Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии

19:35 18.08.2025

Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом Южно-Африканской Республики С.Рамафозой (18 августа 2025 года)



В.В.Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске.



Сирил Рамафоза выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.



Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства, тесное взаимодействие двух стран на международных площадках.



