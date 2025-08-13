Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR

13:29 18.08.2025

Сегодня ночью дроны ВС РФ наведались в Одесскую область, где встретили нефтебазу азербайджанской компании SOCAR, утверждают провластные бакинские СМИ - не исключено, что в том числе с помощью объекта велось снабжение ВСУ. Повреждены абсолютно все 17 резервуаров, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение. Всего сгорело 16 тыс м³ топлива.



Сейчас компания проводит оценку ущерба, идут срочные восстановительные работы. Азербайджанские СМИ утверждают, что сегодняшняя атака стала второй за последнее время - в прошлый раз, 8 августа, по этой же нефтебазе прилетело порядка 10 БПЛА.



