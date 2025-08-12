Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов

20:10 17.08.2025

"Получили домашнее задание": политолог рассказал, почему Трамп улетел с Аляски задумчивым

Профессор Баширов не исключил скорый визит Трампа в Россию



Мировые СМИ продолжают бурно обсуждать итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Громких заявлений на пресс-конференции после саммита не прозвучало, никаких соглашений подписано не было. О том, чего удалось добиться, а что еще находится в процессе обсуждения, мы поговорили с политологом, профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Маратом Башировым.



- На мой взгляд, первый вывод, который можно сделать: Трамп удостоверился в наших требованиях, - говорит профессор Марат Баширов. - Мне кажется, что самое главное достижение этого короткого саммита в том, что один человек услышал от другого, что на самом деле происходит. Трамп узнал не от разведчиков, не от аналитиков, а лично от главы нашего государства, в чем причина конфликта.



По мнению политолога, этот информационный прорыв, когда два человека посмотрели друг другу в глаза, и один другому сказал: "Знаешь, дело-то вот как обстоит на самом деле", - и предопределил все дальнейшие события. Это и сокращение программы, и отмена дипломатического обеда. При этом, президент России Владимир Путин после саммита поехал на национальное военное кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже и возложил цветы к могилам советских летчиков, которые участвовали в перегоне самолетов по программе ленд-лиза из США в СССР. (Переброска самолетов осуществлялась по авиатрассе Аляска - Сибирь).



- О чем это говорит? О том, что американская сторона сейчас будет проводить некую внутреннюю работу. То есть, им дали домашнее задание для того, чтобы понять, что на самом деле ценно для них. Что ценно для нас - Трамп услышал лично. Им потребуется какое-то время, чтобы понять, что ценно для них. Я думаю, что это будет недели две.



Как говорит профессор, все то, что мы ожидали в части экономического сотрудничества, перспективы взаимодействия двух стран в Арктике, в энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях, освоении космоса, все это было подтверждено сторонами. Сказано было, что это ценно, это важно.



- Но все это не было озвучено именно потому, что американцы взяли эту паузу. И через какое-то время, на мой взгляд, недели через две, мы увидим какие-то сигналы, какие-то решения. Я совершенно не исключаю, что Трамп возьмет и, как говорится, сорвется, приедет в Москву. А может быть куда-то на Дальний Восток - во Владивосток, на Сахалин, где есть аэропорты, которые могут принимать большие самолеты.



По мнению политолога, вот эта неопределенность, которая у многих сложилась в голове, на самом деле, говорит о том, что будет еще второй шаг. И он будет скоро.



РИА Новости, со ссылкой на источник, близкий к организаторам переговоров, сообщило, что поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта к месту встречи была экспромтом.



- Я тоже думаю, что это была все-таки спонтанная история. Было видно, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в свой бронированный лимузин, и президент России легко согласился. Это, конечно, беспрецедентно. Такие решения, на мой взгляд, дают бонусы в дальнейшем разговоре. Это тот уровень доверия, который говорит о том, что все, что ты после этого слышишь, оно не интригующее, оно истинное. То есть, человек приехал сказать тебе нечто, что на самом деле очень важно.



Как говорит наш собеседник, он впервые на пресс-конференции видел Дональда Трампа, который не пиарился.



- На тех кадрах, что мы видели, это был человек, который обдумывал, что на самом деле он узнал. Скажем так: Трамп улетел с Аляски задумчивым.



- Многие усмотрели в свитере Главы МИД России Сергея Лаврова с надписью "СССР", в котором он прилетел на Аляску, некую историческую отсылку. Это так?



- Сергей Лавров - человек опытный, все знает, все помнит. Он прекрасно разбирается в том, что в головах у американцев, у европейцев. Мне кажется, что, появившись в свитере с надписью: "СССР", он решил их немножко расслабить. На мой взгляд, это был не стеб, не троллинг, как многие сейчас пишут, а такой жест доброй воли. Он пытался дать им понять, что, ребята, все настолько серьезно, что это можно "переварить" только немножко улыбаясь.



- На понедельник, 18 августа, запланирован визит Зеленского в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Это "вызов на ковер"?



- Я ранее уже говорил, что Зеленский - не агент США, он клиент США. И вот там ему надо будет взвесить то, что он услышит от американцев. Есть разные версии, но все они касаются двух вопросов. Это прекращение огня и вопрос территорий. Насколько я знаю, Трампу в картинках показали наше предложение. На этих картинках есть "красные линии", они касаются не только ДНР И ЛНР. Относительно Запорожской и Херсонской областей они отличаются, давайте скажем так, от того, что можно увидеть на старых украинских картах.



Светлана Самоделова