TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан

00:42 18.08.2025

Открытое акционерное общество "Туркменский транспортно-логистический центр" (TULM), оператор железнодорожных перевозок страны, успешно реализовало первый рейс по маршруту Турция – Туркменистан – Кыргызстан, сообщает TULM.



В рамках международного транспортного коридора "Европа – Центральная Азия" TULM продолжает развивать крупномасштабные мультимодальные перевозки.



В августе гуманитарный груз Организации Объединенных Наций прибыл на турецких вагонах на станцию Этрек, где был перегружен на вагоны СНГ и отправлен на железнодорожную станцию Ош в Кыргызстане.



Открытое акционерное общество "Транспортно-логистический центр Туркменистана" было создано на основании Указа Президента Туркменистана от 31 июля 2018 года. Основной задачей компании является развитие транспортно-логистической системы страны, увеличение объемов транзитных перевозок, а также подготовка эффективных логистических решений по доставке транзитных и экспортно-импортных грузов от отправителя до получателя.