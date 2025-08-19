ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах

00:27 20.08.2025

Ван И посещает Индию для переговоров по границе, встречается с Довалом и премьер-министром Моди. Китай обещает ускорить выдачу экспортных лицензий для Индии



В отношениях между Индией и Китаем наблюдается тенденция к улучшению, и Пекин выразил готовность удовлетворить потребности Нью-Дели в редкоземельных металлах, о чем сообщили высокопоставленный индийский чиновник и источник во вторник. Это происходит в то время, когда соседи восстанавливают связи, которые были нарушены в результате пограничного конфликта в 2020 году.



