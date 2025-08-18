 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11  США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
01:59  СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
21:14 19.08.2025

"Массовый подрыв в соцсетях": на Украине возмутились кадрами с затрофеенным ВС РФ американским БТР
Российские ВС воюют на трофейном американском БТР М113

Анастасия Степанова
18 августа 2025

Российские бойцы поделились с RT видео, на котором трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка. ВС РФ не только отбили машину у ВСУ, но и восстановили ее и теперь используют для боевых задач. Видео быстро разошлось по сети, вызвав волну недоумения и возмущения на Украине. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал его "максимальной наглостью", а бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал кадры лаконичным "вау".

Российские военные проехались на трофейном американском бронетранспортере M113 с флагами РФ и США в Запорожской области. Кадры военкору RT Владу Андрице передали танкисты 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии.

На видео трофейный американский БТР мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка.



Бойцы ВС России отбили машину у украинских боевиков, восстановили ее и теперь используют при выполнении боевых задач.

О потерях Киевом американских БТР Минобороны РФ сообщало сегодня и накануне. Так, 17 августа боевики ВСУ лишились М113 в зоне ответственности группировки войск "Запад", а 18 августа - в зоне ответственности "Центра".

Кадры с трофейным БТР, на котором развеваются флаги России и США, широко разошлись в соцсетях и вызвали бурную реакцию пользователей, в особенности - украинцев.

Возмутился в том числе глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "А как это понимать?" - написал он в своем Telegram-канале, назвав факт публикации видео "максимальной наглостью". Волна возмущения прокатилась и по украинским СМИ, при этом некоторые из них связали наличие на БТР американского флага с недавними переговорами Путина и Трампа на Аляске.

На кадры RT также отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол. "Вау", - прокомментировал дипломат в соцсети Х.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, заметила, что видео затрофеенного американского БТР "вызвало массовый подрыв" среди украинских пользователей соцсетей.

"Особенно разволновался Ермак. Переживаю, как бы его удар не хватил", - написала она в своем Telegram-канале.

Захват российскими бойцами американской техники также прокомментировала "Военная хроника". "М113 доехали-таки до русской пехоты - правда, немножко не так, как задумывалось. Хорошо помним, как несколько лет назад кое-кто кричал "Америка с нами". Теперь М113 с американским флагом штурмует окопы ВСУ в составе российских войск. Сплошная ирония", - отметили аналитики.

Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что расчет ОТРК "Искандер-М" уничтожил скопление личного состава и техники ВСУ в районе подготовки к запуску БПЛА. Площадку в районе населенного пункта Иверское (ДНР) сегодня ночью обнаружил оператор российского разведывательного дрона. В результате ракетного удара потери ВСУ составили до 40 боевиков и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Вместе с тем уничтожены до 100 БПЛА большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для их транспортировки.

Кроме того, в сегодняшней сводке Минобороны о ходе проведения СВО сообщалось об уничтожении двух немецких танков Leopard, трех американских бронемашин HMMWV, а также бронеавтомобиля Mastiff и 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755627240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  