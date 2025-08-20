Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ

23:14 20.08.2025

20 августа 2025



Атомная промышленность стала олицетворением технологической мощи России. Об этом 20 августа сообщил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с 80-летием атомной отрасли в РФ.



"Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников", - говорится в обращении главы государства, которое приводится на сайте Кремля.



Кроме того, российский лидер отметил внедрение прорывных технологий в отрасль, реализацию инфраструктурных проектов и модернизацию атомного ледокольного флота.



По словам Путина, в РФ уже запущены сотни новых предприятий, институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс именно благодаря многим поколениям талантливых российских ученых и инженеров.



Ранее, 11 июля, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал о планах развивать новые реакторы на быстрых нейтронах в Челябинской и Свердловской областях. Уточняется, что такое заявление он сделал во время посещения Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области, в ходе которого одобрил начало подготовительных работ по строительству энергоблока №5 с реактором БН-1200М.



