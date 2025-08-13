|Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:16 19.08.2025
Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около 40 минут, рассказал помощник Президента России Юрий Ушаков:
- Беседа была откровенной и весьма конструктивной;
- Трамп проинформировал Путина о только что завершившихся переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран;
- Главы государств высказались за продолжение прямых переговоров между делегациями РФ и Украины;
- Президенты России и США обсудили идею повысить уровень прямых российско-украинских переговоров;
- Путин и Трамп условились и дальше тесно контактировать друг с другом по украинскому кризису и другим актуальным темам;
- Глава российского государств отметил важность предпринимаемых президентом США усилий по украинскому урегулированию, поблагодарив собеседника гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также достигнутый в ее ходе прогресс.