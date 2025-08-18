|RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
21:14 19.08.2025
"Массовый подрыв в соцсетях": на Украине возмутились кадрами с затрофеенным ВС РФ американским БТР
Российские ВС воюют на трофейном американском БТР М113
Анастасия Степанова
18 августа 2025
Российские бойцы поделились с RT видео, на котором трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка. ВС РФ не только отбили машину у ВСУ, но и восстановили ее и теперь используют для боевых задач. Видео быстро разошлось по сети, вызвав волну недоумения и возмущения на Украине. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал его "максимальной наглостью", а бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал кадры лаконичным "вау".
Российские военные проехались на трофейном американском бронетранспортере M113 с флагами РФ и США в Запорожской области. Кадры военкору RT Владу Андрице передали танкисты 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии.
На видео трофейный американский БТР мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка.
Бойцы ВС России отбили машину у украинских боевиков, восстановили ее и теперь используют при выполнении боевых задач.
О потерях Киевом американских БТР Минобороны РФ сообщало сегодня и накануне. Так, 17 августа боевики ВСУ лишились М113 в зоне ответственности группировки войск "Запад", а 18 августа - в зоне ответственности "Центра".
Кадры с трофейным БТР, на котором развеваются флаги России и США, широко разошлись в соцсетях и вызвали бурную реакцию пользователей, в особенности - украинцев.
Возмутился в том числе глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "А как это понимать?" - написал он в своем Telegram-канале, назвав факт публикации видео "максимальной наглостью". Волна возмущения прокатилась и по украинским СМИ, при этом некоторые из них связали наличие на БТР американского флага с недавними переговорами Путина и Трампа на Аляске.
На кадры RT также отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол. "Вау", - прокомментировал дипломат в соцсети Х.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, заметила, что видео затрофеенного американского БТР "вызвало массовый подрыв" среди украинских пользователей соцсетей.
"Особенно разволновался Ермак. Переживаю, как бы его удар не хватил", - написала она в своем Telegram-канале.
Захват российскими бойцами американской техники также прокомментировала "Военная хроника". "М113 доехали-таки до русской пехоты - правда, немножко не так, как задумывалось. Хорошо помним, как несколько лет назад кое-кто кричал "Америка с нами". Теперь М113 с американским флагом штурмует окопы ВСУ в составе российских войск. Сплошная ирония", - отметили аналитики.
Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что расчет ОТРК "Искандер-М" уничтожил скопление личного состава и техники ВСУ в районе подготовки к запуску БПЛА. Площадку в районе населенного пункта Иверское (ДНР) сегодня ночью обнаружил оператор российского разведывательного дрона. В результате ракетного удара потери ВСУ составили до 40 боевиков и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Вместе с тем уничтожены до 100 БПЛА большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для их транспортировки.
Кроме того, в сегодняшней сводке Минобороны о ходе проведения СВО сообщалось об уничтожении двух немецких танков Leopard, трех американских бронемашин HMMWV, а также бронеавтомобиля Mastiff и 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании.