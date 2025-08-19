Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu

01:09 20.08.2025

19.08.2025 | Обзор событий



Какие проблемы решит инновация?



В Казахстане продолжается курс на укрепление информационной безопасности. В рамках этой стратегии Вооруженные силы страны начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных, - передает портал Минобороны РК.



Принятое по поручению Главы государства решение направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.



