|Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:43 21.08.2025
Комик против разведчика: Зеленский мечтает "выкинуть номер", если все же сядет за стол переговоров с Путиным
Что стоит за заявлением Белого дома о подготовке саммита между президентом России и зиц-президентом Украины
Светлана Гомзикова
Материал комментируют:
Александр Бобров
США ведут переговоры с Россией и Украиной по поводу возможного места проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Зеленским. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, во время переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже российский лидер якобы подтвердил готовность лично встретиться с Зеленским. О чем Трамп информировал Зеленского в ходе телефонного разговора, а затем во время прямого общения в Овальном кабинете.
"Как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется", - отметила Ливитт.
Состояться она может "в течение следующих двух недель". Во всяком случае такие сроки назвала в интервью телеканалу Fox News глава протокольной службы США Моника Кроули.
Ранее, напомним, американский лидер в своей социальной сети Truth Social сообщил, что после общения с визитером из Киева и европейскими лидерами 18 августа он позвонил российскому коллеге, и начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Указав, что место, где она пройдет, будет определено позже. При этом Трамп также не исключил проведения трехсторонней встречи - с его участием.
В беседе с американским журналистом Марком Левином позднее он пояснил, что провел успешные переговоры с обоими лидерами, но хотел бы, чтобы они сначала встретились без посредников.
"Если понадобится - а, скорее всего, так и будет, - я подключусь и смогу довести дело до конца. Но сейчас я просто хочу посмотреть, что выйдет из этой встречи", - сказал Трамп.
Между тем, от Кремля официальных комментариев по поводу возможных контактов президента России и Зеленского не поступало.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил лишь факт 40-минутного телефонного разговора Трампа и Путина, в ходе которого, в частности, обсуждалась "идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон" на переговорах.
Вместе с тем слухи о скорой личной встрече президента России и просроченного лидера Украины в западных СМИ начали обрастать совершенно неожиданными, а зачастую просто фантастическими подробностями.
Так, французское агентство AFP со ссылкой на некие источники сообщило, что Путин якобы во время телефонного разговора с Трампом выразил намерение принять Зеленского в Москве, но украинский "президент" отказался.
Иначе трактует события газета The New York Times. По ее данным, российский лидер предложил провести в Москве трехстороннюю встречу с Трампом и Зеленским. Однако глава Белого дома, назвав идею "интересной", ее "вежливо отклонил".
Politico вообще сама себе противоречит. Сначала пишет, что президент России собирается поговорить с Зеленским "один на один". И тут же - в другой статье - что вообще еще не ясно, хочет ли Путин встречаться с Зеленским или нет.
Одновременно идет дискуссия относительно того, где все-таки может состояться такая встреча. И предложения на этот счет уже сделали несколько стран, в том числе Швейцария, Италия, Венгрия, Белоруссия.
В Швейцарии даже пообещали не давать ход ордеру МУС на арест президента России.
Тем не менее, политолог-международник Вадим Трухачев считает, что для переговоров по Украине эта страна не подходит. Потому что Швейцария - "это ассоциированный член ЕС и НАТО, присоединившийся к антироссийским санкциям, и оказывающий Украине невоенную помощь. Нейтралитетом и равноудаленностью от двух сторон конфликта тут и не пахнет".
То же самое касается и Венгрии.
"Орбан произносит много плохих слов об Украине. Но подлинным антиукраинские делом можно считать только поддержку венгров в Закарпатье и формальную блокировку переговоров о членстве Украины в ЕС и НАТО. Спасибо, конечно, Орбану за то, что он делает. Для страны ЕС и НАТО - это весьма немало. Но нейтральной и равноудаленной от России, будучи членом ЕС и НАТО, она (Венгрия - ред.) не является. Так что Будапешт - место для переговоров неподходящее. Хотя город я люблю, не один раз в нем бывал", - пояснил эксперт в своем Телеграм-канале.
Известный блогер и общественный деятель Сергей Колясников в свою очередь замечает, что на личной встрече Зеленского с Путиным настаивают прежде всего британские кураторы киевского главаря. А значит, "вопрос безопасности Верховного встает ребром", поскольку "с британцев станется намазать самого Зеленского и его документы какой-нибудь ядовитой дрянью".
"От Зеленского на встрече надо держаться дальше, чем от чумного", - предупреждает он.
Оценить возможность личной встречи Владимира Путина с главой киевского режима Зеленским "СП" попросила руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидата исторических наук Александра Боброва:
- Нельзя сказать, что не было официальной реакции Кремля. Дело в том, что сразу же после телефонного разговора президента Трампа и президента Путина, который состоялся по итогам совещания в Белом доме 18 августа, было сказано, что обсуждалась идея повышения уровня представителей на прямых переговорах между Россией и Украиной. Поэтому здесь в принципе позиция ясна: если вас не устраивает текущий переговорный раунд, который сформировался в ходе переговоров в Стамбуле, то Россия вполне открыта к тому, чтобы поддерживать эти переговоры на более высоком уровне.
Соответственно, то, что мы видим сейчас, это, конечно, инициатива самого Дональда Трампа, который пытается развить свое дипломатическое наступление после двустороннего саммита в Анкоридже и встречи в Вашингтоне. В данном случае, я думаю, именно в его руках находится инициатива какой-либо возможной встречи в трехстороннем формате либо моделирование дискуссии в рамках двустороннего формата. Поэтому здесь мы можем опираться только на ту информацию, которая поступает из Белого дома.
"СП": Но слухи, тем не менее, множатся, и информация очень противоречивая. Почему?
- Что касается всех информационных вбросов, которые имеют место, то они, я считаю, в целом, так или иначе, не отвечают имеющимся в дипломатии принципам организации подобного рода встреч по нескольких причинам.
Во-первых, любой саммит с участием президентов должен быть очень хорошо подготовлен. Да, безусловно, саммит в Анкоридже был объявлен достаточно спонтанно, однако ему предшествовала долгая работа, которая велась в российско-американских отношениях еще со времен встречи в Эр-Рияде.
Во-вторых, место, где будут проходить эти переговоры, должно отвечать принципам нейтральности. То есть это должна быть страна, которая занимает дружественную позицию одновременно по отношению к России, Украине и Соединенным Штатам, если они выступают в качестве инициаторов. Но у меня очень большие сомнения относительно того, готов ли Трамп в принципе с кем-то делить лавры миротворца.
Поэтому в данном случае все, что можно сделать, я считаю, это запастись терпением и дождаться официальных подтверждений с российской стороны о готовящемся саммите.