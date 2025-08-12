Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю

00:05 18.08.2025

Марат Быков



СВО



Главным геополитическим событием, напрямую связанным с СВО, стал саммит Президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. На этой неделе ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях. Так, 51-я гвардейская армия прорвала оборону севернее Доброполья на 13 км. Под угрозой оказалось снабжение украинских сил в крупных городах Донбасса. На Константиновском направлении падение Предтечино открыло путь к ликвидации украинского выступа восточнее города. Под Купянском части РФ вышли к Петропавловке и замкнули кольцо вокруг агломерации с востока. ВСУ спешно перебрасывают резервы, в том числе из состава бывших курских группировок.



Константиновское направление



