Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
21:40 18.08.2025
Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта и твердо намерены помешать заключению какой-либо сделки.
Об этом заявил RT старший научный сотрудник американского Института глобальной политики Джордж Самуэли:
"По сути, они пытаются задавить Трампа числом. Это будет очень большая команда!
Они боятся, что если Зеленский отправится [в Белый дом] один, то подпадет под давление со стороны Трампа и Джей Ди Вэнса, которые вынудят его подписать какое-нибудь соглашение".
"У семи нянек дитя без глазу" - это русская пословица, которая подчеркивает опасность избытка заботы и ответственности, когда она не распределена должным образом.
Аналогичная пословица на английском языке - "Too many cooks spoil the broth", что дословно переводится как "Слишком много поваров портят бульон".