Четверг, 21.08.2025
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
12:37 21.08.2025

Садыр Жапаров: Санкции против банков Кыргызстана - шаг без доказательств

Интервью
21 Август 2025
Медербек Шерметалиев

Президент Садыр Жапаров, комментируя введенные правительствами Великобритании и США санкции против отдельных банков Кыргызстана, заявил, что нет ни одного доказательства участия кыргызских финансовых учреждений в обходе западных ограничений против России. Глава государства расценил такие действия западных стран как проявление политизации экономики.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! На этот раз хотели бы получить ответы на вопросы, связанные с финансовой системой нашей страны.

– Правительство Великобритании сообщило о введении санкций в отношении банка "Центрально-Азиатский Капитал Банк". В качестве причины указано, что это финансовое учреждение якобы может способствовать обходу санкций, введенных западными странами против России. В январе стало известно, что США ввели санкции в отношении кыргызского "Керемет Банка".



-В предыдущих интервью Вы подчеркивали, что Кыргызстан не помогает обходить санкции, введенные против России. Как Вы прокомментируете эти меры сейчас? Как это может повлиять на Кыргызстан?

- Да, вы правы. В январе США действительно ввели санкции против "Керемет Банка", сославшись на то, что он якобы может быть задействован в обходе санкций.

Но при этом они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было.

Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет.

"Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну.

После введения санкций США, первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев пригласил к себе посла США в Кыргызстане Лесли Вигери и спросил у него, что происходит. Он ответил, что об этом знает OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

После этого делегация во главе с Амангельдиевым посетила США и встретилась с представителями OFAC.

Мы предложили послу Вигери пригласить независимые аудиторские компании для проверки банков "Керемет" и "Капитал", чтобы затем вместе рассмотреть результаты и принять решение, однако они отказались.

Но даже там им не смогли предъявить ни одного конкретного факта, только сказали, что у них якобы есть определенные данные.

Но мы и так хорошо знаем, откуда эти данные. Эти сведения исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда анонимную ложную информацию.

И продолжают отправлять до сих пор.

А потом, опираясь на те ложные сведения, нас включили в санкционный список. Но при этом даже не смогли представить никаких доказательств. Наша делегация обсудила этот вопрос и с OFAC, и с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери, и мы договорились, что расчеты в рублях будет вести "Капитал" банк. Это ведь тоже на 100 процентов государственный банк, он под контролем Министерства финансов и открыто отчитывается. Мы подробно объяснили причину.

В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним.

Теперь выходит так, что как Америка вводила санкции против "Керемет" банка, так и Англия накладывает санкции на "Капитал" банк. И снова никаких фактов, только сомнения. Поэтому и у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7 процента, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них.

Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация.

Не надо политизировать экономику.

Мы проводим многовекторную политику, сотрудничаем и с вами в экономической сфере. Например, только в Англию мы ежегодно продаем золота на миллиард долларов. И в таком случае подобное отношение к нам нельзя назвать справедливым. Поэтому если вы не доверяете, представьте свои данные. Банк готов предоставить всю информацию открыто.

– Введение санкций против "Центральноазиатского Капитал Банка" ударит по России или пострадает только наша страна?

– Россия от этого не пострадает.

Честно говоря, и "Капитал" банк не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем Министерства финансов и приносить прибыль государству.

Что изменилось, когда ввели санкции против России? Наоборот, после санкций они смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать.

Например, после введения санкций против российского Сбербанка его чистая годовая прибыль в 2024 году выросла на 4,8% и превысила 13 млрд долларов.

Разумеется, в отдельных сферах санкции имеют последствия. Но это вовсе не значит, что страна рухнет. Мы все это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают. Более того, они сами продолжают вести торговлю с Россией. В 2024 году страны - члены Европейского союза вели торговлю с Россией на сумму 141 млрд долларов. В частности, европейские государства импортировали из России товаров на 36 млрд долларов. А Великобритания, которая ввела санкции против нашего банка, в том же 2024 году сама торговала с Россией на 2,2 млрд долларов.

Это ведь означает, что и мы вправе сотрудничать с Россией ради собственных нужд, верно?

Как уже было сказано, наши банки в основном обслуживают денежные переводы соотечественников, работающих в России. Это тоже наша необходимость, такая же, как и у других.

Поэтому прежде, чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример.

Мы своими силами развиваем экономику страны. И такие шаги, которые не соответствуют духу партнерства, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.

Я всегда говорил и еще раз повторю: мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать.

Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться.

Источник - Кабар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755769020


