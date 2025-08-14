Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму

12:30 20.08.2025

В Мангистауской области модернизируют автодорогу от Жанаозена до границы с Туркменистаном.



Трасса протяженностью 164 километра соединяет два братских государства. Дорога проходит через местную курортную зону и ведет к таможенному посту "Темир баба" на границе с Туркменистаном. Две недели назад здесь начали средний ремонт трассы. На участке в 50 километров, где ранее не было асфальта, укладывают новое покрытие. Подрядчик использует отечественные материалы.



Стратегически важный проект реализуется по прямому поручению Президента Казахстана, который потребовал завершить реконструкцию дороги в срок. Это связано с ростом внешней торговли между Казахстаном и Туркменистаном. Только в прошлом году товарооборот между странами превысил 555 млн долларов США, из них 335 млн составил экспорт. Однако перевозка грузов по аварийной трассе занимает много времени.



Казахстан и Туркменистан готовятся ввести безвизовый режим. После ратификации закона в Мажилисе движение по трассе станет свободнее и безопаснее. Туркменистан также ремонтирует свой участок дороги.



