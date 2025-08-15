Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа

00:05 21.08.2025

ВС РФ перерезали одну из ключевых логистических артерий ВСУ на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 20 августа



Михаил Пшеничников



СВО



Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске и Мирнограде. Министр финансов США Бессент дал конкретику о роли США и Европы в вопросах военного обеспечения Украины. Русские хакеры добыли секретную информацию о потерях ВСУ и многом другом.



Голодовка



