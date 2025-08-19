|КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
02:06 20.08.2025
Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино еще 10 лет назад
Иван ГРАЧЕВ
19 августа 2025
Как смогли американцы так точно предвидеть то, что произойдет 10 лет спустя?
"Сделку" по Украине и ее карту в Белом доме удивительно точно показали еще в 2015 году в американском сериале "Госпожа Госсекретарь" (снято компанией CBS). Вот сцена из сериала:
- Я рад, что Украина и Соединенные Штаты смогли сойтись во взглядах, - говорит президент США президенту Украины в дверях овального кабинета.
Итоги сделки и карту Украины CBS показало в сериале еще в 2015 году
- Ну да, мы отдадим половину нашей любимой страны, - отвечает президент Украины. - Но Госсекретарь была убедительна.
В кадре - сам Овальный кабинет и большая карта Украины. Точь-в-точь, как в Белом доме на встрече Трампа с Зеленским и лидерами стран ЕС.
И на карте точно так же в желто-оранжевый цвет покрашены регионы, над которыми Украина потеряла контроль. Они так же расположены на юге и востоке страны.
- Восточная Украина станет автономным государством с границами вдоль северного побережья Черного моря. От Луганска до Одесской области, - говорит чиновник из Белого дома, водя указкой по карте. И добавляет: - С окончанием экономических санкций США в отношение России. Россия возобновит поставки нефти и газа по всем странам Евросоюза незамедлительно и без перебоев как минимум на 15 лет.
- Правильно ли сказать, что каждая из сторон пошла на болезненные компромиссы? - переспрашивает всех присутствующих в Овальном кабинете американский президент. - Сейчас Соединенные Штаты и Украина готовы подписать соглашение...
Следующий кадр - теракт, захват американских заложников. США обвиняют Москву и готовятся к ударам по России. Они должны произойти с минуты на минуту. Самолеты США с ракетами подняты в воздух.
И тут приходит сообщение:
- Националисты Украины взяли на себя ответственность за нападение.
- Боже, русские наверно в бешенстве!
- А вы как думаете? Все это лидер украинской группировки Зелинский! Он заявил, что мирное соглашение - это капитуляция перед Россией. И любые попытки внести изменения в украинские границы будут встречены жестокостью.
Вся схожесть кадров, фраз из Белого дома и даже манеры действий Украины, согласитесь, впечатляет. Как смогли американцы так точно предвидеть то, что произойдет 10 лет спустя?
- Так где Зелинский? - спрашивает в бешенстве президент США к концу серии.
- Ушел в подполье, сэр. По данным разведки, он скрывается где-то в лесах западной Украины. Он со своей группировкой вооружен. Взять его живым будет непросто. Будут жертвы, сэр.
В финале - охота американского спецназа на террориста Зелинского.
Ни в США, ни даже в Киеве в 2015 году, конечно, никто не мог и предположить, что будущим президентом Украины станет человек с фамилией Зеленский. Это уже попадание в "десятку" на необъяснимом уровне подсознания. Ну а распад Украины, в принципе, всегда напрашивался и предсказать его мог бы любой хороший аналитик уровня, например, Владимира Жириновского. Но что бы именно на такой сценарий решились в США? И снова попали в точку?! Сильно.
А, может, Трамп по вечерам пересматривает старые политические сериалы?