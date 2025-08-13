Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути

01:12 19.08.2025

С чего начинается ледокольный флот - фильм "Суверенной экономики" к 500-й годовщине освоения Севморпути



500 лет назад русский дипломат Дмитрий Герасимов составил первый проект морского маршрута из Белого моря до устья Оби. Это и стало официальной датой начала освоения Северного морского пути. Сейчас его по праву можно назвать стратегической транспортной артерией России, которая стала нашим козырем на мировой арене.



По дате можно понять, что освоение Севморпути шло совсем не семимильными шагами. Суровая природа крайнего севера и сейчас бросает нам вызов, но технологии все это время не стояли на месте. Сейчас Россия - неоспоримый лидер в сфере ледокольного флота и единственный в мире обладатель атомоходов. Это позволяет нашей стране сохранять первенство в Арктике, получая экономическое, геополитическое и военное преимущества.



И хотя все россияне что-то об этом слышали, для большинства северные края остаются чем-то далеким и мало знакомым. Именно поэтому мы подготовили для вас фильм, в котором расскажем о ледокольном флоте России. Своим взглядом поделятся обычные работяги Балтийского завода и самый настоящий капитан современного атомохода. Скажем прямо - здесь мы впереди планеты всей!



