Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны

23:56 18.08.2025

18 августа 1945 года. Остров Шумшу, Курильская гряда. Низменный остров, максимальная высота - 171 м.



Оборона японцев: Высота 171 - ключевой укрепленный пункт с железобетонными дзотами, крутыми склонами, гарнизоном, танковым полком и резервами на Шумшу и Парамушире.



Силы сторон:



- Японцы: более 20 000 солдат (Шумшу и Парамушир).



- Советский десант: значительно меньшие силы, без артиллерии, с гранатами и противотанковыми ружьями, вымокшие, с потерями и длинным плечом снабжения.



Ход боя:



- Утром 18 августа японцы под командованием полковника Икеды атаковали советский десант танковым полком.



- Советские бойцы, несмотря на отсутствие артиллерии, уничтожили несколько танков гранатами, забираясь на броню. Убиты Икеда и его начальник штаба. По советским данным, уничтожено 45 танков, по японским - 27. Танки отступили.



- Вечером советские части пошли в атаку на высоту 171. Морпехи Вилков и Ильичев, повторив подвиг Матросова, закрыли амбразуры дзота телами, обеспечив успех атаки.



