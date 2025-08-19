 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
02:06 20.08.2025

Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино еще 10 лет назад
CBS показало карту раздела Украины еще в 2015 году

Иван ГРАЧЕВ
19 августа 2025

Как смогли американцы так точно предвидеть то, что произойдет 10 лет спустя?

"Сделку" по Украине и ее карту в Белом доме удивительно точно показали еще в 2015 году в американском сериале "Госпожа Госсекретарь" (снято компанией CBS). Вот сцена из сериала:

- Я рад, что Украина и Соединенные Штаты смогли сойтись во взглядах, - говорит президент США президенту Украины в дверях овального кабинета.



Итоги сделки и карту Украины CBS показало в сериале еще в 2015 году

- Ну да, мы отдадим половину нашей любимой страны, - отвечает президент Украины. - Но Госсекретарь была убедительна.

В кадре - сам Овальный кабинет и большая карта Украины. Точь-в-точь, как в Белом доме на встрече Трампа с Зеленским и лидерами стран ЕС.

И на карте точно так же в желто-оранжевый цвет покрашены регионы, над которыми Украина потеряла контроль. Они так же расположены на юге и востоке страны.



- Восточная Украина станет автономным государством с границами вдоль северного побережья Черного моря. От Луганска до Одесской области, - говорит чиновник из Белого дома, водя указкой по карте. И добавляет: - С окончанием экономических санкций США в отношение России. Россия возобновит поставки нефти и газа по всем странам Евросоюза незамедлительно и без перебоев как минимум на 15 лет.

- Правильно ли сказать, что каждая из сторон пошла на болезненные компромиссы? - переспрашивает всех присутствующих в Овальном кабинете американский президент. - Сейчас Соединенные Штаты и Украина готовы подписать соглашение...

Следующий кадр - теракт, захват американских заложников. США обвиняют Москву и готовятся к ударам по России. Они должны произойти с минуты на минуту. Самолеты США с ракетами подняты в воздух.

И тут приходит сообщение:

- Националисты Украины взяли на себя ответственность за нападение.

- Боже, русские наверно в бешенстве!

- А вы как думаете? Все это лидер украинской группировки Зелинский! Он заявил, что мирное соглашение - это капитуляция перед Россией. И любые попытки внести изменения в украинские границы будут встречены жестокостью.

Вся схожесть кадров, фраз из Белого дома и даже манеры действий Украины, согласитесь, впечатляет. Как смогли американцы так точно предвидеть то, что произойдет 10 лет спустя?

- Так где Зелинский? - спрашивает в бешенстве президент США к концу серии.

- Ушел в подполье, сэр. По данным разведки, он скрывается где-то в лесах западной Украины. Он со своей группировкой вооружен. Взять его живым будет непросто. Будут жертвы, сэр.

В финале - охота американского спецназа на террориста Зелинского.

Ни в США, ни даже в Киеве в 2015 году, конечно, никто не мог и предположить, что будущим президентом Украины станет человек с фамилией Зеленский. Это уже попадание в "десятку" на необъяснимом уровне подсознания. Ну а распад Украины, в принципе, всегда напрашивался и предсказать его мог бы любой хороший аналитик уровня, например, Владимира Жириновского. Но что бы именно на такой сценарий решились в США? И снова попали в точку?! Сильно.

А, может, Трамп по вечерам пересматривает старые политические сериалы?

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755644760


