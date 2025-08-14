ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа

00:05 20.08.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 августа в разрезе СВО. Русские войска вошли на юго-восточные окраины Константиновки. В сети появилось видео с танком Т-72Б3М ВС РФ, чей экипаж под огнем противника храбро выполнил поставленную задачу. Редакция Readovka рассмотрела актуальное положение сторон на геополитической карте после встречи Зеленского при поддержке европейских лидеров с Трампом в Вашингтоне.



Удар-провокация



Русские войска на Константиновском направлении прорвались на окраины Константиновки силами штурмовых групп. Этому предшествовал слом обороны ВСУ в Предтечино, из-за чего неприятель отступил в черту города, в его частный сектор. Таким образом, украинские войска в "треугольнике" рек Наумиха, Грузская и канала Северский Донец – Донбасс попали в глубокий оперативный охват, больше напоминающий окружение с формально существующим коридором на запад шириной менее 3 км. Но он де-факто непреодолим из-за преимущественно открытой местности.



Подобная обстановка поставила командование ВС РФ перед выбором. Усиливать натиск на северную часть Александро-Шультино и атаковать на юг от Предтечино, тем самым заперев котел. Или же принять нестандартное решение и прорываться к Константиновке напрямую. Русская армия выбрала второй вариант. И на первый взгляд такое решение не совсем понятно, ведь Константиновка не отрезана от снабжения.



Прежде всего важно отметить, что прорыв в Константиновку – это не полноценный штурм, передовые подразделения ВС РФ зашли в частный сектор и вынудили ослабленную в боях за Предтечино 93-ю ОМБр ВСУ снова вступить в бой. Стоит предположить, что цель рывка в черту города следующая. Известно, что для обороны в условиях плотной сельской и тем более городской застройки пехоты нужно куда больше, чем в поле. Следовательно, обескровленная 93-я ОМБр самостоятельно с удержанием своих позиций не справится. И появление русских штурмовиков на окраинах Константиновки просто вынуждает противника перебросить силы с максимально близкого и в то же время относительно устойчивого участка фронта. И тут на ум сразу же приходят южный и юго-западный сектора Константиновского направления, где действуют части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ. Здесь ВСУ относительно успешно удерживают оборонительную линию. Это обусловлено хорошо подготовленными и, главное, заселенными полевыми позициями в районе Русина Яра на западе, вплоть до сел к северу от Клебан-Быкского водохранилища. Но в связи с осложнением обстановки в восточном секторе направления ВСУ, вероятно, снимут часть сил. Это, в свою очередь, не только создаст предпосылки для атаки Константиновки с юга, но и поможет частям 51-й армии, отражающим контрнаступление противника у Доброполья.



Железные нервы за стальной броней



В сети появилось удивительное видео от 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, действующей на Ореховском участке Запорожского направления. На кадрах танк Т-72Б3М, оснащенный колейным минным тралом (КМТ), сближается с позициями ВСУ под ударами вражеских FPV-дронов. При этом русские бойцы продолжают выполнять задачу. Затем, достигнув минного заграждения в поле, танк успешно преодолевает его благодаря КМТ. В общей сложности, как сообщают источники, наша машина в ходе выполнения задачи получила 24 попадания FPV, но сумела успешно отстреляться по намеченным целям и вернуться на исходную позицию. Огневая задача по поддержке действий штурмовой пехоты успешно выполнена.



Нельзя не отдать должное выдающейся храбрости экипажа машины. При столь интенсивном противодействии со стороны неприятеля, особенно в условиях преодоления заминированных участков, четко исполнять поставленную задачу. В этой связи стоит вспомнить слова великого русского классика.



"Русский солдат – это не просто сила, это дух, способный терпеть и побеждать, когда разум отказывается верить в возможность победы", – Федор Достоевский.



Торгующая сторона



После встречи Зеленского, ряда европейских лидеров и президента США Трампа в Вашингтоне в мировых СМИ начались спекуляции на тему форматов предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и главы незалежной Владимира Зеленского.



Однако несправедливо за бортом непосредственного внимания осталось выступление госсекретаря США Марко Рубио на телеканале Fox News. Среди прочих прозвучало весьма знаковое заявление.



"Мы больше не поставляем Украине оружие. Мы больше не даем Украине денег. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют Альянс для покупки оружия и его переброски на Украину", – сказал Рубио.



Если Киев попытается навязать свою идею заморозки, то нас ждет незавершенный тлеющий конфликт, последствия которого Readovka обсуждала в беседе с Борисом Рожиным.



Таким образом, вырисовывается специфическая картина. США становятся главным продавцом оружия для Украины, за которое платит евросегмент НАТО. А Зеленский, в свою очередь, выдвигая неприемлемые условия, обеспечивает работу "механизма" перекачки европейских денег в Штаты. Иными словами, украинский лидер гарантирует прибыль американскому ВПК. Кроме того, в этой парадигме и скорректировалась позиция европейцев. Она подразумевает отправку своих военных в рамках "гарантий безопасности" только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.



"Это то, что должно быть введено после заключения мирного соглашения, чтобы Украина могла чувствовать себя в безопасности, двигаясь вперед. Мы участвуем в координации этого. Любая суверенная страна мира имеет право заключать союзы по безопасности с другими странами. И поэтому я думаю, что все признают, включая, кстати, впервые российскую сторону под давлением или по предложению президента Трампа, что на самом деле Украина после конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", – пояснил госсекретарь США.



Таким образом, некая ясность перспектив развития ситуации к исходу 19 августа есть, и она следующая. Украина, прикрываясь невозможностью отказа от территорий и проведения выборов в текущих военных условиях фактически становится "печкой" для сжигания военной продукции американского производства, а "банкет" оплачивает Европа. И этот процесс будет идти до того, пока незалежная не скончается во всех смыслах слова.



Вчера, 18 августа, главным событием дня стало продолжающееся встречное сражение 51-й армии ВС РФ с украинскими войсками у Доброполья.