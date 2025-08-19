 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 20.08.2025
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11  США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
Архив
ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:27 20.08.2025

Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
19.08.25

Ван И посещает Индию для переговоров по границе, встречается с Довалом и премьер-министром Моди. Китай обещает ускорить выдачу экспортных лицензий для Индии

В отношениях между Индией и Китаем наблюдается тенденция к улучшению, и Пекин выразил готовность удовлетворить потребности Нью-Дели в редкоземельных металлах, о чем сообщили высокопоставленный индийский чиновник и источник во вторник. Это происходит в то время, когда соседи восстанавливают связи, которые были нарушены в результате пограничного конфликта в 2020 году.



Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Индию для участия в 24-м раунде переговоров по границе с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом, а также должен встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди во вторник, за несколько дней до визита Моди в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

"Наблюдается прогресс. На границе спокойно. Мир и спокойствие", - сказал Довал Вану в начале переговоров. "Наши двусторонние отношения стали более глубокими".

"Новая обстановка помогла нам продвинуться в различных областях, над которыми мы работаем", - добавил он.

Согласно протоколу встречи, опубликованному Министерством иностранных дел Китая, Ван сказал Довалу, что "стабильное и гармоничное развитие китайско-индийских отношений отвечает интересам народов двух стран".

Ван И заявил, что обе стороны "должны укреплять доверие друг к другу через диалог и расширять сотрудничество, а также стремиться к согласию в таких областях, как пограничный контроль и переговоры о демаркации границ".

Ранее во вторник индийский источник сообщил, что Китай пообещал решить три ключевые проблемы Индии. По словам источника, Ван заверил министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара, что Китай удовлетворяет потребности Индии в удобрениях, редкоземельных элементах и тоннелепроходческих машинах.

Министерство иностранных дел и министерство горнодобывающей промышленности Индии не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Министерство торговли Китая также не предоставило оперативный ответ на запрос о комментариях.

Пока неясно, согласился ли Китай ускорить выдачу экспортных лицензий или предоставить Индии всеобъемлющие исключения.

Ранее Китай обязался ускорить выдачу экспортных лицензий для Европы и США, фактически не отменяя режим контроля.

Экспорт редкоземельных металлов и связанных с ними магнитов из Китая резко вырос в июне после заключения этих соглашений и из-за того, что министерство торговли обрабатывало большое количество нерассмотренных заявок.

Однако, согласно данным китайской таможни, экспорт редкоземельных магнитов в Индию все же снизился на 58% по сравнению с январем. Июнь - последний месяц, по которому доступны данные по стране.

Индия обладает пятыми по величине запасами редкоземельных металлов в мире - 6,9 млн тонн, но не производит магниты и зависит от импорта, в основном из Китая.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

Источник - ProFinance.Ru
