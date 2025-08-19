|ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:27 20.08.2025
Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
19.08.25
Ван И посещает Индию для переговоров по границе, встречается с Довалом и премьер-министром Моди. Китай обещает ускорить выдачу экспортных лицензий для Индии
В отношениях между Индией и Китаем наблюдается тенденция к улучшению, и Пекин выразил готовность удовлетворить потребности Нью-Дели в редкоземельных металлах, о чем сообщили высокопоставленный индийский чиновник и источник во вторник. Это происходит в то время, когда соседи восстанавливают связи, которые были нарушены в результате пограничного конфликта в 2020 году.
Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Индию для участия в 24-м раунде переговоров по границе с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом, а также должен встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди во вторник, за несколько дней до визита Моди в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества.
"Наблюдается прогресс. На границе спокойно. Мир и спокойствие", - сказал Довал Вану в начале переговоров. "Наши двусторонние отношения стали более глубокими".
"Новая обстановка помогла нам продвинуться в различных областях, над которыми мы работаем", - добавил он.
Согласно протоколу встречи, опубликованному Министерством иностранных дел Китая, Ван сказал Довалу, что "стабильное и гармоничное развитие китайско-индийских отношений отвечает интересам народов двух стран".
Ван И заявил, что обе стороны "должны укреплять доверие друг к другу через диалог и расширять сотрудничество, а также стремиться к согласию в таких областях, как пограничный контроль и переговоры о демаркации границ".
Ранее во вторник индийский источник сообщил, что Китай пообещал решить три ключевые проблемы Индии. По словам источника, Ван заверил министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара, что Китай удовлетворяет потребности Индии в удобрениях, редкоземельных элементах и тоннелепроходческих машинах.
Министерство иностранных дел и министерство горнодобывающей промышленности Индии не ответили на запросы Reuters о комментариях.
Министерство торговли Китая также не предоставило оперативный ответ на запрос о комментариях.
Пока неясно, согласился ли Китай ускорить выдачу экспортных лицензий или предоставить Индии всеобъемлющие исключения.
Ранее Китай обязался ускорить выдачу экспортных лицензий для Европы и США, фактически не отменяя режим контроля.
Экспорт редкоземельных металлов и связанных с ними магнитов из Китая резко вырос в июне после заключения этих соглашений и из-за того, что министерство торговли обрабатывало большое количество нерассмотренных заявок.
Однако, согласно данным китайской таможни, экспорт редкоземельных магнитов в Индию все же снизился на 58% по сравнению с январем. Июнь - последний месяц, по которому доступны данные по стране.
Индия обладает пятыми по величине запасами редкоземельных металлов в мире - 6,9 млн тонн, но не производит магниты и зависит от импорта, в основном из Китая.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters