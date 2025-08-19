КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году

02:06 20.08.2025

Иван ГРАЧЕВ

19 августа 2025



Как смогли американцы так точно предвидеть то, что произойдет 10 лет спустя?



"Сделку" по Украине и ее карту в Белом доме удивительно точно показали еще в 2015 году в американском сериале "Госпожа Госсекретарь" (снято компанией CBS). Вот сцена из сериала:



- Я рад, что Украина и Соединенные Штаты смогли сойтись во взглядах, - говорит президент США президенту Украины в дверях овального кабинета.







Итоги сделки и карту Украины CBS показало в сериале еще в 2015 году



- Ну да, мы отдадим половину нашей любимой страны, - отвечает президент Украины. - Но Госсекретарь была убедительна.



В кадре - сам Овальный кабинет и большая карта Украины. Точь-в-точь, как в Белом доме на встрече Трампа с Зеленским и лидерами стран ЕС.



И на карте точно так же в желто-оранжевый цвет покрашены регионы, над которыми Украина потеряла контроль. Они так же расположены на юге и востоке страны.



