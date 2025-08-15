 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 21.08.2025
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
Архив
Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП

13:43 21.08.2025
13:43 21.08.2025

Комик против разведчика: Зеленский мечтает "выкинуть номер", если все же сядет за стол переговоров с Путиным
Что стоит за заявлением Белого дома о подготовке саммита между президентом России и зиц-президентом Украины

Светлана Гомзикова
Материал комментируют:
Александр Бобров

США ведут переговоры с Россией и Украиной по поводу возможного места проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Зеленским. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, во время переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже российский лидер якобы подтвердил готовность лично встретиться с Зеленским. О чем Трамп информировал Зеленского в ходе телефонного разговора, а затем во время прямого общения в Овальном кабинете.



"Как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется", - отметила Ливитт.

Состояться она может "в течение следующих двух недель". Во всяком случае такие сроки назвала в интервью телеканалу Fox News глава протокольной службы США Моника Кроули.

Ранее, напомним, американский лидер в своей социальной сети Truth Social сообщил, что после общения с визитером из Киева и европейскими лидерами 18 августа он позвонил российскому коллеге, и начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Указав, что место, где она пройдет, будет определено позже. При этом Трамп также не исключил проведения трехсторонней встречи - с его участием.

В беседе с американским журналистом Марком Левином позднее он пояснил, что провел успешные переговоры с обоими лидерами, но хотел бы, чтобы они сначала встретились без посредников.

"Если понадобится - а, скорее всего, так и будет, - я подключусь и смогу довести дело до конца. Но сейчас я просто хочу посмотреть, что выйдет из этой встречи", - сказал Трамп.

Между тем, от Кремля официальных комментариев по поводу возможных контактов президента России и Зеленского не поступало.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил лишь факт 40-минутного телефонного разговора Трампа и Путина, в ходе которого, в частности, обсуждалась "идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон" на переговорах.

Вместе с тем слухи о скорой личной встрече президента России и просроченного лидера Украины в западных СМИ начали обрастать совершенно неожиданными, а зачастую просто фантастическими подробностями.

Так, французское агентство AFP со ссылкой на некие источники сообщило, что Путин якобы во время телефонного разговора с Трампом выразил намерение принять Зеленского в Москве, но украинский "президент" отказался.

Иначе трактует события газета The New York Times. По ее данным, российский лидер предложил провести в Москве трехстороннюю встречу с Трампом и Зеленским. Однако глава Белого дома, назвав идею "интересной", ее "вежливо отклонил".

Politico вообще сама себе противоречит. Сначала пишет, что президент России собирается поговорить с Зеленским "один на один". И тут же - в другой статье - что вообще еще не ясно, хочет ли Путин встречаться с Зеленским или нет.

Одновременно идет дискуссия относительно того, где все-таки может состояться такая встреча. И предложения на этот счет уже сделали несколько стран, в том числе Швейцария, Италия, Венгрия, Белоруссия.

В Швейцарии даже пообещали не давать ход ордеру МУС на арест президента России.

Тем не менее, политолог-международник Вадим Трухачев считает, что для переговоров по Украине эта страна не подходит. Потому что Швейцария - "это ассоциированный член ЕС и НАТО, присоединившийся к антироссийским санкциям, и оказывающий Украине невоенную помощь. Нейтралитетом и равноудаленностью от двух сторон конфликта тут и не пахнет".

То же самое касается и Венгрии.

"Орбан произносит много плохих слов об Украине. Но подлинным антиукраинские делом можно считать только поддержку венгров в Закарпатье и формальную блокировку переговоров о членстве Украины в ЕС и НАТО. Спасибо, конечно, Орбану за то, что он делает. Для страны ЕС и НАТО - это весьма немало. Но нейтральной и равноудаленной от России, будучи членом ЕС и НАТО, она (Венгрия - ред.) не является. Так что Будапешт - место для переговоров неподходящее. Хотя город я люблю, не один раз в нем бывал", - пояснил эксперт в своем Телеграм-канале.

Известный блогер и общественный деятель Сергей Колясников в свою очередь замечает, что на личной встрече Зеленского с Путиным настаивают прежде всего британские кураторы киевского главаря. А значит, "вопрос безопасности Верховного встает ребром", поскольку "с британцев станется намазать самого Зеленского и его документы какой-нибудь ядовитой дрянью".

"От Зеленского на встрече надо держаться дальше, чем от чумного", - предупреждает он.

Оценить возможность личной встречи Владимира Путина с главой киевского режима Зеленским "СП" попросила руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидата исторических наук Александра Боброва:

- Нельзя сказать, что не было официальной реакции Кремля. Дело в том, что сразу же после телефонного разговора президента Трампа и президента Путина, который состоялся по итогам совещания в Белом доме 18 августа, было сказано, что обсуждалась идея повышения уровня представителей на прямых переговорах между Россией и Украиной. Поэтому здесь в принципе позиция ясна: если вас не устраивает текущий переговорный раунд, который сформировался в ходе переговоров в Стамбуле, то Россия вполне открыта к тому, чтобы поддерживать эти переговоры на более высоком уровне.

Соответственно, то, что мы видим сейчас, это, конечно, инициатива самого Дональда Трампа, который пытается развить свое дипломатическое наступление после двустороннего саммита в Анкоридже и встречи в Вашингтоне. В данном случае, я думаю, именно в его руках находится инициатива какой-либо возможной встречи в трехстороннем формате либо моделирование дискуссии в рамках двустороннего формата. Поэтому здесь мы можем опираться только на ту информацию, которая поступает из Белого дома.

"СП": Но слухи, тем не менее, множатся, и информация очень противоречивая. Почему?

- Что касается всех информационных вбросов, которые имеют место, то они, я считаю, в целом, так или иначе, не отвечают имеющимся в дипломатии принципам организации подобного рода встреч по нескольких причинам.

Во-первых, любой саммит с участием президентов должен быть очень хорошо подготовлен. Да, безусловно, саммит в Анкоридже был объявлен достаточно спонтанно, однако ему предшествовала долгая работа, которая велась в российско-американских отношениях еще со времен встречи в Эр-Рияде.

Во-вторых, место, где будут проходить эти переговоры, должно отвечать принципам нейтральности. То есть это должна быть страна, которая занимает дружественную позицию одновременно по отношению к России, Украине и Соединенным Штатам, если они выступают в качестве инициаторов. Но у меня очень большие сомнения относительно того, готов ли Трамп в принципе с кем-то делить лавры миротворца.

Поэтому в данном случае все, что можно сделать, я считаю, это запастись терпением и дождаться официальных подтверждений с российской стороны о готовящемся саммите.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755772980


