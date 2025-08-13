|Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
23:56 18.08.2025
18 августа 1945 года. Остров Шумшу, Курильская гряда. Низменный остров, максимальная высота - 171 м.
Оборона японцев: Высота 171 - ключевой укрепленный пункт с железобетонными дзотами, крутыми склонами, гарнизоном, танковым полком и резервами на Шумшу и Парамушире.
Силы сторон:
- Японцы: более 20 000 солдат (Шумшу и Парамушир).
- Советский десант: значительно меньшие силы, без артиллерии, с гранатами и противотанковыми ружьями, вымокшие, с потерями и длинным плечом снабжения.
Ход боя:
- Утром 18 августа японцы под командованием полковника Икеды атаковали советский десант танковым полком.
- Советские бойцы, несмотря на отсутствие артиллерии, уничтожили несколько танков гранатами, забираясь на броню. Убиты Икеда и его начальник штаба. По советским данным, уничтожено 45 танков, по японским - 27. Танки отступили.
- Вечером советские части пошли в атаку на высоту 171. Морпехи Вилков и Ильичев, повторив подвиг Матросова, закрыли амбразуры дзота телами, обеспечив успех атаки.
Итог:
- К вечеру 18 августа высота 171 взята, что предрешило поражение японцев.
- Японский гарнизон (Шумшу и Парамушир) сдался через несколько дней.
- Курилы перешли под контроль СССР, предотвратив создание американской базы и обеспечив контроль над Охотским морем.
Поисковая экспедиция 2025 года:
- На Шумшу найдены тела 7 советских бойцов, погибших у высоты 171.
- Они захоронены с почестями в братской могиле рядом с товарищами.