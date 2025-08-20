 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.08.2025
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
15:00 20.08.2025

Украину обезопасят навсегда

Александр Яковенко
бывший посол РФ в Великобритании
20.08.2025

Похоже, центральным вопросом, который обсуждался в Вашингтоне на встречах Дональда Трампа с В. Зеленским и европейскими представителями, были гарантии безопасности Украины, что смягчило бы проблему территориально-политического переустройства части бывшей Советской Украины (как известно, другой Украины никогда не существовало).

Очевидно, что реальные гарантии могут дать только США, а никак не европейцы, признающие "американское лидерство" и потому вынужденные доверять Америке. Но на этом поле возникает целый ряд вопросов, что будет критически важным для всего хода запущенного российско-американскими договоренностями на Аляске дипломатического процесса.

Первый вопрос: если будут гарантии США, то это облегчает задачу демилитаризации Украины, а именно сокращения ее ВС и ограничений на системы вооружений, которыми она может обладать, и ее ВПК, равно как и районов размещения наиболее дестабилизирующих систем. Не должно быть и того, и другого. Если Киев доверяет американцам, то зачем вооружаться, тем более что гарантии будет предоставлять и двусторонний мирный договор с Россией.

Второй вопрос: речь не просто об отказе Киева от членства в НАТО, а о военно-политическом нейтралитете, что исключает присутствие на территории Украины иностранных воинских контингентов. Собственно, так и было, начиная с Декларации независимости Украины, что и стало условием гарантий по Будапештскому меморандуму и двустороннему договору с Москвой. В дипломатической практике есть такое понятие, как "неизменность обстоятельств". Раз они кардинально изменились, то потеряли свое значение и прежние гарантии. Кстати, А. Стубб неуклюже упомянул перемирие между Финляндией и Советским Союзом 1944 года, когда Хельсинки вышел из войны на стороне Германии. Но тогда именно финский нейтралитет стал гарантией суверенитета этой страны. Условием невступления советских войск на территорию Финляндии стала ее готовность самостоятельно разоружить находившиеся там немецкие войска. Так что и тут никаких иностранных вооруженных сил. Уместным примером может служить и австрийский Госдоговор о постоянном нейтралитете, по которому Вена обрела свой полный суверенитет.

Третий вопрос: любые действия коалиции желающих за пределами НАТО создают проблему для безопасности России. Либо это НАТО со своим консенсусом и решающей ролью США, либо качественно новая архитектура европейской безопасности, которая воплощала бы на деле принцип ее неделимости на континенте. Тут есть над чем поломать головы всем участникам процесса урегулирования, поскольку вопрос комплексный и принципиальный, без которого невозможно любое пакетное решение. Если государства - члены НАТО обязались бы не действовать за рамками альянса, то Россия не возражала бы против членства Украины в Евросоюзе, который стал бы источником средств для ее экономического восстановления (наряду с американскими мегафондами, такими как BlackRock).

Четвертый вопрос: Запад сам ввел в уравнение своего конфликта с Россией проблематику санкций. Их взаимное снятие, включая соответствующий график, не может оставаться за рамками урегулирования. Как минимум к их снятию должен быть привязан вопрос прекращения огня.

Пятый вопрос: реальные гарантии выполнения Киевом условий мирного договора могут дать только американцы. Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована в позитивном ключе - в русле общепринятых требований к современному государству, включая европейские (что следует из пресловутого тезиса "Це Европа!"). Только по результатам этих преобразований украинская власть будет в состоянии отвечать по своим обязательствам. А до тех пор будет сохраняться потребность в совместной российско-американской контрольной комиссии для Украины, которая была бы в состоянии верифицировать соблюдение Киевом положений мирного договора (такой опыт у нас был в Германии: почему для Украины плохо то, что было хорошо для немцев?). Кстати, если украинская сторона озабочена безопасностью своего воздушного пространства, то США и Россия могли бы взять на себя контроль над ним, что стало бы реальной гарантией и для нашей безопасности и исключило бы любые провокации.

Функционирование такой комиссии (а у Киева не должно быть оснований не доверять американцам) обеспечило бы соблюдение Киевом внутренних обязательств, таких как проведение демократических выборов, федерализация, отказ от официальной националистической идеологии/мифологии, запрет соответствующих организаций и враждебной России пропаганды. Главное, Украина не должна более создавать нам не только военной угрозы, но и угроз на уровне идентичности и истории, которые широко воспринимаются в экспертном сообществе как важнейший элемент современных ментально-когнитивных войн. То есть и эта война должна быть гарантированно прекращена.

Такое взаимодействие Вашингтона и Москвы превратило бы украинское урегулирование в материал и надежное средство российско-американской нормализации и, более того, сближения на долгосрочной основе. Что позволило бы преодолеть негативное наследие событий XX века в наших отношениях и имело бы крайне позитивные последствия для всей глобальной политики. Дипломатическое мастерство, которое продемонстрировал президент Трамп на своих встречах 18 августа, способствовало дальнейшему укреплению доверия между лидерами США и России, доверия, которое является валютой любой дипломатии.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755691200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  