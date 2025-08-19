Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией

16:19 19.08.2025

Замкнуты в круг: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией

Когда можно ожидать трехстороннего саммита и с какими позициями к нему подойдут Москва, Вашингтон и Киев



Кирилл Фенин

19 августа 2025



Украины в НАТО не будет, вместо прекращения огня необходимо мирное соглашение, а территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече с Москвой. С таких заявлений началась встреча американского президента с десантом из европейской "коалиции желающих", приехавшей в Вашингтон поддержать Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом. Несмотря на то что гости из ЕС прибыли в Белый дом в надежде убедить хозяина Овального кабинета продолжить поддержку Украины, атмосфера недавнего саммита президентов РФ и США на Аляске должна воплотиться в конкретных результатах, сказал "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. США и Россия значительно продвинулись в достижении мирного соглашения, сообщил ранее и Дональд Трамп. Теперь именно Брюссель и Киев стали главным препятствием на пути к миру. Европа уже лидирует в военной поддержке Украины, свидетельствуют данные Кильского института, и готова дальше наращивать помощь. Киев тем временем не оставляет попытки терактов на территории РФ. О том, как продвигается процесс украинского урегулирования и как скоро можно ждать встречу Москва – Вашингтон – Киев, - в материале "Известий".



Встреча Трампа с лидерами НАТО в Белом доме



Атмосфера саммита президентов России и США на Аляске должна получить продолжение в виде конкретных результатов, заявил "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.



- Мы вправе ждать этих результатов от предстоящих встреч в Вашингтоне. Хотя надежды на то, что европейское сообщество и лидеры типа Фридриха Мерца успокоятся, прямо скажем, малы, - подчеркнул Карасин "Известиям".



У Дональда Трампа хороший настрой на конкретные договоренности, в то время как группа членов "коалиции желающих" прибыла в США для того, чтобы сдержать Зеленского от принятия нужных мировому сообществу решений, резюмировал политик.



Ранее республиканец объявил в соцсетях о значительном прогрессе в диалоге с Россией и подчеркнул, что для урегулирования конфликта Киев должен отказаться от вступления в НАТО и передать РФ занимаемую ВСУ территорию в Донбассе. По мнению Трампа, следующий шаг на пути к мирному урегулированию - трехсторонний саммит Россия – США – Украина, который он намерен провести как можно скорее.



