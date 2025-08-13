|Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
00:05 19.08.2025
Контрнаступление ВСУ в районе Доброполья выдыхается – итоговая сводка Readovka за 18 августа
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 августа в разрезе СВО. Русская армия у Доброполья успешно отражает все продолжающиеся контратаки украинских войск. FPV-дроны ВС РФ теперь могут применять по цели одноразовые гранатометы, что позволяет сделать беспилотники многоразовыми.
"Деревянный топор и стальное дерево"
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии в рамках встречного сражения у Доброполья продолжают сдерживать массированные контратаки противника. К сожалению, неприятель сумел занять село Золотой Колодезь. Но в этом случае можно смело сказать, что это произошло "к сожалению" для самих ВСУ. Все дело в том, что, продолжая вклиниваться глубже в нашу оборону, украинские войска так и не сумели добиться прорыва на фланге выступа 51-й армии ВС РФ у Доброполья. А без этого ВСУ фактически ведут бой в условиях глубокого охвата. То есть неприятель лишь глубже зашел в потенциальный мешок, растянув коммуникации. Более того, он не сумел толком расширить коридор атаки в направлении Золотого Колодезя и добиться выхода на соединение со своими силами, атакующими непосредственно от Доброполья в полосе сел Новый Донбасс – Кутузовка. Там противник смог лишь чуть-чуть отодвинуть наш передний край от Нового Донбасса, но не более. Главная задача до сих пор не достигнута.
Однако украинские войска, попав в весьма затруднительную ситуацию, не оставляют надежды склонить чашу весов в свою пользу. Помимо того, что противник продолжает присылать подкрепления в район Доброполья, он скорректировал план операции. Теперь задача ВСУ и НГУ в первую очередь – это уже не срезать весь выступ прорыва 51-й армии, а обеспечить выживаемость своего авангарда, прорвавшегося в Золотой Колодезь. Для этого украинское командование отдало приказ атаковать из района села Грузское с целью ликвидировать восточную дугу охвата "побратимов", которые далее наступать без этого не могут. Ситуация в условиях глубокого вклинения без развития успеха на вспомогательных участках наступления исключает возможность стабильно и безопасно пополнять боеприпасы, получать подкрепления и эвакуировать раненых. Сейчас настал этап боев, который определит, зашло ли украинское контрнаступление в опасный тупик или у ВСУ еще есть шансы на его развитие.
Стоит отдельно отметить, что наши летчики и ракетчики сильно осложняют противнику жизнь. Тылы украинской группировки "контрнаступления" просто горят. Любое выявленное сосредоточение, любой пункт боепитания – все немедленно уничтожается. А это, в свою очередь, кардинально снижает боеспособность неприятеля, и с каждым днем его напор ослабевает. Войскам незалежной в их текущем состоянии крайне тяжело длительное время быть в чрезвычайном напряжении. Дальнейшие попытки Киева "реанимировать" ситуацию выглядят, скорее, как инерция уже запущенной военной машины, чем что-то, что может оправдать ожидания.
Летает, стреляет, возвращается на подзарядку
В сети появилось видео, демонстрирующее качественный рост возможностей отечественных FPV-дронов. Теперь наши беспилотники могут не просто наносить огневое поражение противнику, но и возвращаться на базу для повторного использования.
Речь идет о БПЛА с видом от первого лица, оснащенных не просто выстрелом ПГ-7, в простонародье "морковкой", или осколочной боевой частью. Теперь наши FPV-дроны носят одноразовые гранатометы РПГ-26. Это позволяет без входа в зону интенсивного радиоподавления отстреливаться по противнику. Теперь, чтобы донести до неприятельской техники кумулятивный заряд, нет необходимости жертвовать хотя и дешевым, но всегда необходимым беспилотником. Тот, отстрелявшись, выбрасывает пустую пусковую трубу и возвращается на "перезарядку", что заметно на испытаниях в боевых условиях. Можно отметить, что грамотное расположение РПГ-26 позволяет использовать элементы интерфейса управления БПЛА как прицел, что дает действительно поразительную точность на дистанции в 200 м.
Таким образом непроводные дроны получили вторую жизнь для применения в условиях активной работы РЭБ. Ведь чем дальше FPV к цели, тем меньше помех и шансов быть подстреленным пехотой ВСУ из дробовых ружей.
