Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин

14:11 20.08.2025

Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали

Есть признаки заката старой системы международных экономических отношений



20.08.2025 | Леонид САВИН



После инаугурации Дональда Трампа на пост президента США в январе 2025 г. пошли слухи о возможном выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО). Это произошло на фоне отказа руководства США от дальнейшего участия во Всемирной организации здравоохранения.



В апреле 2025 г. в палате представителей Конгресса США был представлен законопроект о выходе США из ВТО.



В марте США приостановили финансовые взносы в ВТО, что вызвало обеспокоенность лидеров других стран и экономистов по всему миру. Бюджет ВТО, базирующейся в Женеве, Швейцария, составлял на начало 2025 г. 205 млн франков (232,1 млн долларов). США должны были обеспечить примерно 11% бюджета, привязанного к их доле в мировой торговле.



Еще ранее экономисты неолиберальной закваски высказывали опасения, что ВТО скоро придет конец, поскольку главные экономики мира вполне могут выйти из этой организации.



Даже 2016 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе поднимался вопрос о том, могут ли США выйти из ВТО и к чему это может привести.



Если обратить внимание на даты пиков такого беспокойства, легко обнаружить, что они связаны с приходом Дональда Трампа в Белый дом. И если во время первого срока это не удалось осуществить, то сейчас это более реально. Тем более что введение тарифов не соответствует правилам ВТО.



Хотя и при Байдене в США говорили о кризисе этой организации, который связывали с падением показателей мировой торговли из-за пандемии коронавируса, но надеялись на ее восстановление.



Кстати, предыдущая стагнация в ВТО совпала с ростом числа региональных торговых соглашений (РТС), таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP).



Однако сейчас риторика о том, что ВТО устарела и не отвечает современным реалиям в США звучит все сильнее. Более того, в Госдепартаменте США и Белом доме заявили, что Пекин использует ВТО, чтобы подорвать экономические интересы США. Следовательно, логично будет покинуть эту организацию и следовать собственным правилам, что сейчас и делает Трамп, опираясь на свой лозунг "Америка превыше всего".



Действительно, Китай неоднократно подавал на США иски через ВТО, указывая на нарушения Вашингтоном правил этой организации. В 2023 г. отмечалось, что "чрезмерное нарушение правил ВТО Соединенными Штатами и их попрание свободы торговли уже нанесло серьезный ущерб нормальному мировому порядку, нанося ущерб миру и стабильности во всем мире. Это также нанесло ущерб репутации самих США, поскольку все страны по всему миру, особенно с развивающейся экономикой, хотят справедливости и противостоят гегемонизму... Если США рассчитывают изменить правила мировой торговли, они должны прибегнуть к переговорам и уважать интересы других, вместо того чтобы обходить многостороннюю систему и навязывать другим правила, которые отвечают только их собственным интересам".



Центр стратегических и международной исследований в Вашингтоне указывал, что "статус Китая как "развивающейся" страны также усилил напряженность внутри ВТО. Около двух третей всех членов ВТО, включая Китай, относят себя к развивающимся странам, чтобы получить "особый и дифференцированный режим". Это дает развивающимся странам-членам ряд преимуществ, таких как расширенные возможности для выполнения обязательств в рамках ВТО и помощь в разрешении споров и технических вопросов. Несколько стран с развитой экономикой выступили против присвоения Китаю статуса развивающейся страны. В феврале 2019 года США предложили ВТО провести реформы, которые ужесточили бы требования к получению статуса развивающейся страны. В ответ Китай объединился с Индией и семью другими развивающимися странами-членами, чтобы опровергнуть предложение США и выразить поддержку практике ВТО, позволяющей членам самостоятельно определять свой статус".



Фактически это говорит о том, что ВТО стала той площадкой, где большинство стран нашли возможность для оказания давления как на США, так и на другие государства из "Группы семи" (G7).



Это подтверждают и действия Бразилии, которая в августе 2025 г. также подала иск в ВТО на США из-за введения 50% тарифов.



К чему это может привести? Американские эксперты ранее обратили внимание, что последствия выхода США из ВТО могут быть следующими:



- экономические последствия: сторонники выхода утверждают, что выход позволит США более свободно вводить тарифы, якобы защищая американскую промышленность от иностранной конкуренции. И наоборот, критики предупреждают о возможных ответных тарифах со стороны других стран, которые могут нанести ущерб американским экспортерам и привести к росту потребительских цен;



- торговые отношения: США наладили обширные торговые отношения благодаря соглашениям ВТО. Выход из ВТО может поставить под угрозу эти связи, что приведет к сокращению иностранных инвестиций, поскольку США могут оказаться менее привлекательными для международного бизнеса;



- динамика мировой торговли: США играют большую роль в мировой торговле; их выход может изменить баланс сил на международных переговорах. Другие страны могут укрепить свои торговые соглашения без участия США, что подорвет влияние Америки;



- правовые последствия: ВТО обеспечивает правовую основу для разрешения торговых споров. Без этих мер защиты американским компаниям может быть трудно эффективно разрешать международные торговые конфликты.



Иначе говоря, дисфункция ВТО бьет по той системе международной торговли, которую выстраивали сами США. И хотя Дональд Трамп пытается компенсировать изменения конъюнктуры жесткими мерами тарификации, такой подход вряд ли будет на руку Вашингтону в долгосрочной перспективе. Ибо это создает очередной кризис доверия к США и ускорит процессы дедолларизации и поиска различных альтернатив в международных экономических связях.



Президент влиятельной глобалистской организации "Совет по международным отношениям" Майкл Фроман подводит итог:



"Глобальная торговая система, какой мы ее знали, мертва. Всемирная торговая организация фактически прекратила свое функционирование, поскольку она не в состоянии вести переговоры, контролировать или обеспечивать выполнение обязательств своих членов. Фундаментальные принципы, такие как статус "наиболее благоприятствуемой нации", или НБН, который требует от членов ВТО равного отношения друг к другу, за исключением случаев, когда они заключили соглашения о свободной торговле, отбрасываются, поскольку Вашингтон угрожает или вводит тарифы в размере от десяти до более чем 50 процентов для десятков стран. Как торговая стратегия "Америка прежде всего", так и аналогичные стратегии Китая "двойное обращение" и "Сделано в Китае-2025" отражают вопиющее пренебрежение любым подобием системы, основанной на правилах, и явное предпочтение системы, основанной на силе, которая должна занять ее место. Даже если частичкам старого порядка удастся выжить, ущерб уже нанесен: пути назад нет...



Если Вашингтон продолжит свой нынешний курс, определяемый односторонностью, трансакционализмом и меркантилизмом, последствия будут плачевными, особенно если учесть, что Пекин продолжает свой разрушительный курс субсидирования избыточных мощностей, хищнической экспортной политики и экономического принуждения. Риск того, что Соединенные Штаты и Китай будут играть по своим собственным правилам, где единственным реальным ограничением является сила, является заразительным: если две крупнейшие экономики мира будут действовать вне системы, основанной на правилах, другие страны будут все чаще делать то же самое, что приведет к росту неопределенности, снижению производительности и общему снижению роста".



Фроман призывает готовиться к серьезным потрясениям. И не только для мировой экономики, но в первую очередь для самих США, которые на протяжении последних 30 лет получали значительные привилегии от работы ВТО. И если сторонники неолиберального глобализма так пессимистичны в отношении этой структуры, по принципу обратной логики, распад ВТО может быть полезен при подходе, где делается упор на региональное развитие, то есть при курсе на многополярность.



Что касается России, с учетом введенных санкций со стороны коллективного Запада Москва не должна быть особо обеспокоена снижением роли ВТО и возможным прекращением ее работы. В рамках БРИКС и других организаций Россия более заинтересована в разработке новой системы с равными возможностями для всех игроков и без исключительного влияния какой-то одной силы.



Но с крахом ВТО возникает более важный вопрос: что будет с ООН, которая также пребывает в институциональном кризисе уже долгие годы? Возможно, пора задуматься не только о глубокой реформе этой организации (этот вопрос также регулярно поднимается, особенно со стороны стран, которые не являются постоянными членами Совета Безопасности ООН), но и разработке новой площадки для ведения совместных дел мировой политики на основе плюриверсального подхода и уважения всех сторон.