Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана

12:37 21.08.2025

Садыр Жапаров: Санкции против банков Кыргызстана - шаг без доказательств



Интервью

21 Август 2025

Медербек Шерметалиев



Президент Садыр Жапаров, комментируя введенные правительствами Великобритании и США санкции против отдельных банков Кыргызстана, заявил, что нет ни одного доказательства участия кыргызских финансовых учреждений в обходе западных ограничений против России. Глава государства расценил такие действия западных стран как проявление политизации экономики.



- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! На этот раз хотели бы получить ответы на вопросы, связанные с финансовой системой нашей страны.



– Правительство Великобритании сообщило о введении санкций в отношении банка "Центрально-Азиатский Капитал Банк". В качестве причины указано, что это финансовое учреждение якобы может способствовать обходу санкций, введенных западными странами против России. В январе стало известно, что США ввели санкции в отношении кыргызского "Керемет Банка".



