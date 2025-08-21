Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар

13:24 21.08.2025

Поставка сыграла: Индия приняла решение по российской нефти

Закупки топлива из РФ - вопрос энергетической безопасности для 1,4 млрд жителей республики, заявил посол



Индия приняла окончательное решение по российским энергоресурсам. Нью-Дели будет закупать нефть, несмотря на давление США, заявил "Известиям" посол республики Винай Кумар. 21 августа главы МИД РФ и Индии обсудят в Москве укрепление стратегического партнерства. Ранее Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на индийский импорт за закупки российской нефти. Вашингтон таким образом пытается выторговать более выгодные условия и открыть доступ на индийский рынок, говорят эксперты. На фоне роста напряженности между США и Индией предстоящие переговоры о торговой сделке между странами отменили, причем сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как процесс урегулирования на Украине может повлиять на поставки российских энергоносителей - в материале "Известий".



