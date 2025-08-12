|Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
12:38 17.08.2025
Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован в Сети
На канале "ПроОбраз" вышла режиссерская версия документального фильма "Настоятель", посвященная 50-летию служения протоиерея Валерия Захарова.
Отец Валерий – настоятель Свято-Никольского собора, одного из старейших и самых известных храмов Алматы.
За годы своего пастырского служения он снискал среди верующих репутацию мудрого и справедливого духовного отца.
Кроме того, протоиерей Валерий Захаров – свидетель важных исторических событий, участвовавший в жизни Церкви как в сложные советские годы, так и в период возрождения после распада СССР.
АПН, 11 августа