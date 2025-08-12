|Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
00:05 18.08.2025
Марат Быков
СВО
Главным геополитическим событием, напрямую связанным с СВО, стал саммит Президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. На этой неделе ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях. Так, 51-я гвардейская армия прорвала оборону севернее Доброполья на 13 км. Под угрозой оказалось снабжение украинских сил в крупных городах Донбасса. На Константиновском направлении падение Предтечино открыло путь к ликвидации украинского выступа восточнее города. Под Купянском части РФ вышли к Петропавловке и замкнули кольцо вокруг агломерации с востока. ВСУ спешно перебрасывают резервы, в том числе из состава бывших курских группировок.
Константиновское направление
Овладение ВС РФ Предтечино завершило затяжные бои на восточном фланге направления. Так, 93-я механизированная бригада ВСУ после серии неудачных контратак отошла к окраинам самой Константиновки, оставив село без серьезного сопротивления. Главная задача боев за Предтечино не в захвате населенного пункта, а в создании условий для ликвидации всего украинского выступа до канала Северский Донец – Донбасс.
Параллельно наши штурмовики практически завершили зачистку Александро-Шультино – ВСУ контролируют только его северную окраину. Потеря обеих ключевых точек превращает выступ в ловушку для противника. Коридор между селами, по которому неприятель может эвакуировать силы к основным позициям в Константиновке, сузился до 3,5 км. Эти населенные пункты играли роль опорных столбов "бутылочного горла", и теперь удерживать проход ВСУ придется только полевыми укреплениями внутри коридора.
Отход 93-й бригады говорит о том, что в Генштабе ВСУ поняли – смысла цепляться за Предтечино больше нет. Все, что можно было вывести из выступа, уже эвакуировали. Дальше нести потери ради одного села стало бессмысленно, тем более что нависла угроза удара наших сил от Часового Яра на запад – прямо по коммуникациям между Константиновкой и Дружковкой. Украинцы прекрасно понимают: без нарушения снабжения штурмовать город никто не будет.
Добропольское направление
Здесь 51-я гвардейская общевойсковая армия совершила настоящий прорыв – от 10 до 18 км в глубину, если верить немецкому обозревателю Bild. Наступление пошло от Нового Шахова и Вольного строго на север, к транспортному узлу в районе Петровки Первой и Александровки. Именно отсюда по асфальту идет питание украинских гарнизонов и в Доброполье с Белозерским, и в Константиновке через Краматорск. Одним ударом 51-я армия максимально усложнила жизнь ВСУ сразу в нескольких городах.
Но главное даже не это. Уход линии фронта так далеко на север, в самое "подбрюшье" украинских тылов, означает, что наши операторы дронов получили настоящий рай для охоты. Теперь можно нарушить снабжение противника на огромном участке, не занимая физически все трассы на Славянск и Краматорск.
Такой прорыв – кошмар для ВСУ. Потерять даже большой укрепрайон – это ограниченное поражение, болезненное, но с ясными рамками. А вот когда части 51-й армии оказались в оперативном просторе, границы катастрофы для украинцев определяет только наше командование. Это как сломанный счетчик, который мотает проблемы до тех пор, пока наступление не увязнет. А если у противника нет войск даже для заслона при наличии подготовленных позиций, то и увязнуть негде.
На фоне такого развала обстановки Киев запустил информационную кампанию. Телеграм-канал 1-го корпуса НГУ выдал типичное для ВСУ заявление: "Несколько дней назад корпус занял определенную полосу обороны на Покровском направлении... О результатах будет сообщено позже". Классическое "сейчас мы приедем и всех отобьем". Правда, части того же корпуса, например, 14-я бригада, и так торчат на Покровском направлении с зимы. Так что остановить русскую армию они явно не смогли, но что-то делать все равно придется.
Покровское направление
Пока 51-я армия крушит фронт севернее, на южном фланге наши части подошли вплотную к Новоалександровке и Гришино.
Через данные села проходит последняя нитка снабжения ВСУ в Покровско-Мирноградском районе. За Гришино Е50 уходит к Павлограду. Если этот участок будет перерезан, гарнизон противника в агломерации окажется на голодном пайке и без путей отхода.
Момент истины для битвы за Покровск и Мирноград настал. Вероятно, противнику не удастся повторить историю с Селидово – в случае отступления высок риск угледарского сценария.
Но неприятель пока держится. По одной версии, потому что бежать некуда, его войска скованы боем по всему кольцу. Если просядет хоть один участок, то ВС РФ прорвутся и устроят хаос в украинских рядах. По другой версии, ВСУ ждут подмоги извне. И она действительно есть: вчера появилась информация о переброске частей с Сумского направления на Донбасс. Бывшие курские оккупанты тоже могут быть направлены для усиления обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Но при таком развитии событий под Добропольем украинскому командованию придется выбирать: или спасать побратимов в Покровске с Мирноградом, или закрывать дыру в тылах Славянска и Краматорска.
Встречное сражение под Добропольем
В секторе прорыва 51-я армия нарвалась на серьезную контратаку ВСУ. Украинское командование выбрало стабилизацию именно этого направления, а не спасение Покровска – приоритеты противник расставил правильно. Выбор сектора для контрудара был очевиден с самого начала. Неприятель бросил в бой части 1-го корпуса НГУ при поддержке 92-й штурмовой бригады, атаковал с севера на юг на Золотой Колодезь, потеснив наши передовые группы. Вместе с тем украинские подразделения перешли во вспомогательные атаки у Нововодяного и Кутузовки. Задача очевидна – разрезать наступающие порядки 51-й армии флангами и "срезать" наш выступ, частично восстановив положение.
Но с ходу перехватить инициативу и загнать наши подразделения в глухую оборону украинцам не удалось. Более того, русские штурмовики помешали расширению коридора прорыва у Золотого Колодезя. А это грозит противнику отсечением авангарда атаки и провалом всего контрудара с тяжелыми потерями. На вспомогательных направлениях ВСУ удалось потеснить передовые подразделения ВС РФ в Кутузовке, но развить атаку навстречу главному удару они не смогли. У Рубежного и Софиевки украинские атаки тоже результата не дали. Итог первой фазы встречного сражения для ВСУ неутешителен – желаемого добиться им не удалось, а частичный успех без перехвата инициативы равен полному провалу. Вклинившись в нашу оборону, авангард противника у Золотого Колодезя рискует оказаться в "мешке".
ВСУ принимали решения в авральном режиме по команде сверху, это видно по скорости перехода к контрмерам и наспех слепленному ударному кулаку. То, что с ходу значительного успеха добиться не получилось, не означает, что попытки контратак прекратятся. Скорее всего, украинские подкрепления, которые продолжают прибывать к Доброполью и Белозерскому, сформируют еще один кулак для удара уже в другом месте. Весьма вероятно, что ВСУ попробуют срезать наш выступ между Белицким и Родинским. Противнику нужен быстрый результат хоть где-то. Не получилось срезать русские порядки в зоне прорыва у Доброполья – попробуют срезать дугу, нацеленную на Гришино и Новоалександровку. Тем самым ВСУ снимут угрозу окружения своих войск в Покровске и Мирнограде.
Купянское направление
1-я гвардейская танковая армия наскоком преодолела полосу полевых укреплений ВСУ и завязала бои на восточных окраинах Петропавловки в нескольких километрах от Купянска. Все говорит о том, что противник был вынужден откатиться с полей перед Петропавловкой. Такое решение украинского командования намекает, что ВСУ пришлось сократить протяженность линии фронта для уплотнения оборонительных порядков.
Положение ВСУ в боях за северо-западные окраины Купянска становится все более шатким. Наши подразделения продолжают обкладывать город по западному берегу Оскола.
С выходом к Петропавловке 1-я танковая в обозримом будущем может занять практически всю сельскую оборонительную зону Купянской агломерации, включая Купянск-Узловой и Ковшаровку. Да, для неприятеля это имиджевый ущерб. Крупные подготовленные площади будут фактически подарены русской армии. Но это даст ВСУ возможность высвободить силы для усиления обороны на западном берегу Оскола – восточные окраины промышленных районов с многоэтажкой довольно тяжелы для прямого штурма.
У ВС РФ вариантов действий для срыва потенциальных планов противника предостаточно. Но озвучивать их лишний раз не стоит – русский солдат уже неоднократно доказывал свои возможности множеством знаковых достижений. Стоит запастись терпением и внимательно наблюдать за развитием событий.
Непубличная сделка о судьбе Украины
Киев всю неделю пытался показать "успехи" на фронте, чтобы повлиять на повестку перед встречей Путина и Трампа в Анкоридже.
Но наступательные действия ВСУ результата не дали. Переговоры, несмотря на отсутствие прямых договоренностей и громких бумаг, прошли достаточно тепло и, возможно, ознаменовали новый этап в американско-российских отношениях.
Публично лидеры ограничились формулировками о "шансах на мир" и "продуктивности диалога", однако по факту очерчены новые рамки: судьбу украинского конфликта решают Москва и Вашингтон. Киев в этой схеме все больше оказывается сторонним наблюдателем, которому позволяют принять решение. Вместе с тем уже в понедельник анонсирована поездка Зеленского в Вашингтон вместе с масштабной свитой, состоящей из европейских лидеров и генсека НАТО. Американская сторона сегодня повторила нарратив, заявленный Москвой: лучше крепкий мир, чем временная остановка конфликта.
Вчера, 16 августа, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – встрече Трампа с Путиным на Аляске.