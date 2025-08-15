|Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
00:05 21.08.2025
ВС РФ перерезали одну из ключевых логистических артерий ВСУ на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Михаил Пшеничников
СВО
Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске и Мирнограде. Министр финансов США Бессент дал конкретику о роли США и Европы в вопросах военного обеспечения Украины. Русские хакеры добыли секретную информацию о потерях ВСУ и многом другом.
Голодовка
51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ развивает успех на стыке Покровского и Добропольского направлений. Она перерезала трассу снабжения украинских войск в Покровско-Мирноградском оборонительном районе, которая пролегает через Гришино. Выход на сельскую дорогу произошел в районе Новоалександровки. Таким образом, в распоряжении противника в Покровске и Мирнограде осталась единственная логистическая артерия – трасса Е50. Бесперебойному снабжению ВСУ пришел конец. Потому что даже при наличии полноценного шоссе нет гарантий стабильной поставки грузов из-за наших операторов дронов и других средств поражения, целиком сосредоточенных на данной трассе. В ночное время непроходимость Е50 обеспечивается минированием дороги при помощи дронов, доставляющих боеприпасы семейства противотанковых мин. Таким образом, критический момент для украинских войск в Покровско-Мирноградском оборонительном районе настал уже сейчас. В этих условиях какие-либо активные контрмеры неприятеля против ВС РФ по всему периметру оперативного окружения будут означать лишь одно – быстрое исчерпание имеющихся боеприпасов. ВСУ, вероятно, будут вынуждены отказаться от активной обороны и уйти в "глухую". Это позволит им растянуть оставшиеся запасы боеприпасов. Отдельной обузой становятся раненые в подвалах домов Покровска и Мирнограда, так как их эвакуация невозможна, а квалифицированной и полноценной помощи тоже нет.
У Родинского 51-я армия также добилась результата. Город попал в охват с востока, севера и запада, а его гарнизон, соответственно, тоже оказался на голодном пайке, что лишает его возможности активно обороняться.
Обстановка на Покровском направлении осложняется для противника еще и тем, что контрнаступательная операция НГУ совместно с ВСУ у Доброполья зашла в тупик. Более того, неприятель лишился возможности маневрировать войсками и перебрасывать их из района Доброполья на другие участки в надежде добиться успеха хоть где-нибудь. Все из-за того, что часть подразделений противника на начальном этапе операции глубоко вклинилась в нашу оборону, а впоследствии оказалась в охвате. Группировка контратаки противника пребывает в условиях, которые можно охарактеризовать как "нога в капкане". Резкий отвод сил на другой участок будет означать, что тех, кто попал в полуокружение в селе Золотой Колодезь, гарантированно уничтожат. Неприятель очень круто ошибся с выбором участка атаки, да так, что резко "переиграть" его он физически не может во избежание еще более тяжких последствий. Но справедливости ради, учитывая угрожающее положение Покровска и Мирнограда, украинское командование, вероятно, сделает хорошую мину при плохой игре, бросит личный состав в Золотом Колодезе и попытается отбить Новоалександровку, чтобы отодвинуть русских штурмовиков от сельской дороги, идущей через нее. Но весь наступательный потенциал "пожарной группировки" растрачен провальной операцией у Доброполья.
Торгующая сторона 2
Противоречивые сообщения в СМИ по итогу встречи в Вашингтоне помогли редакции Readovka частично прояснить картину геополитических перспектив при разрешении конфликта на Украине. Роли распределились так: США – главный поставщик вооружений, Европа – плательщик, Украина – тот, кто должен умереть, обеспечивая круговорот военной продукции и денег.
Наша гипотеза получила очередное подтверждение. Министр финансов США Бессент, выступая на телеканале FOX News, сделал следующее заявление.
"Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие", – сказал глава американского финансового ведомства.
Американское вооружение изначально не самое дешевое, а с государственной наценкой в 10% оно принесет США баснословную прибыль. Но интересно другое – Бессент упомянул, что незалежная "покупает" у Европы оружие, которая та приобрела у Штатов. В этой связи стоит заметить недавнее заявление нардепа Рады Цымбалюка, который констатировал, что Украина банкрот, 100% ВВП которой – долги. Таким образом, незалежная покупает у Европы американское оружие за взятые в долг деньги. Это даже не долговая яма, а бездонная впадина, из которой едва ли есть выход. Вместе с тем 10% надбавка к экспортной стоимости оружия обеспечивает США средствами для восполнения запаса ЗУР, потраченных или переданных Израилю во время его конфликта с Ираном в июне 2025 года. Схема крайне изящная, но во взаимоотношениях между союзниками ее нельзя назвать справедливой.
"Звон колокола"
Русские хакеры сумели взломать базу данных генштаба ВСУ. Скаченные документы показывают, что Украина в ходе СВО потеряла 1,7 млн человек. В число потерь входят именно безвозвратные, причем не включая тех, кого комиссовали по инвалидности. То есть 1,7 млн это сугубо убитые и пропавшие без вести, а с инвалидами данное число будет куда больше. В операции по проникновению во "святая святых" высшего органа военного управления противника принимали участие хакерские группы Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini, которые применили новейшую вирусную программу "Нюанс". Кроме того, по информации источников, наши хакеры сумели добыть не только информацию о потерях противника, но и личные данные сотрудников украинских спецслужб, документацию касательно источников оружейных поставок, их наименования и количество.
Вчера, 19 августа, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в Константиновку.