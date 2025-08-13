|Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
19:35 18.08.2025
Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом Южно-Африканской Республики С.Рамафозой (18 августа 2025 года)
В.В.Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске.
Сирил Рамафоза выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства, тесное взаимодействие двух стран на международных площадках.
***
17 августа состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Владимир Путин позвонил Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах.
Эмомали Рахмон приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту Президента Российской Федерации в Таджикистан, а также к саммиту "Центральная Азия – Россия" и заседанию Совета глав государств СНГ. Все эти мероприятия состоятся в октябре в Душанбе.
***
18 августа состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина c Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым.
Владимир Путин обсудил по телефону с Президентом Киргизии итоги российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске.
Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего российско-киргизского сотрудничества.
***
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с Президентом США в Анкоридже.
Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы, ведущейся в "Группе друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия.
Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-бразильского диалога, а также в тесном взаимодействии в рамках #БРИКС.
***
18 августа состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Президент России рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске.
Премьер-министр Индии поблагодарил за предоставленную информацию.
Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и условились продолжить диалог на этот счет, а также по другим актуальным международным темам.
Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего наводнения в Индии.