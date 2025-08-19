 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.08.2025
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
01:09 20.08.2025

19.08.2025 | Обзор событий

Какие проблемы решит инновация?

В Казахстане продолжается курс на укрепление информационной безопасности. В рамках этой стратегии Вооруженные силы страны начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных, - передает портал Минобороны РК.

Принятое по поручению Главы государства решение направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.



Переход на отечественный мессенджер - это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу безопасности.

Использование Aitu, который находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных, позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками.

Как сообщает ведомство, министр обороны республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов дал поручение о поэтапном переводе всех подразделений Вооруженных Сил РК на использование мессенджера Aitu. Переход будет завершен до конца 2025 года с учетом организационно-штатной структуры казахстанской армии и действующих каналов связи. Такой подход обеспечит плавную интеграцию без сбоев и нарушений служебного процесса.

Использование национальных IT-продуктов - это общемировой тренд, направленный на защиту суверенитета в цифровом пространстве. Переход Вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечку служебных данных и обеспечить надлежащий уровень защиты информации, относящейся к категории служебного пользования, - подчеркнул замминистра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев. Планируется, что новый мессенджер будет использоваться для решения широкого спектра задач: от оперативного обмена информацией до проведения совещаний и координации действий. По мнению замминистра, это позволит повысить уровень безопасности и оптимизировать внутренние коммуникации.

МЧС республики Казахстан как и Минобороны, переходит на национальный мессенджер.

Создан официальный Aitu-канал 112 KZ, где будут публиковаться новости, предупреждения и материалы о деятельности ведомства. Это даст возможность пользователям мессенджера получать достоверные сведения напрямую от спасательных служб", – сообщает МЧС РК.

В ведомстве ожидают, что использование приложения позволит сотрудникам быстрее обмениваться информацией и эффективнее координировать действия в повседневной работе.

ИИ в военной сфере

В министерстве обороны РК создано спецподразделение, ответственное за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Новая структура станет ключевым элементом цифровой трансформации Вооруженных Сил. Основные задачи подразделения - разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки.

Подразделение будет взаимодействовать с отечественными и международными научно-исследовательскими центрами, ведущими университетами и профильными IT-компаниями. Такой подход позволит не только внедрять передовые разработки в сферу обороны, но и формировать национальную школу военного применения искусственного интеллекта, -считают в военном ведомстве РК.

Соб. корр. ФСК

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755641340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  