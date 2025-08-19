|Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
01:09 20.08.2025
19.08.2025 | Обзор событий
Какие проблемы решит инновация?
В Казахстане продолжается курс на укрепление информационной безопасности. В рамках этой стратегии Вооруженные силы страны начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных, - передает портал Минобороны РК.
Принятое по поручению Главы государства решение направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.
Переход на отечественный мессенджер - это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу безопасности.
Использование Aitu, который находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных, позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками.
Как сообщает ведомство, министр обороны республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов дал поручение о поэтапном переводе всех подразделений Вооруженных Сил РК на использование мессенджера Aitu. Переход будет завершен до конца 2025 года с учетом организационно-штатной структуры казахстанской армии и действующих каналов связи. Такой подход обеспечит плавную интеграцию без сбоев и нарушений служебного процесса.
Использование национальных IT-продуктов - это общемировой тренд, направленный на защиту суверенитета в цифровом пространстве. Переход Вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечку служебных данных и обеспечить надлежащий уровень защиты информации, относящейся к категории служебного пользования, - подчеркнул замминистра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев. Планируется, что новый мессенджер будет использоваться для решения широкого спектра задач: от оперативного обмена информацией до проведения совещаний и координации действий. По мнению замминистра, это позволит повысить уровень безопасности и оптимизировать внутренние коммуникации.
МЧС республики Казахстан как и Минобороны, переходит на национальный мессенджер.
Создан официальный Aitu-канал 112 KZ, где будут публиковаться новости, предупреждения и материалы о деятельности ведомства. Это даст возможность пользователям мессенджера получать достоверные сведения напрямую от спасательных служб", – сообщает МЧС РК.
В ведомстве ожидают, что использование приложения позволит сотрудникам быстрее обмениваться информацией и эффективнее координировать действия в повседневной работе.
ИИ в военной сфере
В министерстве обороны РК создано спецподразделение, ответственное за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Новая структура станет ключевым элементом цифровой трансформации Вооруженных Сил. Основные задачи подразделения - разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки.
Подразделение будет взаимодействовать с отечественными и международными научно-исследовательскими центрами, ведущими университетами и профильными IT-компаниями. Такой подход позволит не только внедрять передовые разработки в сферу обороны, но и формировать национальную школу военного применения искусственного интеллекта, -считают в военном ведомстве РК.
Соб. корр. ФСК