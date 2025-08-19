НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами

14:06 20.08.2025

Ереван обрел нового стратегического партнера

Иран рассматривает Армению как ворота в Евразийский экономический союз



Игорь Селезнев

19.08.2025



Власти Армении и Ирана намерены повысить уровень своих отношений до стратегического партнерства. Об этом стало известно в ходе визита президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана в Ереван. Сближение двух стран происходит на фоне страхов Тегерана, вызванных новостями о "Дороге Трампа", которая должна появиться в Сюникской области Армении.



По итогам переговоров Армения и Иран подписали 10 меморандумов о взаимопонимании в политической, экономической, образовательной и культурной сферах. Как сказал глава армянского правительства Никол Пашинян, выступая на совместном брифинге с Масудом Пезешкианом, стороны пришли к выводу, что пора довести двусторонние отношения до стратегического уровня. При этом премьер-министр надеется, что это решение поможет реализовать его инициативу "Перекресток мира".



Пашинян рассказал Пезешкиану о переговорах с США, во время которых Ереван и Вашингтон договорились о создании "Дороги Трампа". Он заверил, что решение о разблокировке коммуникаций откроет новые двери для армяно-иранского сотрудничества по железным дорогам. В частности, Пашинян упомянул маршрут Нахиджеван–Джульфа. Как сказал Пашинян, пути, пролегающие через Армению, будут действовать под суверенитетом республики, безопасность она тоже обеспечит самостоятельно.



Пезешкиан поддержал развитие межгосударственных отношений до стратегического уровня и пригласил Пашиняна в Тегеран. При этом он сказал, что вмешательство внерегиональных игроков в дела Южного Кавказа только осложнят ситуацию.



Накануне встречи в МИД Ирана еще раз подчеркнули, что приветствуют парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, но им не нравится проект "Дороги Трампа". По словам главы ведомства Аббаса Аракчи, на Южном Кавказе и так происходит много нехорошего. "Мы обеспокоены, например, присутствием сионистского режима (имеется в виду Израиль. - "НГ" в некоторых из этих стран (видимо, речь об Азербайджане. – "НГ") или попытками Европейского союза закрепиться здесь", – подчеркнул Аракчи в интервью IRNA.



С точки зрения Тегерана, "Дорога Трампа" усиливает риски для безопасности Исламской Республики. Там подозревают, что под предлогом инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры Соединенные Штаты могут разместить в Сюникской области Армении свои войска. Ереван пытается развеять опасения Тегерана.



"Мы не считаем присутствие иностранных вооруженных сил на Южном Кавказе полезным. В связи с этим мы выразили обеспокоенность. Нас заверили, что на Южном Кавказе не будут дислоцированы вооруженные силы третьих стран. Одним из ключевых положений мирного соглашения (Армении и Азербайджана. – "НГ") является пункт о неразмещении вооруженных сил третьих стран вдоль общих границ Армении и Азербайджана. Мы внимательно следим за развитием событий в регионе и находимся в тесном контакте с Ереваном и Баку", – сказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.



В иранских элитах есть и другие мнения. Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Зариф предложил рассматривать "Дорогу Трампа" в свете перспектив. "С точки зрения парадигмы возможностей Иран и даже Россия и Турция могут рассматривать недавнее соглашение между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне не как угрозу, а как шанс возродить ранее предложенное транзитное сотрудничество между Ираном, Россией и Турцией, а также Арменией, Азербайджаном и Грузией", – говорится в его статье для Foreign Policy.



Примечательно, что вместе с Пезешкианом в Ереван прилетела министр дорог и городского развития Фарзане Садег. Она обсудила с министром инфраструктур Давидом Худатяном развитие транспортного коридора Север–Юг, строительство второго моста через реку Аракс и пересмотр тарифов на транзитные грузоперевозки. Министры обсудили расширение регулярного авиационного сообщения между городами Армении и Ирана и подписали соглашение о развитии автомобильного и железнодорожного коридора Персидский залив – Черное море. "Эти инициативы создадут прочную основу для развития транзита между Ираном, Арменией, Европой и Восточной Азией", – заметила Садег.



Помимо этого министр промышленности Ирана Мохаммад Атабак рассказал, что благодаря вхождению Тегерана в зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) армянские и иранские власти обнулили тарифы на 87% товаров. По словам Атабака, Иран рассматривает Армению как ворота в ЕАЭС.



"Пашинян и Пезешкиан обсуждали сугубо двусторонние отношения, а также региональную повестку. Ереван воспользовался этой возможностью, чтобы попытаться снять озабоченности Тегерана. Для сторон важно завершить текущие совместные проекты, такие как строительство третьей ЛЭП на армяно-иранской границе и развитие пути Север–Юг, и начать новые. Например, Армении было бы выгодно, если бы иранские компании присоединились к прокладыванию "Дороги Трампа". Разблокировка железнодорожных коммуникаций свяжет Армению с Персидским заливом и положительно скажется на всем Южном Кавказе", – рассказал "НГ" эксперт центра "Орбели" Джонни Меликян.



"С точки зрения национальных интересов двух стран, сотрудничество Ирана и Армении носит стратегический, а для Армении во многом даже экзистенциальный характер. Потому что у Армении сейчас есть два выхода во внешний мир – это дороги через Грузию и через Иран. Перспективы налаживания добрососедских отношений с Турцией и Азербайджаном и разблокировки всех коммуникаций, чтобы Армения могла пользоваться территорией этих государств, туманны. А Иран серьезно заинтересован в том, чтобы на севере иметь неподконтрольный Турции и Азербайджану маршрут к Черному морю и России. Иначе Иран может столкнуться с блокировкой северного маршрута. Поэтому Тегеран последовательно выступает против изменения границ, за суверенитет Армении и сохранение в ее составе южной области республики – Сюника", – заявил "НГ" политолог Карен Игитян.



Он подчеркнул, что у Армении и Ирана все еще большой нереализованный потенциал экономического сотрудничества. Так, стороны надеются увеличить свой торговый оборот с нынешних 737 млн долл. до 3 млрд.