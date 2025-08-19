|Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
19:24 19.08.2025
Акции европейских оборонных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине после встречи Трампа и Зеленского
19.08.25
Президент Франции Макрон сообщил о планах провести двустороннюю и трехстороннюю встречи для урегулирования украинского конфликта, а также многостороннюю встречу с участием европейских лидеров. Он также отметил, что двусторонняя встреча Зеленского с Путиным может состояться в Европе.
В начале вторника европейские фондовые индексы продемонстрировали рост, так как мировые рынки отреагировали положительно на итоги переговоров между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которые состоялись в Белом доме в понедельник.
Индекс Stoxx 600 (см. Stoxx 50), представляющий общеевропейский рынок, вырос на 0,1% к 8:11 утра по лондонскому времени (3:11 утра по восточному времени). При этом большинство секторов продемонстрировали положительную динамику.
В начале торгов акции компаний, связанных с оборонной промышленностью, показали одни из худших результатов в индексе, поскольку инвесторы анализировали новости о переговорах в Вашингтоне. В последний раз индекс Stoxx Europe Aerospace and Defense снизился на 1,4%.
Акции немецкого производителя деталей для танков Renk упали на 6,5% по сравнению с итальянским оборонным гигантом Leonardo, акции которого подешевели на 4,6%. Шведская компания Saab снизилась на 4,2%.
На переговорах, которые привлекли внимание всего мира, Трамп заявил, что переговоры о мире могут продолжаться, даже если обе стороны все еще находятся в состоянии войны. Он также сообщил, что гарантии безопасности для Украины будут предоставлены европейскими странами "в координации с США".
Зеленский заявил, что пакет гарантий безопасности для Украины, который, как ожидается, будет включать в себя массовые закупки американского оружия, будет "оформлен на бумаге в течение от следующей недели до 10 дней".
Трамп также сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, после чего состоится трехсторонняя встреча с участием Зеленского.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленную динамику в течение ночи после снижения на Уолл-стрит. Фьючерсы на американские акции упали рано утром во вторник в преддверии ключевых выступлений представителей Федеральной резервной системы США на этой неделе.
Представители центральных банков со всего мира соберутся в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на ежегодный экономический симпозиум ФРС, который начнется в четверг. Инвесторы ожидают от председателя ФРС Джерома Пауэлла разъяснений относительно дальнейших действий Центрального банка в этом году.
Фьючерсный рынок на фонды ФРС указывает на 83% вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта на следующем заседании ФРС по вопросам политики в сентябре, согласно инструменту FedWatch от CME.
Во вторник в Европе не будет опубликовано никаких важных отчетов о доходах или данных.
