Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:39 18.08.2025

Узбекистан и Таджикистан строят общий энергетический мост
Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
17.08.2025

Министры энергетики Таджикистана и Узбекистана – Далер Джума и Журабек Мирзамахмудов обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. В частности, речь шла об экспорте и импорте электроэнергии на осенне-зимний период 2025/26 года. Особое внимание главы энергетических ведомств уделили техническим проблемам проекта "Возобновление работы Единой энергосистемы Центральной Азии". Для этого необходимо возродить единое энергетическое кольцо для стран Центральной Азии с подключением России, речь о котором идет не один год.

Таджикистан с населением более 10 млн человек ежегодно в осенне-зимний период, с октября по апрель, испытывает дефицит электроэнергии, 98% которой вырабатывается на гидроэлектростанциях.

Поэтому подготовка к осенне-зимнему периоду началась уже сейчас. В Гулистоне, на севере Таджикистана, собрались руководители и ведущие эксперты энергетических компаний и ведомств Таджикистана и Узбекистана, чтобы обсудить вопросы совместной работы. По информации пресс-центра Минэнерго Таджикистана, на встрече говорили о том, как лучше подготовиться к осенне-зимнему сезону 2025/26 года, а также о технических моментах подключения к общей энергосистеме Центральной Азии. Особое внимание уделено перспективам и условиям поставок природного газа, что является важным элементом энергетической безопасности обеих стран.

Стороны остались довольны уровнем партнерства и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению дружеских и стратегических отношений. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума подчеркнул, что это сотрудничество, начатое по инициативе лидеров двух стран – Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева, динамично развивается во всех направлениях, и энергетика играет в этом значительную роль.

Испытывающий в последние годы дефицит электроэнергии Узбекистан сегодня демонстрирует впечатляющие успехи: за первые пять месяцев 2025 года страна произвела 35,5 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 4,2% больше, чем в прошлом году. По данным Национального статистического агентства, главной новостью стало резкое увеличение экспорта: выручка от зарубежных поставок выросла на 72,6%, достигнув 95,6 млн долл. Это свидетельствует о том, что Узбекистан уверенно закрепляется в роли важного игрока на региональном энергетическом рынке. Импорт электроэнергии, оценивающийся в 65,3 млн долл., по-прежнему присутствует, особенно в пиковые периоды. Но общий тренд явно указывает на растущую самодостаточность и экспортный потенциал. Успех связывают с активной модернизацией, строительством новых электростанций – от газовых ТЭЦ до солнечных парков – и диверсификацией источников. Узбекистан не просто наращивает производство, но и активно участвует в энергетической интеграции региона, стремясь стать ключевым экспортером.

Таджикистан делает ставку на гидроэнергетику, достраивая Рогунскую ГЭС. Пока введено в строй только два агрегата из шести, что составляет около 25% проектной мощности. Нехватка финансирования замедляет строительство, сроки завершения неоднократно переносились. Планируется третий агрегат сдать в эксплуатацию до конца 2025 года.

Таджикистан обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами, но в настоящее время использует лишь 5%. Об этом заявил заместитель министра энергетики и водных ресурсов страны Манучехр Сафарзода в ходе 3-й международной конференции "Перспективы развития возобновляемой энергетики в Таджикистане", сообщил Sputnik. По словам Сафарзоды, страна имеет экономически рентабельную мощность солнечной энергетики в 369,6 тыс. МВт и ветровой – 4,4 тыс. МВт. Если поставленные цели будут реализованы, Таджикистан сможет полностью перейти на зеленую энергию к 2032 году, став примером для всего региона.

При этом, как отмечал ранее представитель компании "Барки Точик", общий гидроэнергетический потенциал республики в четыре раза превышает суммарное потребление электроэнергии в странах Центральной Азии (около 150 млрд кВт-ч). Соглашения о передаче энергии с будущей Рогунской ГЭС уже подписаны с Узбекистаном и Казахстаном, что подчеркивает стратегическую важность таджикских энергетических ресурсов для региона.

В эпоху, когда глобальный спрос на энергию неуклонно растет, а обеспечение бесперебойного энергоснабжения становится первостепенной задачей, страны Центральной Азии все активнее ищут пути к взаимовыгодному сотрудничеству. Узбекистан и Таджикистан, обладая уникальными, но взаимодополняющими энергетическими ресурсами, делают ставку на углубление партнерства. Это не просто обмен электроэнергией и газом, это формирование энергетического моста, который не только питает их экономики, но и становится прочным фундаментом политического сближения, укрепляя региональную стабильность и безопасность.

Однако для того чтобы беспрепятственно осуществлять перетоки электроэнергии, необходимо вернуть к жизни зародившуюся в советские времена единую энергетическую систему для Центральной Азии, но совместно с Россией. Тогда горные республики, такие как Киргизия и Таджикистан, снабжались электроэнергией с гидроэлектростанций, получая взамен газ и уголь от соседей. С распадом СССР взаимовыгодная схема перестала действовать из-за тарифных и политических разногласий. В 2025 году Узбекистан предложил возродить это энергетическое кольцо. Инициативу поддержали Казахстан и Кыргызстан, а затем и Таджикистан. Сегодня это кольцо работает в основном на юге Казахстана, тогда как север страны все еще зависит от поставок из России. Для его полноценной работы нужны новые электропередачи между севером и югом Казахстана, а также четкая координация поставок из РФ. Российский системный оператор уже выразил готовность присоединиться к проекту, чтобы все участники могли точно прогнозировать объемы энергии. Это предложение поддержали все четыре центральноазиатские страны. Эксперты уверены: участие России поможет закрыть дефицит электроэнергии в регионе и заложит фундамент долгосрочного энергетического партнерства.

Для этого вначале РФ необходимо присоединиться к центральноазиатскому энергетическому кольцу. Как сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев, сторонам предстоит договориться о модернизации передающих энергетических мощностей в Казахстане, а возможно, и в Узбекистане. Несмотря на трудности, для России важно закрепиться на этом направлении и стать постоянным, стабильным поставщиком электроэнергии для государств Центральной Азии транзитом через Казахстан.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755535140


