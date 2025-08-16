В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград

00:38 18.08.2025

В Кыргызстане введен мораторий на госнаграды, госпремии и почетные звания

16 августа 2025



Их присуждение может происходить в исключительных случаях



В Кыргызстане введен мораторий на присуждение государственных наград, премий и почетных званий до 1 января 2026 года. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ, сообщили в администрации главы государства.



Во время моратория присуждение наград и званий может происходить в исключительных случаях по инициативе президента, за особые заслуги перед страной или обществом.