|Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:24 21.08.2025
Закупки топлива из РФ - вопрос энергетической безопасности для 1,4 млрд жителей республики, заявил посол
Анастасия Костина
21 августа 2025
Индия приняла окончательное решение по российским энергоресурсам. Нью-Дели будет закупать нефть, несмотря на давление США, заявил "Известиям" посол республики Винай Кумар. 21 августа главы МИД РФ и Индии обсудят в Москве укрепление стратегического партнерства. Ранее Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на индийский импорт за закупки российской нефти. Вашингтон таким образом пытается выторговать более выгодные условия и открыть доступ на индийский рынок, говорят эксперты. На фоне роста напряженности между США и Индией предстоящие переговоры о торговой сделке между странами отменили, причем сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как процесс урегулирования на Украине может повлиять на поставки российских энергоносителей - в материале "Известий".
Индия не рассматривает эмбарго на российскую нефть, заявил посол в РФ Винай Кумар.
- Нет, Индия покупает то, что лучше для нее самой. [...] Вопрос не в том, запретить или нет. Это вопрос ее безопасности, экономических и энергетических интересов страны, в частности энергетических потребностей ее народа. Поэтому мы продолжим покупать вашу нефть в зависимости от финансовой выгоды. Наше правительство ясно дало понять, что Индия примет все меры для защиты своих национальных интересов. А это национальный интерес - энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии, - сказал дипломат "Известиям".
По его словам, республика очень болезненно относится к любым мерам и действиям тех, кто "посягает на суверенитет Индии".
В начале августа, по информации Bloomberg, индийские государственные НПЗ, включая Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., прекратили закупки российской нефти. Также власти якобы поручили нефтепереработчикам составить планы на случай полного прекращения поставок. Однако серьезного снижения в объемах все равно не случилось. Важно подчеркнуть, что официальный Нью-Дели никаких указаний прекратить закупки российской нефти не давал. А 20 августа западные СМИ написали, что они уже возобновились. Сообщается, что те же индийские НПЗ закупили несколько партий российской нефти Urals с поставками в сентябре и октябре.
Возможно, это связано с тем, что 18 августа состоялся телефонный разговор лидеров России и Индии. Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили, в частности, украинское урегулирование по итогам саммита на Аляске. В индийском МИДе отметили, что на повестке было и укрепление привилегированного стратегического партнерства. Тем временем в Москву с официальным визитом по приглашению вице-премьера РФ Дениса Мантурова приехал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он, в частности, обсудит укрепление стратегического партнерства с Россией. Джайшанкар примет участие в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а 21 августа встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры обсудят не только двусторонние отношения, но и взаимодействие в международных форматах.
Учитывая крепкие связи РФ и Индии, которые также объединяет тесное сотрудничество по линии БРИКС и ШОС, США вряд ли заставят Нью-Дели запретить принимать поставки. Однако они могут побудить существенно снизить объем закупок, говорит "Известиям" руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его словам, это замедлит темпы роста нефтеперерабатывающего сектора Индии и взвинтит внутренние цены на бензин. Кроме того, это вызовет дефицит предложения нефти и поднимает мировые цены на нее, обращает внимание индийский политолог Ракеш Бхадаурия.
- Если Индия прекратит закупать российскую нефть, это покажет, что она сдалась под давлением США, и подорвет политику стратегической автономии страны, - говорит эксперт.
В ситуации, где Индии придется выбирать между отказом от российской нефти и принятием американских пошлин, она выберет продолжение закупок углеводородов из РФ, считает профессор политических наук и международных отношений Принстонского университета Атул Кохли. По его словам, экономические издержки такого решения будут далеко не незначительными, но Индия должна продемонстрировать миру, что она способна управлять своей "стратегической автономией".
Перспективы торговой сделки США и Индии
6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы в отношении Индии в размере 25% из-за импорта российской нефти. Соединенные Штаты считают, что ее продажа - важный источник для российской экономики и Вооруженных сил РФ. Новые ограничения начнут действовать через 21 день со дня подписания указа, то есть уже через неделю. 19 августа о надвигающихся пошлинах напомнил глава минфина Скотт Бессент. Особое недовольство у него вызвало то, что Индия покупает дешевую российскую нефть и якобы потом выгодно перепродает ее. По словам министра, некоторые из самых богатых семей Индии заработали на этом $16 млрд.
Что касается нефти, Нью-Дели становится в один ряд с ключевым геостратегическим соперником Вашингтона - Пекином. "Многих шокирует тот факт, что Индия практически сравнялась с Китаем по объемам закупок российской нефти. Это поразительно", - говорит заместитель главы аппарата Белого дома, советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер. Как отмечает посольство РФ в республике, скидка на российскую сырую нефть составляет около 5%. "Индия понимает, что нет возможности изменить поставки, а прибыль для нее очень высока", - сказали в диппредставительстве. Действительно, за год Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, это следует из подсчетов OilX и Kpler, отслеживавших движение танкеров с апреля 2024-го по март 2025 года. Всего российская доля за год выросла с 14 до 57%, а вот Эмиратов, наоборот, упала - с 42 до 23%.
Более того, 7 августа в силу также должны были вступить 25-процентные пошлины на импорт из Индии - это продолжение масштабной тарифной политики Дональда Трампа. По его замыслу, они могли бы устранить дефицит торгового баланса США с Индией. Таким образом, пошлины для республики составят 50%.
Тем не менее США готовы заключить торговую сделку с Индией - ранее подобных договоренностей Вашингтон достиг с Великобританией, ЕС и Китаем. Стороны провели уже пять раундов переговоров. На 25–29 августа был запланирован очередной визит американской торговой делегации в Нью-Дели. Однако, как сообщают индийские СМИ со ссылкой на источники, его внезапно отменили, причем сразу после исторической встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. По информации телеканала NDTV, встречу отложили на фоне роста напряженности в экономических отношениях из-за новых пошлин, которые должные вступить в силу как раз в эти дни.
Американской стороне, по всей видимости, нужно время, для того чтобы скорректировать позицию после заявлений о новых тарифах, считает Куприянов.
- А обвинения в импорте российской нефти Трамп использует как раз для того, чтобы их ввести. Ему нужно не конкретно прекращение поставок, а сильная переговорная позиция, позволяющая давить на Индию, для того чтобы она открыла свой рынок для американских товаров. Если Индия будет готова пойти на уступки в переговорах, Трамп может использовать возможное урегулирование украинского кризиса аналогичным образом - как повод для того, чтобы снизить пошлины, - резюмировал эксперт.
В случае существенного прогресса в украинском вопросе Вашингтон может и вовсе отменить 25-процентные тарифы, считает Ракеш Бхадаурия.
Безусловно, США не отказались бы и увеличить поставки своей нефти в Индию. Однако главная цель переговоров - доступ американцев на сельхозрынок республики. Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Нарендра Моди, власти намерены твердо защищать интересы аграрного сектора. Права фермеров - чувствительная тема для Индии. Проигрывая конкуренцию крупным компаниям, на протяжении последних лет они устраивают массовые протесты и марши. В 2021 году обстановка настолько накалилась, что Моди был вынужден отменить свои же сельскохозяйственные реформы. Все-таки в аграрной отрасли занято более 50% населения страны.