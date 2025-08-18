Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев

03:23 18.08.2025

Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались

18.08.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ



Таджикистанские и российские власти активно готовятся к предстоящему в октябре этого года в Душанбе государственному визиту Владимира Путина, насыщенная повестка которого будет направлена не только на продолжение двустороннего развития конструктивного диалога, но и на работу в более расширенном формате. Здесь же, в Душанбе, планируется второй саммит "Центральная Азия – Россия", а также заседание Совета глав государств СНГ.



Отметим, что в последний раз В. Путин посещал Таджикистан в конце июня 2022 года. В ходе рабочего визита обе стороны отметили тогда высокую динамику отношений Душанбе и Москвы, рекордные темпы роста товарооборота и тесные связи в разных направлениях, особенно в сфере безопасности.



И действительно: если обратиться к официальным статистическим данным, то совокупный объем таджикско-российского товарооборота только за последние пять месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 9,3% и составил порядка 900 млн долларов. В Россию из Таджикистана экспортировано продукции на сумму около 42 млн долларов, а импортировано в размере 858 млн долларов. Объем накопленных российских инвестиций в экономику РТ составляет около 2 млрд долларов. На территории России работают свыше 2 млн граждан Таджикистана.



Если большинство из них своим трудом укрепляют отношения наших двух стран, то некоторые, мягко говоря, неблагонадежные граждане, выгнанные с родины, пытаются накануне всех обозначенных выше осенних значимых мероприятий вбить клин между Москвой и Душанбе.



Речь, в частности, идет о так называемом лидере запрещенного на родине "Национального альянса Таджикистана"* экстремисте Шарофоддине Гадоеве*, которого в начале августа с. г. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Следствие и суд установили, что данный экстремист в марте-ноябре 2022 года изготовил и выложил в интернет видео с дезинформацией о действиях российских вооруженных сил в зоне СВО.



И действовал он не один, а вместе с сообщником по имени Мухаммадикбол Садуридинов*, который является основателем и главным редактором сайта "Ислох", регулярно дискредитирующего главу государства Эмомали Рахмона и его правительство.



Как отмечает вышеназванный одиозный деятель, решение российского суда, оказывается, вынесено в целях припугнуть таджикских мигрантов от любого взаимодействия с оппозицией. "Я редко высказывался о ситуации с Украиной или о войне. Здесь больше заметна роль таджикских властей, которые вероятно просили упомянуть наши имена, чтобы мигранты побоялись контактировать с нами. Ведь мы поддерживали только мигрантов", – фантазирует Садуридинов. По его словам, решение российского суда не повлияет на его деятельность и он продолжит призывать таджикистанцев "не соглашаться идти воевать с Украиной".



По некоторым данным, в настоящий момент Садуридинов создал некую группу под названием "Реформаторское движение", отделившись от террористической, запрещенной в России Партии исламского возрождения Таджикистана* вследствие того, что разругался в пух и прах с ее руководителем террористом Мухиддином Кабири*. Адепты Садуридинова располагаются не только в Европе (включая Турцию), но и в США.



В отношении Ш. Гадоева напомним, что российские силовики задержали его в Москве еще в феврале 2019 года и выслали в Душанбе, где он якобы подвергся угрозам и пыткам. Как он сам утверждает, был освобожден лишь под давлением правительств Нидерландов и Германии и вернулся в Нидерланды, откуда постоянно пытается повлиять на своих соотечественников, "закладывая" им в головы деструктивную критику в отношении российских и таджикских властей, направленную на учинение массовых беспорядков на территории обоих государств.



Вот и сейчас после вынесения Москвой приговора прозападные приспешники иноагента и террориста Гадоева, резко осудив решение суда, выступили с заявлением, что, дескать, их лидера хотят убить. Якобы таджикистанские спецслужбы находились в Москве в июле, готовясь к покушению на него в Европе.



Очевидно, что, пытаясь вновь подогреть хотя бы какой-то интерес к этой радикальной персоне, которая позиционирует себя в качестве "правителя в изгнании", таджикская оппозиция, боясь утратить финансирование, пытается доказать западным хозяевам свою необходимость в деле борьбы против таджикского и российского руководства за рубежом. Однако использованная ими многолетняя фейковая практика по части бесконечного распространения дезинформации уже давно не оправдывает себя.



Достаточно хотя бы вспомнить давнишний вброс Гадоева о том, что, объявив о рабочем визите в Германию, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на самом деле там лечится, или о том, что Рустам Эмомали вообще не является его сыном.



Но не будем углубляться в эти примитивные "дебри", а лишь подчеркнем, что "профессиональная деятельность" Ш. Гадоева и его соратников за рубежом полностью исчерпала себя.



Попытки такого рода "оппонентов" таджикистанской власти безрезультатны. Это лишний раз подтвердили, например, плодотворные результаты проведенного 22 июля Центральноазиатского международного экономического форума.



Как известно, ЦМЭФ стал масштабной площадкой, объединяющей представителей госорганов, бизнес-сообщества, научной и культурной сфер Центральной Азии и России. Его участники обсудили развитие транспортных коридоров, цифровых платформ, промышленных и агропромышленных кластеров, а также культурно­-образовательный обмен и инновации в сельском хозяйстве. Также большое внимание было уделено технологическому прорыву – представители Евразийской экономической комиссии предложили запуск совместных проектов в сферах микроэлектроники, робототехники и высокотехнологичных производств. В итоге на форуме были подписаны пять меморандумов о сотрудничестве, в том числе между администрациями свободных экономических зон Таджикистана (Согд, Куляб, Пяндж и Дангара) и Навоийской СЭЗ из Узбекистана, а также между российско-таджикскими бизнес-структурами.



Предстоящий же 10 октября второй саммит "Центральная Азия – Россия" обещает быть еще интереснее. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва ведет активную работу над проведением этой встречи на высшем уровне. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, за влияние в Центральной Азии идет борьба между различными мировыми игроками: "Мы не можем никому запрещать – это не в наших правилах и не в наших принципах – развивать отношения с теми партнерами, которые к этому готовы, если соответствующая страна видит в этом преимущество. Да, идет конкуренция за Центральную Азию... Есть форматы Центральная Азия плюс США, Центральная Азия плюс Евросоюз, плюс Германия, плюс Франция, плюс Япония, плюс Индия, плюс Корея, Иран, плюс Турция, много форматов".



При этом у России и пяти стран Центральной Азии есть полное понимание, что обязательства союзников по ОДКБ и СНГ "не затрагиваются теми проектами, которые им предлагают другие государства".



Нет сомнений, что осенние мероприятия в Душанбе, о которых сказано в начале, пройдут с успехом, а попытки всякого рода отщепенцев внести разлад в отношения России со странами ЦА провалятся.