Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП

13:43 21.08.2025

Комик против разведчика: Зеленский мечтает "выкинуть номер", если все же сядет за стол переговоров с Путиным

Что стоит за заявлением Белого дома о подготовке саммита между президентом России и зиц-президентом Украины



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Александр Бобров



США ведут переговоры с Россией и Украиной по поводу возможного места проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Зеленским. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.



По ее словам, во время переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже российский лидер якобы подтвердил готовность лично встретиться с Зеленским. О чем Трамп информировал Зеленского в ходе телефонного разговора, а затем во время прямого общения в Овальном кабинете.



