ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами

13:04 18.08.2025

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой.



Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в Международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика. Впоследствии ее планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Республику Крым через Крымский мост и стать невольным террористом - смертником, которого киевский режим планировал использовать "в темную".



Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Шевроле Вольт, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны.



В 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту. 02.04.2025 года на Белорусско - польском участке государственной границы Союзного государства (брестская таможня) белорусскими силовиками задержан микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки.



В ходе дальнейшего расследования задержаны соучастники готовившегося преступления, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать "смертником" при движении на указанной автомашине по Крымскому мосту на территорию полуострова.



По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание.