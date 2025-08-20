Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии

20:21 20.08.2025

Решение поднять тариф до 50% на индийский импорт подтолкнуло Дели к сближению с Пекином



20.08.2025



С тех пор как политическая элита США объявила Китай главной геополитической и экономической угрозой для национальных интересов Америки прошло более 15 лет. Американцы боятся, что лидирующий в мире Китай, пользуясь своей мощью, будет устанавливать собственные стандарты и правила в глобальной торговле товарами и услугами, а также в регулировании инвестиционных потоков. Еще президент Обама аргументировал необходимость подписания соглашения о Транстихоокеанском партнерстве стремлением опередить Китай в формировании принципиально новой современной архитектуры торгово-экономических отношений в самом динамично развивающемся регионе мира.



Именно фокус на приоритет защиты от китайской угрозы заставлял политиков искать способы оторвать от Пекина Москву и Дели. Считалось, что Китаю, если он лишится столь мощных стратегических партнеров, как Россия и Индия, будет существенно тяжелее противостоять США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



И когда президент Трамп ввел против Индии 50-процентную импортную пошлину в наказание за покупку российской нефти, да еще и обозвал экономику Индии "мертвой", это стало демонстрацией не просто акта торговой агрессии, но и жестом явного геополитического неуважения и отталкивания. Индийские элиты приняли случившееся близко к сердцу.



Советник Трампа по торговле и промышленности Питер Наварро был призван разъяснить логику Белого дома. На днях он написал в The Financial Times, что до начала СВО в феврале 2022 года "российская нефть составляла менее 1% импорта индийской сырой нефти. С тех пор ежедневный импорт взлетел до более чем 1,5 млн барр. – более 30% от общего объема импорта страны".



Индия экспортирует свыше 1 млн барр. в день в виде очищенных нефтепродуктов, что эквивалентно более чем половине объема сырой нефти, которую она импортирует из России. Вырученные средства поступают в политически связанные энергетические гиганты Индии.



Всплеск импорта российской нефти не был вызван нуждами внутреннего потребления. Главный бенефициар роста объема закупок – крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие компании, превратившие Индию в огромный центр переработки российской сырой нефти. Эти заводы покупают нефть с большой скидкой, перерабатывают ее, а затем экспортируют рафинированное топливо в Европу, Африку и Азию.



Но главная претензия советника Трампа звучит вполне в духе развитого меркантилизма, мол, профицит Индии в торговле с США приближается к 50 млрд долл. в год за счет очень высокого среднего уровня тарифной защиты. Именно эти доллары Индия, по мнению Наварро, и тратит на российскую нефть. Наварро, кстати, забыл упомянуть, что рост импорта нефти Индией из США в 2024/25 финансовом году составил 30%. Да и торговый баланс между странами несколько иной: экспорт Индии в США – 86,5 млрд долл., а импорт из США – 45,6 млрд долл., то есть дефицит не 50 млрд долл., а 40,9 млрд долл. Умолчания и неточности – всегда признак передергивания и манипуляции.



В прошлом году Индия обошла Китай по экспорту смартфонов в США. Показатель вырос на 90% и составил 10,6 млрд долл.



Несмотря на рост американских тарифов, Резервный банк Индии не изменил прогноз на рост ВВП в текущем году и сохранил его на уровне 6,5%. Неплохой, надо заметить, показатель для "мертвой" экономики с объемом ВВП в 4 трлн долл.



Западные эксперты часто указывают на тот факт, что Индия продолжает в значительной степени полагаться на российскую военную технику. Россия поставила примерно 36% от общего объема импорта оружия Индии с 2020 по 2024 год.



В этих претензиях просматриваются прежде всего коммерческие интересы США. С помощью 50-процентного тарифа очень хочется надавить на Дели и заставить переориентироваться на американских поставщиков нефти и оружия. Обеспечить бизнесу США ликвидный сбыт в крупнейшей южноазиатской стране на долгую перспективу. И в этом случае никакие высокие доли рыночного присутствия американского бизнеса в экономике Индии не будут рассматриваться Наварро ни как избыточные, ни как предосудительные. Логика американских интересов.



Индия и Китай тем временем начали процесс сближения и урегулирования существующих противоречий, чтобы придать еще больший импульс двустороннему сотрудничеству. Министр иностранных дел КНР Ван И посетил Индию 18 августа. Стороны провели переговоры по спорной границе в Гималаях.



В 2024/25 году Китай был вторым по величине торговым партнером Индии, а двусторонняя торговля достигла 127,7 млрд долл., уступая только торговле с Соединенными Штатами. С 2015 по 2022 год двусторонняя торговля увеличилась примерно на 90,14%, при этом среднегодовые темпы роста составили 12,87%. Эта торговля в основном состоит из промежуточных товаров, таких как электронные компоненты и оборудование, что имеет решающее значение для промышленных секторов обеих стран. Несмотря на геополитическую напряженность, торговля сохранялась, хотя и была сильно перекошена в пользу Китая.



Углубление дисбаланса привело к тому, что торговый дефицит Индии с Китаем достиг 83,52 млрд долл. за первые 10 месяцев 2024/25 года, приближаясь к дефициту в размере 85,06 млрд долл., зарегистрированному годом ранее. В списке ключевых импортных товаров – электронные компоненты, телекоммуникационное оборудование, активные фармацевтические ингредиенты и автозапчасти, которые занимают центральное место в производственном и экспортном секторах Индии.



История поучительная. Никто в современном мире не может никого наказать без последствий, прежде всего для себя. США мечтали изолировать Китай, а по факту подтолкнули Пекин и Дели друг к другу. И это сближение будет иметь последствия для мировой геополитики. Вероятно, совсем не те, которые виделись из Белого дома еще три месяца назад.