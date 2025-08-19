Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине

19:24 19.08.2025

Акции европейских оборонных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине после встречи Трампа и Зеленского



19.08.25



Президент Франции Макрон сообщил о планах провести двустороннюю и трехстороннюю встречи для урегулирования украинского конфликта, а также многостороннюю встречу с участием европейских лидеров. Он также отметил, что двусторонняя встреча Зеленского с Путиным может состояться в Европе.



В начале вторника европейские фондовые индексы продемонстрировали рост, так как мировые рынки отреагировали положительно на итоги переговоров между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которые состоялись в Белом доме в понедельник.



Индекс Stoxx 600 (см. Stoxx 50), представляющий общеевропейский рынок, вырос на 0,1% к 8:11 утра по лондонскому времени (3:11 утра по восточному времени). При этом большинство секторов продемонстрировали положительную динамику.



