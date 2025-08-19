Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин

11:02 21.08.2025 Как был открыт путь к Холокосту

90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы



Борис Хавкин

Об авторе: Борис Львович Хавкин – доктор исторических наук, профессор РГГУ.

19.08.2025



Для консолидации "арийского народного сообщества" нацистам нужен был "вечный враг арийской расы", роль которого традиционно отводилась народу Авраама, Исаака и Иакова. Вся 12-летняя история "Тысячелетнего рейха" ознаменовалась гонениями на евреев и должна была привести к их физическому уничтожению.



Термин "антисемитизм" появился в немецкой политической культуре во второй половине XIX века. Несмотря на религиозный, бытовой и псевдонаучный ("кафедральный") антисемитизм Генриха фон Трейчке, Евгения Дюринга, Артура Шопенгауэра и им подобных, в конце ХIХ – начале ХХ века евреи стали полноправными гражданами рейха, полностью интегрированными во все сферы жизни немецкого общества. Веймарская Конституция 1919 года, автором которой был сын еврейского коммерсанта юрист и политик Гуго Пройс, отменила дискриминацию евреев.



Антисемитизм как основа государства



Немецкие евреи считали себя "немцами Моисеевой веры". В Веймарской республике они составляли менее 1% населения, насчитывавшего примерно 66 млн человек. Несмотря на столь малую часть жителей страны, евреи до прихода нацистов к власти играли заметную роль в общественно-политической, экономической, финансовой, научной и культурной жизни. К 1933 году в Германии евреями (по происхождению или по вере) были 5% литераторов и редакторов, 11% врачей, 12% преподавателей университетов, 16% адвокатов. Евреям принадлежало 20% частных банков, 40% торговли текстилем, 80% универмагов.



Среди наиболее известных в Германии и мире еврейских имен – философы Герман Коген и Карл Маркс, физики Альберт Эйнштейн и Макс Борн, композиторы Феликс Мендельсон и Жак Оффенбах, писатели Лион Фейхтвангер и Арнольд Цвейг. Евреи были среди идеологов и лидеров многих политических партий, занимали видные посты в правительстве Веймарской республики и в правительствах германских земель.



Нацисты опирались на богатые традиции немецкого антисемитизма. Но антисемитизм нацистов был не только религиозным, бытовым, экономическим – прежде всего расовым. Антисемитизм в своих экстремальных проявлениях был в гитлеровском рейхе не просто государственной политикой, но самой основой государства, целью которого было господство "высшей арийской расы".



"Чистота расы" была в Третьем рейхе делом государственной важности. В аппарате нацистского государства, партии и СС "еврейский вопрос" "решали" Управление по расовым вопросам при центральном аппарате нацистской партии, Генеалогическое бюро при личном штабе рейхсфюрера СС; Главное управление имперской безопасности, отдел гестапо по делам евреев, Главное административно-хозяйственное управление СС, отдел "Германия" Имперского министерства иностранных дел, Главное управление Министерства восточных территорий, Управление по четырехлетнему плану, Имперское министерство народного просвещения и пропаганды, Верховное командование вермахта и многие другие ведомства.



Образование и наука в Третьем рейхе были насквозь пронизаны расизмом и антисемитизмом. На основе "расовой теории" преподавали "немецкую физику", "немецкую химию", "немецкую математику". Журнал "Немецкая математика" провозглашал такую аксиому: "любая идея, утверждающая, что математика может рассматриваться вне расовой теории, несет в себе зародыш гибели немецкой науки".



Директор Института физики в Дрездене Рудольф Томашек сделал важное открытие: "Современная физика есть орудие мирового еврейства, призванное уничтожить нордическую науку... Истинная физика есть создание немецкого духа... По существу, вся европейская наука есть плод арийской или, точнее, германской мысли".



Профессор Вильгельм Мюллер из Технического университета Ахена обнаружил "всемирный заговор евреев с целью осквернить науку и тем самым уничтожить цивилизацию". Об этом он поведал в книге "Еврейство и наука". Теорию Эйнштейна нацистский профессор называл "взрывом радости в предвкушении еврейского правления миром".



В школьных учебниках история фальсифицировалась до нелепости: Христос был объявлен "арийцем", а средневековая Священная Римская империя германской нации – предтечей нацистского Третьего рейха.



Немецким школьникам предлагалось решить такую арифметическую задачу: "Евреи являются врагами Германии. В 1933 году население Третьего рейха составляло 66 060 000 жителей, из которых 499 682 были евреями. Сколько процентов населения были нашими врагами?"



"Расовая теория", преподаваемая в немецких университетах, рассматривала евреев как отдельную расу, принадлежность к которой определялась происхождением. "Еврейская кровь" передавалась от родителей детям и внукам. Нацисты считали евреями не только верующих иудеев, но и людей, отошедших от веры, если их предки были членами еврейской общины. Немцы, перешедшие из иудаизма в христианство, даже католические монахи или протестантские пасторы, все равно считались нацистами евреями.



Разнообразие подходов



Первоначально в нацистской партии не было единства в отношении к "еврейскому вопросу". Группа, которую возглавляли руководитель расово-политического ведомства НСДАП Вальтер Гросс и референт по расовым проблемам в Министерстве внутренних дел Бернгард Лезенер, требовала исключения евреев из политики, но признавала необходимость сотрудничества с ними в экономике.



Другая группа, характеризующаяся мистическим антисемитизмом, сложилась вокруг главного нацистского идеолога Альфреда Розенберга. В книге "Миф XX века" он пытался обосновать превосходство арийской расы и разделял народы на "здоровые" (немцы, шведы) и "нездоровые" (славяне, евреи). Все проблемы Германии Розенберг объяснял смешением рас и засильем евреев; в духовной сфере он противопоставлял "дегенеративное еврейское искусство" "народной арийской культуре", а "еврейские ценности" традиционным арийским добродетелям.



Третья группа юдофобов сформировалась вокруг издателя и главного редактора антисемитского журнала "Штюрмер" Юлиуса Штрайхера, который разжигал антисемитизм всех видов – расовый, религиозный, экономический, бытовой – и требовал полностью очистить Германию от евреев.



Расовый антисемитизм нацистов имел ярко выраженный сексуальный аспект. Гитлер, как и Штрайхер, видел в сексуальных связях немок и евреев (как и в связях немцев с еврейками) "проявление еврейского заговора с целью подорвать арийские корни германцев, ослабить их и подчинить евреям".



Антисемитизм был самой сильной страстью Гитлера. Ненавистью к евреям были проникнуты все его политические высказывания: от первых речей в мюнхенских пивных ("евреи нанесли сражавшейся на фронтах Первой мировой войны Германии удар ножом в спину") до политического завещания, в котором нацистский фюрер призвал по-прежнему оказывать "жестокое сопротивление мировому отравителю всех народов, международному еврейству". Гитлер был убежден, что евреи якобы поставили себе целью поработить другие народы, прежде всего немецкий, и для этого составили всемирный заговор и развязали две мировые войны.



Гитлер, повторяя Шопенгауэра, утверждал, что "евреи являются величайшими виртуозами лжи". По мнению Гитлера, оказывается, что главной ложью евреев является то, что они "выдают себя за религиозную общину, а надо бы им признать, что они особый народ". Если это и так, если евреи – это не только религиозная, но этническая общность, если люди еврейского происхождения есть и среди христиан (Иисус Христос), и среди атеистов (Спиноза), то какой вред это принесло немцам? Только тот, что евреи внесли свой выдающийся вклад в немецкое предпринимательство, науку и культуру. Существует "теория зависти", по которой именно успехи евреев порождали зависть неудачников и антисемитизм.



Первая после прихода нацистов к власти антисемитская кампания началась в Германии 1 апреля 1933 года. Штурмовики стояли у входа в еврейские лавки и призывали "не покупать у евреев". Затем последовал призыв не лечиться у врачей-евреев и не пользоваться услугами евреев-банкиров и юристов.



Однако весной 1933 года бойкот еврейских торговцев, врачей и адвокатов с треском провалился: отправляясь в магазин, покупатели обращали внимание на цену и качество товаров, а не на религию или форму носа продавца. В Берлине были случаи, когда немецкие офицеры в мундирах с боевыми наградами сопровождали своих дам, отправлявшихся за покупками в еврейские универсальные магазины. Почтенные бюргеры продолжали пользоваться услугами еврейских банкиров и лечиться у еврейских врачей, таким образом протестуя против антиеврейских акций нацистов.



В "борьбе против еврейского влияния" нацисты прибегли к юридическим методам. 7 апреля 1933 года был принят закон "О восстановлении профессионального чиновничества". С государственной службы изгонялись политические противники нацистов и, согласно "арийскому параграфу", лица "неарийского" происхождения. Из разъяснения, опубликованного 11 апреля 1933 года, следовало, что государственные служащие, у которых кто-то из дедушек или бабушек были евреями, подлежали увольнению как неарийцы.



По настоянию рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга, исключения делались для лиц, принятых на государственную службу до 1 августа 1914 года, а также для тех, кто воевал за Германию или ее союзников на фронтах Первой мировой войны (в 1914–1918 годах в кайзеровской армии служили более 100 тыс. немецких евреев) либо имел детей или родителей, павших на войне. Но после смерти Гинденбурга в 1934 году эти исключения были отменены.



"Арийский параграф" коснулся и профессорско-преподавательского состава университетов: ординарные профессора имели статус госчиновников. В дальнейшем действие этого закона распространили и на доцентов. Звание "приват-доцент" было заменено на "государственный доцент", то есть "госслужащий".



25 апреля 1933 года законом "О переполнении немецких средних и высших учебных заведений" была установлена полуторапроцентная норма для учащихся-евреев. "С 1933 года евреи в Германии подлежат государственно-правовым ограничениям как неарийцы", – разъяснялось в "Народном Брокгаузе" – словаре для школы и дома.



22 сентября 1933 года последовал закон "Об удалении евреев из культурной жизни", запрещавший евреям выступать на немецкой сцене, играть в немецких оркестрах, участвовать в выставках немецкого искусства. В октябре 1933 года вступил в силу закон "О редакторах", запрещавший евреям работать в немецкой прессе.



К весне 1934 года ограничения на работу затронули 2000 государственных служащих, 2000 актеров и столько же музыкантов, 3000 врачей, 4000 адвокатов. Нацисты стремились заставить евреев бежать из Германии. С 1933 по 1935 год эмигрировали 1145 доцентов и профессоров, что составляло почти 14% преподавательского корпуса Германии. 24 лауреата Нобелевской премии были вынуждены покинуть страну, после чего Гитлер запретил гражданам Германии принимать Нобелевские премии.



16 марта 1935 года был принят закон "О строительстве вооруженных сил": на смену рейхсверу пришел вермахт – вооруженные силы, формируемые на основе всеобщей воинской повинности. Законом "Об обороне" от 21 мая 1935 года евреи из "почетной службы немецкому народу в рядах вермахта" исключались.



Законодательный фундамент



30 июня 1935 года рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс заявил, что "евреи снова пытаются расхаживать по нашим улицам", но они "должны соблюдать законы гостеприимства и не вести себя так, будто они такие же, как мы". Евреев перестали пускать в кафе и рестораны. В театрах, музеях, парках, на стадионах появились таблички: "Евреи здесь нежелательны" и "Евреям вход воспрещен".



15 сентября 1935 года по инициативе Геббельса были приняты расовые законы – "О гражданстве рейха" и "Об охране германской крови и германской чести", – единогласно утвержденные сессией рейхстага, специально созванной в Нюрнберге по случаю съезда нацистской партии.



Согласно закону "О гражданстве рейха", каждый немец находился под защитой Германской империи и был "особо обязан" ей. Германское гражданство определялось как "гражданство крови": гражданином рейха мог быть лишь тот, кто обладал "германской или родственной ей кровью и кто своим поведением доказал желание и способность преданно служить германскому народу и рейху". Такая формулировка фактически означала лишение германского гражданства прежде всего евреев и цыган.



Закон "Об охране германской крови и германской чести" установил, что "чистота немецкой крови является необходимым условием дальнейшего существования немецкого народа". Закон запрещал "осквернение расы" – брак и внебрачное сожительство между евреями и "гражданами германской или родственной ей крови", наем евреями домашней прислуги из женщин "германской или родственной ей крови" моложе 45 лет, а также вывешивание евреями национального или имперского флага и использование тканей сходной расцветки. Нарушение закона влекло уголовное преследование вплоть до смертной казни.



14 ноября 1935 года была принята поправка к закону "О гражданстве рейха". Было определено, кого считать евреем, и установлены категории лиц с еврейской кровью: "Евреем считается тот, у кого трое из родителей его родителей были чистокровные евреи... Евреем считается также человек, родившийся в смешанном браке, подданный государства, происходящий от двух чистокровных евреев-родителей его родителей, если он: а) в момент издания закона принадлежал к иудейской общине или был принят в нее позднее; б) в момент издания закона состоял в браке с евреем или вступил в такой брак позднее; в) является внебрачным ребенком, один из родителей которого был евреем". Таким образом, полукровки, рожденные в браке или вне его, также считались евреями.



Расовыми законами вводилось новое юридическое понятие "мишлинги" – люди смешанной крови. Это были потомки евреев, которые (кроме лиц, исповедовавших иудаизм), евреями не считались. "Мишлингами" называли немцев-христиан, среди предков которых были лица еврейского происхождения. Закон делил "мишлингов" на две категории: в первую входили те, у кого двое из дедушек и бабушек были евреями, а во вторую – те, у кого только один из дедушек или одна из бабушек были евреями.



По закону "Об обороне" "мишлинги" в отличие от "чистых" евреев и "полукровок" призывались в армию, но им не разрешалось занимать командные должности и иметь чин выше ефрейтора. Но среди немцев с еврейскими бабушками и дедушками были офицеры, начавшие служить в армии еще во времена кайзера Вильгельма II и Веймарской республики.



В 1940 году всем немецким офицерам, имевшим двух еврейских дедушек или бабушек, было приказано покинуть военную службу. Но те, у кого один из дедушек или одна из бабушек были еврейского происхождения, еще могли остаться в армии.



В ходе Второй мировой войны жесткость позиции нацистского руководства в отношении "мишлингов" возрастала. Однако немцы "смешанного происхождения" имели право при наличии особенных обстоятельств ходатайствовать о получении "исключительных разрешений", которые освобождали бы их от расовых ограничений и приравнивали к арийцам.



После принятия Нюрнбергских расовых законов усилился процесс отчуждения евреев от общественной жизни Германии. Эти законы превратили евреев в людей второго сорта. Последовали запреты смешанного обучения, ускорилась "ариизация" экономики – изъятие имущества и собственности у евреев и перевод этой собственности в руки государства и промышленно-финансовых кругов.



9 ноября 1938 года настала Хрустальная ночь – общегерманский еврейский погром, ответственность за который нацисты возложили на евреев. 30 тыс. евреев были арестованы; освобождались лишь те, кто был готов немедленно эмигрировать. 24 января 1939 года в Берлине была создана Центральная имперская служба по делам еврейской эмиграции.



Однако, несмотря на массовую эмиграцию, к началу Второй мировой войны в Германии оставалось 200 тыс. евреев. Значительная часть простых немцев сторонилась евреев, относилась к ним с презрением и враждой; соседи-немцы писали на евреев доносы.



К сентябрю 1939 года власти завершили конфискацию еврейских предприятий. К этому времени евреи были отгорожены от "немецкого народного сообщества" сотнями законов и распоряжений. Евреям запрещалось служить в госучреждениях, вступать в браки с арийцами, посещать немецкие детские сады, школы, университеты, библиотеки, театры и кинотеатры, концерты, выставки, общественные парки, бани и бассейны, преподавать во всех видах учебных заведений (кроме еврейских), лечить и обслуживать неевреев, покупать газеты (кроме еврейских), работать в научных учреждениях, владеть автомобилями и ездить на них, иметь свои предприятия (кроме мелких семейных лавок и мастерских), владеть недвижимостью, наследовать от арийцев имущество, держать домашних животных, пользоваться общественными телефонами, владеть и пользоваться радиоприемниками и пишущими машинками; вводились ограничения на поездки в общественном транспорте.



Евреи находились под надзором полиции. В их паспортах ставился красный штамп "J" ("юде") и вписывалось второе, принудительное имя: мужчинам – Израиль, женщинам – Сара. С 19 сентября 1941 года все евреи были обязаны носить на одежде желтую шестиконечную звезду. По сообщениям Службы безопасности СД, распоряжение о ношении евреями звезды Давида было признано немецкой общественностью вполне своевременной мерой: все евреи теперь были на виду, что облегчало их депортацию в гетто, рабочие лагеря и лагеря уничтожения.



Нагнетание антисемитизма в Германии, отказ от реальной помощи евреям со стороны мирового сообщества, а также развязанная гитлеровским рейхом Вторая мировая война сделали возможным нацистское "окончательное решение еврейского вопроса".



Историк из ФРГ Мартин Бросцат подчеркивал, что "предварительные законы и постановления, которые шаг за шагом продолжали дискриминировать евреев в Германии, поставили их в исключительное положение и сгоняли в общественное гетто, открыв, таким образом, путь для "окончательного решения". Усилившийся процесс расщепления правового принципа мероприятиями, имеющими форму закона, в конечном итоге перешел в преступную акцию, абсолютно лишенную формы и законности".



Нюрнбергские расовые законы открыли путь к Холокосту – уничтожению нацистами 6 млн европейских евреев. Из полумиллиона евреев, живших в Германии в 1933 году, в 1945 году осталось в живых не более 10 тыс. человек. Источник - НГ

