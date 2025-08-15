 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
19:29 20.08.2025

ДУШАНБЕ, 20.08.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня отмечается Всемирный день лени. Эту необычную дату начали отмечать в 1984 году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который ежегодно - вплоть до 2012 года - проходил в Колумбии. Финальный день фестиваля назвали "Всемирный день лени", а участников призвали ненадолго забыть о напряженных рабочих буднях и позволить себе остановиться, расслабиться и ничего не делать. И хотя этот фестиваль больше не проводится, Всемирный день лени остался. Корреспондент НИАТ "Ховар" обратился к семейному и подростковому психологу Наргис Тоймастовой, чтобы выяснить, что такое лень, стоит ли с ней бороться или это нормальная реакция организма.

- Наргис, что такое лень, откуда она берется, как бы Вы ее охарактеризовали как психолог?

- Многие считают лень просто нежеланием действовать, однако лень - это сигнал организма и психики, который важно понять и принять. Она сообщает о том, что что-то идет не так в нашей жизни или в нашем отношении к ней. Часто ее путают с усталостью. Настоящая лень - это когда у человека есть силы, но отсутствует желание что-то делать. Если же сил нет, а появляется ощущение опустошенности, это уже сигнал к отдыху и восстановлению.

- Есть ли взаимосвязь между отдыхом и ленью?

- Игнорирование необходимости отдыха и продолжение работы без перерывов может привести к хронической усталости и ухудшению здоровья. Отдых является неотъемлемой частью поддержания энергии и мотивации. Без него лень может перерасти в выгорание.

- По Вашему мнению, зависит ли лень от темперамента человека?

- Можно сказать, что лень является чертой темперамента человека, который в свою очередь влияет на то, как человек справляется с задачами и реагирует на отсутствие активности. Лень - это всегда вопрос мотивации и текущего состояния человека.

- Есть ли возрастные критерии, характерные для лени?

- Лень может появиться в любом возрасте, но причины бывают разными. У детей и подростков она может быть признаком отсутствия интереса или реакцией на чрезмерное давление со стороны родителей и окружения - проявлением протеста или поиском себя. В зрелом возрасте лень чаще связана с выгоранием, усталостью, внутренним кризисом или потерей смысла жизни.

- Может ли лень быть сигналом о психологической или эмоциональной проблеме?

- Часто лень появляется, когда поставленная задача не имеет для человека смысла. Если мы регулярно откладываем дела, это может означать, что задача нам не важна, ее стоит пересмотреть. Лень может быть вызвана тем, что цели, к которым мы стремимся, на самом деле не наши, а навязанные извне. Внутренний протест психики проявляется в виде лени, словно говоря "нет" окружению.

- Как Вы относитесь к высказыванию "Лень - это протест против навязанных целей"?

- Это действительно так. Лень часто служит сигналом внутреннего протеста. Важно задать себе вопросы: "Почему я не хочу этого делать?" "Что за этим стоит?"

- Несколько советов, как справиться с ленью.

- Для решения сложных задач использовать метод "съесть слона" - разбивать задачу на маленькие части и выполнять их постепенно. Важно понять, не испытываете ли вы усталость или выгорание, достаточно ли отдыхаете. Найдите смысл в том, что откладываете, мотивацию для действий.

Также очень важно не критиковать себя за лень, а принять свои чувства. Важно развивать умение слушать себя и заботиться о теле - спать, отдыхать, гулять, заниматься спортом. Скажите себе: "Да, сейчас я не хочу что-то делать. Это нормально. Что я могу сделать, чтобы помочь себе?". Когда у человека есть настоящая цель, ничто не может стать преградой для ее достижения, даже лень.

Артур БАТЕНКОВ

Источник - Ховар
