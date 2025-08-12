Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"

12:38 17.08.2025

Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован в Сети



На канале "ПроОбраз" вышла режиссерская версия документального фильма "Настоятель", посвященная 50-летию служения протоиерея Валерия Захарова.



Отец Валерий – настоятель Свято-Никольского собора, одного из старейших и самых известных храмов Алматы.



За годы своего пастырского служения он снискал среди верующих репутацию мудрого и справедливого духовного отца.



Кроме того, протоиерей Валерий Захаров – свидетель важных исторических событий, участвовавший в жизни Церкви как в сложные советские годы, так и в период возрождения после распада СССР.







АПН, 11 августа