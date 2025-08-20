Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова

20:19 20.08.2025

Алма-Ата стала сердцем тюркского мира

Казахстан переосмысляет внешнеполитические приоритеты



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.08.2025



Алма-Ате присвоен статус "Молодежной столицы тюркского мира – 2025". Нынешний год пройдет под знаком молодости и единства тюркских народов. Президент Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме отметил важность этого события для развития молодежной политики страны и укрепления связей между тюркскими государствами. Старт праздничным мероприятиям был дан накануне на открытии Международного фестиваля молодежи Организации тюркских государств (ОТГ) в южной столице Казахстана.



"Алматы – золотая колыбель нашей независимости, центр притяжения творческой молодежи" – эти слова из поздравительной телеграммы президента Касым-Жомарта Токаева, которую зачитала министр культуры и информации Аида Балаева на открытии фестиваля, точно отражают дух города. Глава государства подчеркнул: "Алматы – не просто сокровищница культуры, это духовный центр всего тюркского мира". Передав эстафету от азербайджанского города Ленкорань, Алма-Ата стала "Молодежной столицей тюркского мира – 2025".



Стоит отметить, что именно Казахстан стоял у истоков современной Организации тюркских государств: в Алма-Ате в 1993 году было подписано соглашение о создании Организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства.



"В последние годы ОТГ претерпела существенные изменения. Сегодня стратегия организации выходит за пределы гуманитарного и культурного диалога, приобретая все более отчетливую политическую и экономическую значимость. Здесь представляется актуальным вспомнить идею Самюэля Хантингтона о том, что государства, объединенные общими языковыми, религиозными и историческими корнями, легче находят консенсус. В тюркском сообществе именно культурная и языковая идентичность стала базисом для формирования новых механизмов коллаборации", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.



Напомним, что на саммите в Будапеште Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые вызовы – от промышленной кооперации до цифровизации, требующие объединения усилий (см. "НГ" от 21.05.25). Очевидно, что в этой организации Казахстан играет одну из ключевых ролей в развитии сотрудничества. Это обусловлено в значительной степени деятельной внешнеполитической стратегией, проводимой президентом Токаевым. Под его управлением республика не только укрепляет культурные и гуманитарные связи, но и активно способствует экономической консолидации: созданию логистических путей, формированию Тюркского инвестиционного фонда, разработке новаций в области информационных технологий и финансового взаимодействия.



Казахстан также выступает за повышение открытости организации к взаимодействию с государствами-наблюдателями и заинтересованными институтами. Это увеличивает международный вес ОТГ и позволяет ей выходить за границы "клуба по интересам", формируя собственную политическую повестку. Эксперты отмечают, что данная трансформация разворачивается на фоне геополитической нестабильности и замедления других интеграционных инициатив в Евразии, что делает усилия Токаева особенно значимыми для всего тюркского региона.



Относительно вовлечения молодежи в процессы развития тюркского мира Александр Кобринский констатирует наличие как позитивных, так и потенциально дискуссионных аспектов. "С одной стороны, прошедшие годы независимости позволили Казахстану сформировать собственную систему ценностей и приоритетов, что закономерно определяет его внешнеполитические ориентиры. В связи с этим восприятие молодежью интеграционных инициатив в рамках тюркского мира может отличаться от ожиданий, основанных на исторической памяти или геополитических представлениях. Молодое поколение, воспитанное в условиях открытого мира, склонно руководствоваться прагматическими соображениями, в частности финансовым благополучием, и может не всегда разделять опасения относительно "порабощения" или "колонизации" своей страны", – подчеркнул Кобринский.



Русский язык в Казахстане имеет статус официального по Конституции, используется на уровне государственного языка и, казалось бы, в защите не нуждается. Но тем не менее свои позиции он постепенно утрачивает. С одной стороны, коренное население увеличивается за счет рождаемости, а русскоязычные граждане страны покидают республику. И определенную роль в этом играют языковые и культурные различия, а также политические факторы.



Поэтому, с другой стороны, Кобринский отмечает провал работы "Россотрудничества" в постсоветских республиках, в том числе в Казахстане. По его мнению, в двусторонних российско-казахстанских отношениях работа свелась к экономическим достижениям и формальным показателям, что ведет к недооценке важности работы с "умами и душами" людей, особенно молодого поколения.



В то же время эксперт отметил более тонкую и эффективную работу, проводимую Турцией (при поддержке западных стран) в сфере культурного и образовательного влияния. "Активное продвижение тюркских ценностей, языка и культуры, а также предоставление образовательных возможностей для молодежи из стран Центральной Азии позволяет формировать позитивный образ тюркского мира и укреплять его позиции в регионе", – считает Кобринский.



По его словам, в связи с этим представляется необходимым переосмысление подходов к продвижению "русского мира" в постсоветских республиках. Важно учитывать изменившиеся геополитические реалии и настроения в обществе, а также избегать прямолинейных и конфронтационных заявлений. Вместо этого необходимо сосредоточиться на развитии взаимовыгодного сотрудничества, основанного на принципах уважения, равенства и учета национальных интересов.



"Следует признать, что тема тюркской интеграции сегодня воспринимается в странах Центральной Азии более позитивно, чем тема "русского мира". Это является результатом как объективных факторов, таких как культурная и языковая близость, так и просчетов в российской политике. "Расползание" темы тюркского мира не безобидно для России. Поэтому от российской стороны это требует более активной и взвешенной позиции, направленной на укрепление доверия и сотрудничества со странами Центральной Азии, а также на продвижение собственных интересов в регионе", – полагает Кобринский. По его мнению, необходимо пересмотреть подходы к образованию и культурному обмену, чтобы воспитывать элиту, отстаивающую интересы России в бывших советских республиках. В противном случае существует риск утраты влияния и превращения дружественных стран в инструмент в руках других геополитических игроков.



Он привел в пример Киргизию, которая с 1 сентября переходит на британскую систему образования, по британской программе и британским учебникам. Работают в республике и турецкие лицеи. "Запад в странах Центральной Азии работает через свои "прокси", а Турция – это "прокси" Великобритании. ОТГ – это прообраз Евросоюза, через который страны региона потеряют свою независимость, как потеряли ее европейские государства. И недалек тот час, когда к власти в центральноазиатских республиках придут не политики, а чиновники, которые будут назначаться из Лондона, как сегодня назначаются главы государств из Брюсселя. Наглядный пример из последнего – это Молдавия, Румыния. То же самое ждет Центральную Азию. Наивно думать, что будет по-другому", – предположил Александр Кобринский.