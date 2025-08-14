Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан

22:39 19.08.2025

Премьер Венгрии Орбан – о том, что страны ЕС признали, что стратегия изоляции России провалилась:



Сегодня состоялась встреча лидеров 27 государств-членов Европейского Союза.



1. Подтверждено, что опасность третьей мировой войны может быть снижена только благодаря встрече Трампа и Путина.



2. Подтверждено, что стратегия изоляции провалилась.



3. Подтверждено, что российско-украинского конфликта на линии фронта не существует; решение может быть найдено только дипломатическими усилиями.



4. Подтверждено, что членство Украины в Европейском Союзе не дает гарантий безопасности; поэтому увязывание членства с гарантиями безопасности является ненужным и опасным.



Венгрия приветствует шаги, предпринятые на переговорах Трампа и Путина, и поддерживает продолжение переговорного процесса, особенно в отношении второй встречи Трампа и Путина. Мы сохраняем венгерскую инициативу в повестке дня, чтобы Союз предложил провести саммит Европа-Россия как можно скорее.



