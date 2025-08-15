 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 21.08.2025
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
00:05 21.08.2025

ВС РФ перерезали одну из ключевых логистических артерий ВСУ на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 20 августа

Михаил Пшеничников

СВО

Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске и Мирнограде. Министр финансов США Бессент дал конкретику о роли США и Европы в вопросах военного обеспечения Украины. Русские хакеры добыли секретную информацию о потерях ВСУ и многом другом.

Голодовка



51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ развивает успех на стыке Покровского и Добропольского направлений. Она перерезала трассу снабжения украинских войск в Покровско-Мирноградском оборонительном районе, которая пролегает через Гришино. Выход на сельскую дорогу произошел в районе Новоалександровки. Таким образом, в распоряжении противника в Покровске и Мирнограде осталась единственная логистическая артерия – трасса Е50. Бесперебойному снабжению ВСУ пришел конец. Потому что даже при наличии полноценного шоссе нет гарантий стабильной поставки грузов из-за наших операторов дронов и других средств поражения, целиком сосредоточенных на данной трассе. В ночное время непроходимость Е50 обеспечивается минированием дороги при помощи дронов, доставляющих боеприпасы семейства противотанковых мин. Таким образом, критический момент для украинских войск в Покровско-Мирноградском оборонительном районе настал уже сейчас. В этих условиях какие-либо активные контрмеры неприятеля против ВС РФ по всему периметру оперативного окружения будут означать лишь одно – быстрое исчерпание имеющихся боеприпасов. ВСУ, вероятно, будут вынуждены отказаться от активной обороны и уйти в "глухую". Это позволит им растянуть оставшиеся запасы боеприпасов. Отдельной обузой становятся раненые в подвалах домов Покровска и Мирнограда, так как их эвакуация невозможна, а квалифицированной и полноценной помощи тоже нет.

У Родинского 51-я армия также добилась результата. Город попал в охват с востока, севера и запада, а его гарнизон, соответственно, тоже оказался на голодном пайке, что лишает его возможности активно обороняться.

Обстановка на Покровском направлении осложняется для противника еще и тем, что контрнаступательная операция НГУ совместно с ВСУ у Доброполья зашла в тупик. Более того, неприятель лишился возможности маневрировать войсками и перебрасывать их из района Доброполья на другие участки в надежде добиться успеха хоть где-нибудь. Все из-за того, что часть подразделений противника на начальном этапе операции глубоко вклинилась в нашу оборону, а впоследствии оказалась в охвате. Группировка контратаки противника пребывает в условиях, которые можно охарактеризовать как "нога в капкане". Резкий отвод сил на другой участок будет означать, что тех, кто попал в полуокружение в селе Золотой Колодезь, гарантированно уничтожат. Неприятель очень круто ошибся с выбором участка атаки, да так, что резко "переиграть" его он физически не может во избежание еще более тяжких последствий. Но справедливости ради, учитывая угрожающее положение Покровска и Мирнограда, украинское командование, вероятно, сделает хорошую мину при плохой игре, бросит личный состав в Золотом Колодезе и попытается отбить Новоалександровку, чтобы отодвинуть русских штурмовиков от сельской дороги, идущей через нее. Но весь наступательный потенциал "пожарной группировки" растрачен провальной операцией у Доброполья.

Торгующая сторона 2

Противоречивые сообщения в СМИ по итогу встречи в Вашингтоне помогли редакции Readovka частично прояснить картину геополитических перспектив при разрешении конфликта на Украине. Роли распределились так: США – главный поставщик вооружений, Европа – плательщик, Украина – тот, кто должен умереть, обеспечивая круговорот военной продукции и денег.

Наша гипотеза получила очередное подтверждение. Министр финансов США Бессент, выступая на телеканале FOX News, сделал следующее заявление.

"Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие", – сказал глава американского финансового ведомства.

Американское вооружение изначально не самое дешевое, а с государственной наценкой в 10% оно принесет США баснословную прибыль. Но интересно другое – Бессент упомянул, что незалежная "покупает" у Европы оружие, которая та приобрела у Штатов. В этой связи стоит заметить недавнее заявление нардепа Рады Цымбалюка, который констатировал, что Украина банкрот, 100% ВВП которой – долги. Таким образом, незалежная покупает у Европы американское оружие за взятые в долг деньги. Это даже не долговая яма, а бездонная впадина, из которой едва ли есть выход. Вместе с тем 10% надбавка к экспортной стоимости оружия обеспечивает США средствами для восполнения запаса ЗУР, потраченных или переданных Израилю во время его конфликта с Ираном в июне 2025 года. Схема крайне изящная, но во взаимоотношениях между союзниками ее нельзя назвать справедливой.

"Звон колокола"

Русские хакеры сумели взломать базу данных генштаба ВСУ. Скаченные документы показывают, что Украина в ходе СВО потеряла 1,7 млн человек. В число потерь входят именно безвозвратные, причем не включая тех, кого комиссовали по инвалидности. То есть 1,7 млн это сугубо убитые и пропавшие без вести, а с инвалидами данное число будет куда больше. В операции по проникновению во "святая святых" высшего органа военного управления противника принимали участие хакерские группы Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini, которые применили новейшую вирусную программу "Нюанс". Кроме того, по информации источников, наши хакеры сумели добыть не только информацию о потерях противника, но и личные данные сотрудников украинских спецслужб, документацию касательно источников оружейных поставок, их наименования и количество.

Вчера, 19 августа, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в Константиновку.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755723900


