RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)

21:14 19.08.2025

Анастасия Степанова

18 августа 2025



Российские бойцы поделились с RT видео, на котором трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка. ВС РФ не только отбили машину у ВСУ, но и восстановили ее и теперь используют для боевых задач. Видео быстро разошлось по сети, вызвав волну недоумения и возмущения на Украине. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал его "максимальной наглостью", а бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал кадры лаконичным "вау".



Российские военные проехались на трофейном американском бронетранспортере M113 с флагами РФ и США в Запорожской области. Кадры военкору RT Владу Андрице передали танкисты 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии.



На видео трофейный американский БТР мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка.



