заканчиваться. А вышло-то совсем иначе.



Американцам оплачивать этот кровавый банкет надоело, европейцы тоже как-то косят глазами. "Коалиция желающих" очень не хочет стать "коалицией желающих на тот свет" и войска отказывается присылать даже после гипотетического перемирия. А Госдеп США выпускает отчет о нарушениях прав человека в стране, которую всего три года назад считали форпостом ценностей свободного мира.



Крушение веры в Запад – такой же мощный удар по коллективной психике украинцев, как и окончательное осознание бессмысленности принесенных жертв. К сожалению, первая реакция окажется привычной: ненависть. Прежде приучились ненавидеть Россию, Путина, москалей. Теперь ненависть, похоже, будет многовекторной. Достанется и Западу – за то, что обманули доверчивый народ, кинули на произвол судьбы, использовали как скот. А такая лучезарная была мечта – войти на равных в сообщество "цивилизованных наций".



Разочарование, отчаяние, ненависть. Вот тот бульон, в котором будут вариться украинские мозги в ближайшем будущем. И не стоит возлагать большие надежды на смену власти. Можно поменять Зеленского хоть на Залужного, хоть на кого еще, но общество-то останется прежним. Это общество инфантилов, готовых очароваться любой ложью и винящих в своих бедах кого угодно, только не себя.



Судя по тем новостям, которые до нас доходят, в мозгах этих проистекают противоречивые процессы. Одни и те же люди отбивают своих родных, друзей, соседей у людоловов из ТЦК и требуют воевать до полной победы. Одни и те же люди оставляют непристойные злорадные комментарии под видео домов и заводов в России, горящих после ударов украинских беспилотников, и проклинают нас за удары по объектам в Киеве и других украинских городах. Одни и те же люди говорят в быту на русском языке и в то же время возмущаются – разумеется, тоже по-русски, – когда вокруг них звучат русские песни.



Было бы, однако странно предполагать, что целый народ может находиться в этом состоянии бесконечно долго. Конечно, националисты будут уверять весь мир, что подобная каша в голове – это и есть то, что делает человека украинцем. Но все же примирение с реальностью неизбежно. По сути, нормализация взгляда на мир была бы равносильна той денацификации, которую мы ожидаем от Украины.



Мне кажется, украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь восточнославянского или постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов. Нужно больше рассказывать миру о том, что произошло с Украиной, чтобы подобное не повторялось в других точках нашей планеты.