FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции

Американская нефтесервисная группа расширяет свое российское подразделение, несмотря на новые санкции

Американские нефтяные компании продолжают расширять свое присутствие в России, несмотря на строгие санкции, пишет FT. И их прибыль увеличивается: доля техасской компании Weatherford International в России составила 7% от ее общей выручки, что на 5% больше, чем годом ранее.



Джейми Смит (Jamie Smyth), Крис Кук (Chris Cook), Анастасия Стогней (Anastasia Stognei)



Weatherford International и другие компании продолжают поставлять в страну ключевое оборудование.



Американская нефтесервисная группа Weatherford International расширяет свое присутствие в России, несмотря на новые строгие санкции, призванные урезать нефтедолларовые поступления в военный бюджет президента Владимира Путина.



Доля хьюстонской компании в России за первые шесть месяцев текущего года составила 7% от ее общей выручки в размере 2,4 миллиарда долларов - на 5% больше, чем годом ранее. Согласно анализу отчетов, по состоянию на конец июня, она провела в стране операций с денежными средствами и других активами на сумму в 332 миллиона долларов - по сравнению с 233 миллионами долларов по состоянию на конец 2024 года.



Кроме того, The Financial Times обнаружила около 100 вакансий, размещенных Weatherford в России с конца февраля, когда вступили в силу новые санкции США, призванные пресечь деятельность в России американских нефтесервисных компаний.



Эти разоблачения свидетельствует о том, что российские подразделения ряда американских компаний продолжают поставлять ключевое оборудование и оказывать услуги нефтегазовому сектору страны даже после трех лет боевых действий на Украине, начавшихся в феврале 2022 года. Президент США Дональд Трамп встретился с Путиным на Аляске в пятницу и провел переговоры о прекращении военной кампании, которую Россия финансирует во многом за счет продажи нефти - отчасти при содействии западных групп.



Два основных конкурента Weatherford в США, Baker Hughes и Halliburton, с началом спецоперации в феврале 2022 года продали свои российские предприятия местному руководству и покинули страну.



Крупнейшая в мире нефтесервисная группа SLB из Техаса, ранее известная как Schlumberger, также продолжает работать в России, где ее штат насчитывает тысячи человек.



Санкции, разработанные в последние дни работы администрации Байдена и введенные уже при Трампе, запрещают США предоставлять услуги по добыче сырой нефти и производству других нефтепродуктов любым лицам в России. Вашингтон также ввел санкции против более чем 30 российских нефтесервисных компаний в попытке затормозить развитие нефтегазового сектора страны - ее безоговорочно крупнейшей экспортной отрасли.



Указ о санкциях Министерство финансов США издало под давлением Конгресса, где двухпартийная группа из более чем 50 депутатов потребовала ужесточения мер против нефтесервисных компаний, чтобы выдавить из России SLB и другие американские компании.



Один из авторов письма, демократ от Техаса Ллойд Доггетт, посетовал The Financial Times, что компании обходят санкции, и призвал Трампа свернуть "политику умиротворения".



Weatherford и SLB комментировать сведения о своем бизнесе в России или соблюдении санкций отказались.



Правоведы и специалисты по энергетике предположили, что американские компании нащупали лазейки в законодательстве, чтобы продолжить свою деятельность в России.



Старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги* по России Сергей Вакуленко, предположил, что Weatherford и SLB, оформили свои российские предприятия как автономные подразделения со штатом из местных сотрудников и строжайше контролируют их контакты с американскими штаб-квартирами.



"Существует как минимум 50-процентная вероятность, что доходы, полученные в России, там и останутся и будут реинвестированы, а не возвращены материнской компании", - сказал он.



Партнер юридической фирмы Hughes Hubbard & Reed Джереми Панер назвал стратегию обособления в самостоятельный проект рискованной, поскольку любое вмешательство американских граждан или организаций будет считаться нарушением американского законодательства.



"Одно-единственное электронное письмо гражданину США будет считаться нарушением", - объяснил он.



SLB заявила, что не планирует покидать Россию, а в январе ее генеральный директор Оливье Ле Пеш сообщил инвесторам, что, по его мнению, деятельность компании не нарушает новых санкций



Ее российское подразделение, работающее в стране под названием Schlumberger, создало 382 рабочих места только с конца февраля.



В прошлом месяце в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания Weatherford заявила, что внимательно следит за развитием событий в России, а также "любыми изменениями в международном законодательстве и санкциях", и дает им оценку.



Из отчетности российского подразделения Weatherford следует, что с начала спецоперации на Украине численность штата выросла на 9% до 2 382 сотрудников в 2024 году.



С 2022 по 2024 год подразделение увеличило валовую прибыль на 61% до 9,44 миллиарда рублей (118 миллионов долларов), а выручка выросла почти на 30% до 25,7 миллиарда рублей, причем наибольший рост был зафиксирован в сфере услуг.



Многие вакансии предполагают практическую работу по поддержанию повседневной деятельности компании - от "электрика по обслуживанию систем электроснабжения, освещения и машин" до "специалиста по ремонту сетевого оборудования" и "моториста цементировочных насосных агрегатов". Часть вакансий косвенно указывает на некоторое расширение мощностей: в частности, подразделению требуются сотрудники для "прокладки кабелей осветительных сетей" и "установки дополнительного оборудования".



В прошлом году журнал Newsweek назвал Weatherford одной из самых "ответственных" компаний Америки.



Представитель Министерства финансов США заявил: "Наше ведомство не комментирует конкретные обвинения, однако мы крайне серьезно относимся к любым предполагаемым нарушениям санкций".



*Внесен в список иноагентов. Также внесен в список нежелательных организаций, чья деятельность запрещена в России.