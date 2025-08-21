Глобализация: кто против? - ФСК

13:01 21.08.2025

Глобализация: кто против?

Заключат ли США и Китай торговую сделку?



21.08.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Есть очевидное обстоятельство, остающееся пока без внимания политиков и экономистов. Оно состоит в том, что ровно так же, как США придумали, внедрили в международное сообщество и эксплуатировали к собственной выгоде механизм глобализации, ее готовится использовать идущий на смену американизму китаизм. Причем, Пекину будет даже легче – он уже демонстрируя многовековую традицию открытости, инклюзивности и взаимообогащения, предлагая всем этот идеал мирного экономического и культурного симбиоза, тогда как Трамп надеется выиграть во внешней политике методом от обратного: сделав Америку снова великой. За счет всех остальных.



Тарифы, которые Трамп так страстно уравнивает с торговыми партнерами, лишь видимая часть той гигантской прибыли, которую получают США именно за счет глобализации вокруг американского доллара всей мировой торговли. При этом даже минусовая разница в торговом балансе Вашингтона делает, с одной стороны, американцев богаче за счет сравнительной дешевизны импорта, а с другой – горячими энтузиастами глобализации тех, кто протиснулся на внутренний рынок США. А минусовый торговый баланс Америки тут только приманка. Уникальное сочетание диктатуры доллара на мировом рынке, позволяющее Федрезерву плевать на госдолг или количество отпечатанных бумажек с портретом Бенджамина Франклина, с диктатурой "демократии", насаждаемой военными базами США на периферии мира, держат на своих "плечах" империю англосаксов. Но действия американского президента сейчас дестабилизируют мир, построенный под интересы американцев, и наивно полагать, что объявленный Трампом императив "Америка прежде всего!" способен успешно заменить американскую глобализацию.



Далеко ходить не будем: вот как это выглядит на примере Индии, с конца 90-х преданном и безоговорочном глобалисте, торговый дефицит с которым у США приблизился к 50 миллиардам. В ответ на тарифные угрозы администрации США относительно индийского экспорта российской нефти и очевидное торможение мировой экономики при Трампе Нью-Дели сообщило, что намерено пересмотреть свои потребительские налоги таким образом, чтобы это могло стимулировать внутреннее потребление – то есть, снизить их. Этот план, объявленный в 79-й день независимости страны, составная часть более широкого призыва премьер-министра Нарендры Моди к самостоятельности на фоне того, что он назвал ростом "экономического эгоизма". Именно так оценил он намерение Трампа ввести 50-процентные пошлины на экспорт индийских товаров в США начиная с конца этого месяца в порядке мести за российскую нефть. Собственно, это и ускорило реализацию давно откладывавшегося плана правительства Моди по пересмотру налога на товары и услуги, несмотря на его сложность. Налоговые послабления вступят в силу к октябрю, когда в Индии начнется традиционный сезон фестивалей, и резко возрастут расходы населения в самой густонаселенной стране мира, где частное потребление составляет 60% от почти 4 триллионов долларов валового внутреннего продукта. Экономисты ожидают при этом увеличения роста годового ВВП на 0,6%, что примерно равно 20 миллиардам долларов. "Если Индия хочет, чтобы США относились к ней как к стратегическому партнеру, она должна начать вести себя соответствующим образом", - прикрикнул советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро со страниц Financial Times. Однако, Нью-Дели его не расслышал.



Но самый неприятный для Вашингтона ответ мирового рынка товаров и услуг на инициативы Трампа тот, что спровоцированные им изменения во славу Америки работают на ее главного соперника. На Китай, вросший в систему глобализации мирового рынка всеми своими корнями и вполне готовый сменить на пьедестале США.



Как сообщает Синьхуа, выступая на встрече министров иностранных дел Китая и АСЕАН в минувший четверг член Политбюро ЦК КПК и глава МИД КНР Ван И выдвинул четыре предложения, которые помогут и регион, и мир сделать стабильнее. Вот они совсем коротко: "Во-первых, необходимо стать эталоном защиты международной справедливости, решительно защищать глобальную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве. Во-вторых, следует быть образцом поддержания мира и стабильности в регионе. В-третьих, нужно подать пример взаимовыгодного сотрудничества, реализовать Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) и создать сеть свободной торговли высокого уровня, сохраняя твердую приверженность свободной торговле и многосторонней торговой системе. В-четвертых, следует подать пример продвижения инклюзивности и взаимного обучения, активизировать обмены в сферах образования молодежи, аналитических центров, средств массовой информации и других, принять конкретные меры по реализации Инициативы глобальной цивилизации и содействию взаимопониманию, дружбе и интеграции между народами". Разве это не те же лозунги, под которыми англосаксы с начала 90-х насаждали глобализацию как современный этап интернационализации международных отношений, включая экономические, политические и социокультурные процессы? И разве не этот принцип глобального единения экономик и культур Дональд Трамп разрушает теперь настойчиво и самозабвенно?



Возьмите самое уязвимое для Штатов "второе предложение" Ван И. Не будем даже напоминать о том, что США стояли за абсолютным большинством военных конфликтов в мире и до Трампа, вот самое свежее: Associated Press на прошлой неделе сообщило, что США разместили два военных корабля на мелководье Южно-Китайского моря, на которое претендуют Китай и Филиппины. Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань также предъявляют претензии на спорные воды. Однако, что там, за 11 тысяч миль от Вашингтона, делают американские эсминец с управляемыми ракетами USS Higgins и прибрежный боевой корабль USS Cincinnati? Вопросов нет – снова делают Америку великой.



Военно-морские силы США в течение многих лет осуществляли то, что они называют в Южно-Китайском море "свободой судоходства", чтобы оспорить требования Китая уведомлять Пекин о входе в спорные воды. На днях американские законодатели отправились в Южную Корею и Японию для увеличения собственных возможностей в строительстве и ремонте ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе. "Сейчас у нас уже меньше возможностей, чем было во время операции "Свобода Ирака" в 2003 году, – призналась Associated Press сенатор Тэмми Дакворт. – Мы должны восстановить потенциал". Этого срочно потребовал президент Трамп, поскольку баланс сил на море переходит в пользу Китая, который стал судостроителем № 1 в мире с долей в коммерческом судостроении в прошлом году в 53% против штатовской 0,1%.



Рвущийся к Нобелевской премии мира Трамп обсуждает возможное размещение дополнительных ракетных пусковых установок на Филиппинах "для усиления сдерживания агрессии в спорном Южно-Китайском море и других горячих точках Азии". Год назад американские военные доставили на север Филиппин ракетную систему средней дальности "Тифон" - оружие наземного базирования, способное запускать ракеты Standard Missile-6 и наземные ударные ракеты "Томагавк". За этим последовала перевозка американскими военными пусковой установки для противокорабельных ракет в апреле этого года в самую северную филиппинскую провинцию Батанес, расположенную всего в нескольких милях от морской границы с Тайванем. Тут возможны два варианта – либо чтобы сделать Америку снова великой, либо для усиления сдерживания агрессии… Хотя подходит и южнокорейский вариант: в рамках переговоров с Белым домом о тарифах Сеул предложил инвестировать 150 миллиардов долларов в судостроительную промышленность США, чтобы поддержать инициативу Трампа "Сделать американское судостроение снова великим".



Созданное в процессе глобализации общее торговое пространство действительно способствовало росту экономик, в том числе и тех, которые на Западе называют развивающимися и которыми поначалу было сподручно управлять. Однако, это все меньше удавалось и до Трампа. А с его стремлением натянуть на себя все одеяло мирового рынка происходит обрушение конструкции, позволяющей англосаксам и их союзникам процветать. Участниками катаклизма Трамп сделал всех – от ЕС до окраин Ойкумены. И Китай первым отказался с этим мириться.



Пусть не покажется неожиданным, но бомбардировки Ирака Израилем стали отрезвлением не только для стран персидского залива, которые вздрогнули и свернулись клубочком в осторожном суверенитете, но и для Китая тоже. Как считает Foreign Policy, "Вашингтон продемонстрировал, что преимущество по-прежнему принадлежит ему. Теперь, когда пыль улеглась, самый важный урок для Пекина лежит далеко от Персидского залива. Короткое столкновение подтвердило то, на чем давно намекали китайские стратеги: в противостоянии великих держав исход решает жесткая сила". Собственно, это и есть "политика по Трампу", которая идет на смену глобализму с его международным разделение труда, свободным перемещением капитала, миграцией рабочей силы, унификацией законодательной базы разных стран и формированием общего рыночного пространства, требующих прежде всего мира. И Китай сейчас лучше других умеет использовать этот механизм.



Пекин сделал шаг навстречу Вашингтону – неделю назад Си Цзиньпин пригласил американского президента Дональда Трампа на встречу, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business. В ответ президент США заявил в эфире американского телеканала CNBC, что не исключает встречи с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года, если США и Китай заключат торговую сделку. В противном случае встречи не будет, отметил он. Не в последнюю очередь в расчете именно на такой вариант развития событий администрация Дональда Трампа и запросила у Конгресса США 1,01 триллиона долларов на оборонный бюджет 2026 года - на 13% больше прежнего. Но Поднебесную, которая своим проектом "Пояс и путь" взяла под контроль морские порты, аэропорты и другую инфраструктуру по всему миру, считает журнал The American Thinker, не заставишь свернуться клубочком, как это сделали униженные Израилем арабы. Трамп на прошлой неделе похвастался в интервью Fox News, что Си Цзиньпин в телефонном разговоре пообещал ему не вторгаться на Тайвань: "Он сказал мне: я никогда этого не сделаю, пока ты президент". Но догадайтесь, какое слово здесь ключевое?