Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта

21:40 18.08.2025

Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта и твердо намерены помешать заключению какой-либо сделки.



Об этом заявил RT старший научный сотрудник американского Института глобальной политики Джордж Самуэли:



"По сути, они пытаются задавить Трампа числом. Это будет очень большая команда!



Они боятся, что если Зеленский отправится [в Белый дом] один, то подпадет под давление со стороны Трампа и Джей Ди Вэнса, которые вынудят его подписать какое-нибудь соглашение".



