|Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
16:19 19.08.2025
Замкнуты в круг: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
Когда можно ожидать трехстороннего саммита и с какими позициями к нему подойдут Москва, Вашингтон и Киев
Кирилл Фенин
19 августа 2025
Украины в НАТО не будет, вместо прекращения огня необходимо мирное соглашение, а территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече с Москвой. С таких заявлений началась встреча американского президента с десантом из европейской "коалиции желающих", приехавшей в Вашингтон поддержать Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом. Несмотря на то что гости из ЕС прибыли в Белый дом в надежде убедить хозяина Овального кабинета продолжить поддержку Украины, атмосфера недавнего саммита президентов РФ и США на Аляске должна воплотиться в конкретных результатах, сказал "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. США и Россия значительно продвинулись в достижении мирного соглашения, сообщил ранее и Дональд Трамп. Теперь именно Брюссель и Киев стали главным препятствием на пути к миру. Европа уже лидирует в военной поддержке Украины, свидетельствуют данные Кильского института, и готова дальше наращивать помощь. Киев тем временем не оставляет попытки терактов на территории РФ. О том, как продвигается процесс украинского урегулирования и как скоро можно ждать встречу Москва – Вашингтон – Киев, - в материале "Известий".
Встреча Трампа с лидерами НАТО в Белом доме
Атмосфера саммита президентов России и США на Аляске должна получить продолжение в виде конкретных результатов, заявил "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
- Мы вправе ждать этих результатов от предстоящих встреч в Вашингтоне. Хотя надежды на то, что европейское сообщество и лидеры типа Фридриха Мерца успокоятся, прямо скажем, малы, - подчеркнул Карасин "Известиям".
У Дональда Трампа хороший настрой на конкретные договоренности, в то время как группа членов "коалиции желающих" прибыла в США для того, чтобы сдержать Зеленского от принятия нужных мировому сообществу решений, резюмировал политик.
Ранее республиканец объявил в соцсетях о значительном прогрессе в диалоге с Россией и подчеркнул, что для урегулирования конфликта Киев должен отказаться от вступления в НАТО и передать РФ занимаемую ВСУ территорию в Донбассе. По мнению Трампа, следующий шаг на пути к мирному урегулированию - трехсторонний саммит Россия – США – Украина, который он намерен провести как можно скорее.
Президент США провел в Белом доме встречу с Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров, которые его сопровождали: главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьерами Италии и Великобритании, канцлером Германии, президентами Франции, Финляндии и генсеком НАТО. Американский лидер сказал, что позвонит российскому президенту после окончания переговоров.
Телефонный разговор, действительно, состоялся. Он длился около 40 минут, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, Трамп проинформировал Путина о ходе переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины. Кроме того, они обсудили идею повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что Украина не будет членом НАТО, но США обеспечат ей "очень хорошую защиту". При этом президент США сказал, что прекращение огня на Украине уже не требуется, необходимо мирное соглашение. Хозяин Белого дома добавил, что позднее расскажет о возможности дислокации войск США или ЕС на Украине.
- Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня. Мы также встречаемся с семью выдающимися лидерами великих стран и поговорим об этом. Все они будут участвовать, но помощь будет очень, очень большая, - заявил Трамп.
Со своей стороны Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан.
"Команда поддержки" Зеленского приехала к Дональду Трампу со своими условиями урегулирования украинского конфликта, которые они согласовали на видеоконференции "коалиции желающих" 17 августа. Уже в Вашингтоне Зеленский встретился со спецпосланником США по вопросам Украины Китом Келлогом, а также еще раз поговорил со своими европейскими союзниками.
Руководство Украины и ЕС в совместном заявлении настаивает на том, что сначала должно заработать прекращение огня и лишь затем начнутся переговоры по мирному соглашению. Лучшей гарантией безопасности Украины они считают членство в НАТО. При этом Зеленский заявил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.
Более того, "коалиция желающих" заявила о готовности развернуть на Украине свои войска после начала действия перемирия. Однако в этом вопросе между союзниками заметен раскол. Активно продвигает идею отправки контингента Франция, в то время как премьер Италии Джорджа Мелони последовательно выступает против. Не горит желанием отправлять своих военных и Германия: размещение бундесвера на Украине станет слишком большой нагрузкой для Берлина, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Власти России неоднократно подчеркивали, что отправка войск НАТО на Украину сделает альянс прямым участником конфликта.
Многие европейские страны выстроили свою политику на конструировании образа врага в виде России, за счет этого они пытаются консолидировать собственное население и Европейский союз, сказал "Известиям" политолог Денис Денисов.
- Если мы посмотрим даже на электоральные кампании последних лет в ряде европейских стран, то в них обязательно фигурировала Украина и Россия, причем последняя традиционно преимущественно в резко негативном формате. Так что европейцы сами себя загнали в подобный формат взаимоотношений, - подчеркнул эксперт.
К слову, сам Дональд Трамп заявил европейцам, что не верит "в угрозу дальнейшей агрессии" РФ против Украины. А значит, ее защита и поддержка в дальнейшем будет поручена ЕС.
Готовы ли к миру в Брюсселе и Киеве
При этом даже в европейских столицах понимают необходимость уступок со стороны Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может признать факт утраты территорий в рамках перемирия или мирного договора. Кроме того, лидеры ЕС активно предлагают место для трехстороннего саммита Россия – США – Украина, который Дональд Трамп, по данным CNN, намерен провести 22 августа. Джорджа Мелони в качестве площадки предложила Рим, Макрон - Женеву. По данным Sky News, среди потенциальных мест также рассматриваются Будапешт и Хельсинки.
ЕС постепенно наращивает свою роль в военной помощи Украине. Впервые с февраля 2022 года страны Европы обогнали США по расходам на закупки оружия для Киева, потратив €35,1 млрд, в то время как Вашингтон - €30,7 млрд, следует из данных Кильского института мировой экономики. По сведениям итальянской газеты ilSole24, значительная часть поставляемого оружия больше не поступает из запасов, а закупается непосредственно у оборонной промышленности ЕС.
Сама Украина не прекращает попыток совершать диверсии во время переговорного процесса. Например, ФСБ 18 августа сообщила, что пресекла теракт на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. Был обнаружен и обезврежен автомобиль "Шевроле Вольт" с мощным самодельным взрывным устройством. Также ВСУ попытались нанести удар беспилотником по Смоленской АЭС, он был перехвачен. Ранее российские спецслужбы предотвратили покушение на высокопоставленного военного.
Не указывает на готовность Украины к миру и проект бюджета на 2026 год. Киев планирует потратить $120 млрд на оборону, причем половина суммы пойдет на продукцию местных производителей, заявила премьер Юлия Свириденко. Минфин Украины оценил потребность во внешнем финансировании в $45 млрд, но эти средства пока не найдены.
Когда возможна следующая встреча президентов РФ и США
Саммит президентов России и США на Аляске 15 августа стал переломным моментом в процессе украинского урегулирования. Ранее только Москва настаивала на заключении мирного соглашения и решения первопричин конфликта, теперь такую же позицию занимают в США. По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Ивана Лошкарева, изменение позиции Вашингтона - следствие обоюдных уступок сторон. В частности, РФ согласилась с тем, что Украина должна получить гарантии безопасности со стороны Запада.
- Американская сторона тоже сделала уступку и согласилась с тем, что нет необходимости форсировать перемирие. Тем более что такие попытки были в марте-апреле, и они оказались не очень удачными. Вместо этого решено перейти сразу к мирному соглашению, в котором будут зафиксированы все параметры. Если перемирие - временный формат договоренности, где потом можно от чего-то отказаться, то здесь уже так поступить не получится. Американцам это тоже более выгодно, - считает эксперт.
Путин и Трамп добились "эпического успеха" на встрече в Анкоридже, ее результаты превзошли все ожидания, заявил Стив Уиткофф. Важность личной встречи двух президентов подчеркнул и госсекретарь Марко Рубио. Сейчас Москва и Вашингтон заняты информированием своих партнеров. В частности, Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР, а также с премьером Индии.
Во время саммита на Аляске президенты РФ и США заявили о возможности второй встречи. Владимир Путин предложил в качестве площадки Москву, Дональд Трамп заметил, что это возможный вариант. Главными условиями для новой встречи лидеров, вероятно, будут понимание уступок, на которые пойдет Киев, и механизмов реализации мирных соглашений, считает Лошкарев.
- Если Украина обяжется отменить дискриминационные законы в отношении русского языка, то формально это придется делать в Верховной раде, и украинское руководство всегда может сказать, что парламент не согласен. В прошлые годы украинская сторона неоднократно так делала, используя особенности конституционного устройства, - подчеркнул политолог.
Достижение прочных мирных договоренностей по Украине теперь во многом зависит от позиции ЕС и Украины. Пока администрация Дональда Трампа предпринимает значительные усилия по урегулированию украинского кризиса, ЕС и Украина фактически пытаются помешать ему.