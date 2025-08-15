В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма

00:16 21.08.2025

От Древнего Мерва до музея Савицкого. В Центральной Азии создано новое туристическое кольцо



Новый трансграничный маршрут объединит главные достопримечательности трех стран Центральной Азии. Кольцо будет проходить от Туркменистана через Хорезм и Каракалпакстан в Казахстан.



Маршрут сочетает удобство путешествия и богатое культурное содержание. В него включены более 15 объектов, имеющих статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также объектов национального и регионального значения. В их числе:

• Древний Мерв, газовый кратер Дарваза, Куня Ургенч в Туркменистане;

• Ичан-Кала, Дишан-Кала в Хорезме;

• Музей имени Савицкого, Кызыл-кала, Чилпык-кала, место паломничества Султан Увайс Бобо, Тупрак-кала, Айяз-кала в Каракалпакстане;

• Долина Торыш, долина Бозжыра, мавзолей Шакпак-Ата, гора Шеркала в Казахстане.



Туристы, выбравшие кольцевой маршрут, смогут насладиться возможностями гастрономического, экологического, этнографического и паломнического туризма каждой из стран.



Им будут доступны дегустация традиционных блюд, отдых на фоне уникальных природных ландшафтов, знакомство с народными обычаями, традициями и ремеслами, а также посещение святых мест и духовно-исторических памятников.



Это не только увлекательное путешествие для любителей приключений, но и ценная возможность для тех, кто интересуется культурой, историей, искусством и природой Центральной Азии.



Это уже второй подобный маршрут. Ранее сообщалось, что Узбекистан вместе с Таджикистаном и Кыргызстаном планируют создать совместный маршрут "Золотое туристическое кольцо Ферганской долины", объединяющий достопримечательности трех государств.



