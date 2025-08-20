 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.08.2025
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
20:19 20.08.2025

Алма-Ата стала сердцем тюркского мира
Казахстан переосмысляет внешнеполитические приоритеты

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
20.08.2025

Алма-Ате присвоен статус "Молодежной столицы тюркского мира – 2025". Нынешний год пройдет под знаком молодости и единства тюркских народов. Президент Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме отметил важность этого события для развития молодежной политики страны и укрепления связей между тюркскими государствами. Старт праздничным мероприятиям был дан накануне на открытии Международного фестиваля молодежи Организации тюркских государств (ОТГ) в южной столице Казахстана.

"Алматы – золотая колыбель нашей независимости, центр притяжения творческой молодежи" – эти слова из поздравительной телеграммы президента Касым-Жомарта Токаева, которую зачитала министр культуры и информации Аида Балаева на открытии фестиваля, точно отражают дух города. Глава государства подчеркнул: "Алматы – не просто сокровищница культуры, это духовный центр всего тюркского мира". Передав эстафету от азербайджанского города Ленкорань, Алма-Ата стала "Молодежной столицей тюркского мира – 2025".

Стоит отметить, что именно Казахстан стоял у истоков современной Организации тюркских государств: в Алма-Ате в 1993 году было подписано соглашение о создании Организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства.

"В последние годы ОТГ претерпела существенные изменения. Сегодня стратегия организации выходит за пределы гуманитарного и культурного диалога, приобретая все более отчетливую политическую и экономическую значимость. Здесь представляется актуальным вспомнить идею Самюэля Хантингтона о том, что государства, объединенные общими языковыми, религиозными и историческими корнями, легче находят консенсус. В тюркском сообществе именно культурная и языковая идентичность стала базисом для формирования новых механизмов коллаборации", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.

Напомним, что на саммите в Будапеште Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые вызовы – от промышленной кооперации до цифровизации, требующие объединения усилий (см. "НГ" от 21.05.25). Очевидно, что в этой организации Казахстан играет одну из ключевых ролей в развитии сотрудничества. Это обусловлено в значительной степени деятельной внешнеполитической стратегией, проводимой президентом Токаевым. Под его управлением республика не только укрепляет культурные и гуманитарные связи, но и активно способствует экономической консолидации: созданию логистических путей, формированию Тюркского инвестиционного фонда, разработке новаций в области информационных технологий и финансового взаимодействия.

Казахстан также выступает за повышение открытости организации к взаимодействию с государствами-наблюдателями и заинтересованными институтами. Это увеличивает международный вес ОТГ и позволяет ей выходить за границы "клуба по интересам", формируя собственную политическую повестку. Эксперты отмечают, что данная трансформация разворачивается на фоне геополитической нестабильности и замедления других интеграционных инициатив в Евразии, что делает усилия Токаева особенно значимыми для всего тюркского региона.

Относительно вовлечения молодежи в процессы развития тюркского мира Александр Кобринский констатирует наличие как позитивных, так и потенциально дискуссионных аспектов. "С одной стороны, прошедшие годы независимости позволили Казахстану сформировать собственную систему ценностей и приоритетов, что закономерно определяет его внешнеполитические ориентиры. В связи с этим восприятие молодежью интеграционных инициатив в рамках тюркского мира может отличаться от ожиданий, основанных на исторической памяти или геополитических представлениях. Молодое поколение, воспитанное в условиях открытого мира, склонно руководствоваться прагматическими соображениями, в частности финансовым благополучием, и может не всегда разделять опасения относительно "порабощения" или "колонизации" своей страны", – подчеркнул Кобринский.

Русский язык в Казахстане имеет статус официального по Конституции, используется на уровне государственного языка и, казалось бы, в защите не нуждается. Но тем не менее свои позиции он постепенно утрачивает. С одной стороны, коренное население увеличивается за счет рождаемости, а русскоязычные граждане страны покидают республику. И определенную роль в этом играют языковые и культурные различия, а также политические факторы.

Поэтому, с другой стороны, Кобринский отмечает провал работы "Россотрудничества" в постсоветских республиках, в том числе в Казахстане. По его мнению, в двусторонних российско-казахстанских отношениях работа свелась к экономическим достижениям и формальным показателям, что ведет к недооценке важности работы с "умами и душами" людей, особенно молодого поколения.

В то же время эксперт отметил более тонкую и эффективную работу, проводимую Турцией (при поддержке западных стран) в сфере культурного и образовательного влияния. "Активное продвижение тюркских ценностей, языка и культуры, а также предоставление образовательных возможностей для молодежи из стран Центральной Азии позволяет формировать позитивный образ тюркского мира и укреплять его позиции в регионе", – считает Кобринский.

По его словам, в связи с этим представляется необходимым переосмысление подходов к продвижению "русского мира" в постсоветских республиках. Важно учитывать изменившиеся геополитические реалии и настроения в обществе, а также избегать прямолинейных и конфронтационных заявлений. Вместо этого необходимо сосредоточиться на развитии взаимовыгодного сотрудничества, основанного на принципах уважения, равенства и учета национальных интересов.

"Следует признать, что тема тюркской интеграции сегодня воспринимается в странах Центральной Азии более позитивно, чем тема "русского мира". Это является результатом как объективных факторов, таких как культурная и языковая близость, так и просчетов в российской политике. "Расползание" темы тюркского мира не безобидно для России. Поэтому от российской стороны это требует более активной и взвешенной позиции, направленной на укрепление доверия и сотрудничества со странами Центральной Азии, а также на продвижение собственных интересов в регионе", – полагает Кобринский. По его мнению, необходимо пересмотреть подходы к образованию и культурному обмену, чтобы воспитывать элиту, отстаивающую интересы России в бывших советских республиках. В противном случае существует риск утраты влияния и превращения дружественных стран в инструмент в руках других геополитических игроков.

Он привел в пример Киргизию, которая с 1 сентября переходит на британскую систему образования, по британской программе и британским учебникам. Работают в республике и турецкие лицеи. "Запад в странах Центральной Азии работает через свои "прокси", а Турция – это "прокси" Великобритании. ОТГ – это прообраз Евросоюза, через который страны региона потеряют свою независимость, как потеряли ее европейские государства. И недалек тот час, когда к власти в центральноазиатских республиках придут не политики, а чиновники, которые будут назначаться из Лондона, как сегодня назначаются главы государств из Брюсселя. Наглядный пример из последнего – это Молдавия, Румыния. То же самое ждет Центральную Азию. Наивно думать, что будет по-другому", – предположил Александр Кобринский.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755710340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  