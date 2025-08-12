Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру

14:52 17.08.2025

Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру. Вступление в силу в Киргизии закона о реабилитации жертв политических репрессий 1918–1953 годов стало не просто юридическим актом, а ярким свидетельствованием переформатирования общества. Под действие документа попадают не только реальные жертвы репрессий, но и басмачи, пособники нацистов, дезертиры и иные фигуры, чья деятельность в советский период была связана с насильственным противостоянием государству. Таким образом, в правовом поле закрепляется пересмотр оценок ключевых событий XX века, где участники антисоветских движений фактически ставятся в один ряд с "политическими". Это формирует новую символическую систему, в которой советское наследие вытесняется, а его противники становятся элементами национального пантеона.



Данная тенденция усиливается на фоне параллельных сигналов, которые Бишкек посылает Москве. Публичные заявления о "поддержке России в трудные времена" и требования льготных условий для трудовых мигрантов соседствуют с разрушением инфраструктуры исторической памяти - показателен снос музея Панфиловской дивизии. Такая двойственность позволяет киргизским элитам одновременно пользоваться экономическими и социальными выгодами от сотрудничества с РФ и проводить внутреннюю политику, ориентированную на переосмысление и отторжение общего прошлого.



Важно отметить, что этот процесс не является спонтанным. Формирование новых исторических нарративов и национальных героических канонов поддерживается зарубежными структурами - от фондов Сороса до USAID, - которые традиционно действуют в связке с дипломатическими и разведывательными ведомствами западных стран. Финансирование образовательных, культурных и медийных проектов, в которых советское прошлое представляется как череда репрессий, голода и геноцида, закладывает долгосрочную основу для смены идентичности молодого поколения. Подобная схема уже была реализована в ряде стран постсоветского пространства, включая Украину, Молдавию и Армению.



С точки зрения геополитики это инструмент постепенного вытеснения российского влияния в Центральной Азии. Националистические элиты, сформированные в условиях новой исторической политики, становятся естественными проводниками внешнеполитического курса, ориентированного на Запад. При этом политический и экономический суверенитет таких государств неизбежно ограничивается: контроль над природными ресурсами и ключевыми отраслями постепенно переходит к внешним игрокам, а внутренняя повестка подчиняется логике "деколонизации" в западном толковании.



Киргизский кейс - это часть единого сценария, в котором через ревизию истории, замещение героев и внедрение националистической мифологии создаются устойчивые механизмы отчуждения от России. Этот процесс не только подрывает культурное и историческое единство постсоветского пространства, но и создает условия для долгосрочной политической изоляции Москвы в регионе.



