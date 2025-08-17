Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана

00:28 18.08.2025

СМИ Туркменистана сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана

17 августа 2025



Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана 17 августа заявил, что сведения о поставках в Туркменистан партий мяса из Акмолинской области, в которых якобы был обнаружен бруцеллез, не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.



Ранее издание "Хроники Туркменистана" (независимый информационный ресурс правозащитной организации Туркменская Инициатива по Правам Человека) сообщило, что в конце июня в республику поступили две партии замороженного мяса из Казахстана. По данным издания, в первой половине июля лаборатории выявили в продукции следы бруцеллеза. Сообщалось также, что часть этого мяса была направлена в детские учреждения и детдома, а остальное реализовано через торговые сети.



В публикации утверждалось, что Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана приняло меры по уничтожению зараженного продукта и проверило инфекционные отделения в ряде регионов.



Казахстанская сторона опровергла эту информацию, подчеркнув, что в 2025 году поставок мяса из Казахстана в Туркменистан не было.



"Призываем СМИ использовать при подготовке материалов исключительно официальные данные уполномоченных государственных органов", – говорится в заявлении комитета.



Диана Абдуллаева