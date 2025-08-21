 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.08.2025
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
21:26 21.08.2025

Financial Times Великобритания
21 августа 2025

Американская нефтесервисная группа расширяет свое российское подразделение, несмотря на новые санкции
FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции

Американские нефтяные компании продолжают расширять свое присутствие в России, несмотря на строгие санкции, пишет FT. И их прибыль увеличивается: доля техасской компании Weatherford International в России составила 7% от ее общей выручки, что на 5% больше, чем годом ранее.

Джейми Смит (Jamie Smyth), Крис Кук (Chris Cook), Анастасия Стогней (Anastasia Stognei)

Weatherford International и другие компании продолжают поставлять в страну ключевое оборудование.

Американская нефтесервисная группа Weatherford International расширяет свое присутствие в России, несмотря на новые строгие санкции, призванные урезать нефтедолларовые поступления в военный бюджет президента Владимира Путина.

Доля хьюстонской компании в России за первые шесть месяцев текущего года составила 7% от ее общей выручки в размере 2,4 миллиарда долларов - на 5% больше, чем годом ранее. Согласно анализу отчетов, по состоянию на конец июня, она провела в стране операций с денежными средствами и других активами на сумму в 332 миллиона долларов - по сравнению с 233 миллионами долларов по состоянию на конец 2024 года.

Кроме того, The Financial Times обнаружила около 100 вакансий, размещенных Weatherford в России с конца февраля, когда вступили в силу новые санкции США, призванные пресечь деятельность в России американских нефтесервисных компаний.

Эти разоблачения свидетельствует о том, что российские подразделения ряда американских компаний продолжают поставлять ключевое оборудование и оказывать услуги нефтегазовому сектору страны даже после трех лет боевых действий на Украине, начавшихся в феврале 2022 года. Президент США Дональд Трамп встретился с Путиным на Аляске в пятницу и провел переговоры о прекращении военной кампании, которую Россия финансирует во многом за счет продажи нефти - отчасти при содействии западных групп.

Два основных конкурента Weatherford в США, Baker Hughes и Halliburton, с началом спецоперации в феврале 2022 года продали свои российские предприятия местному руководству и покинули страну.

Крупнейшая в мире нефтесервисная группа SLB из Техаса, ранее известная как Schlumberger, также продолжает работать в России, где ее штат насчитывает тысячи человек.

Санкции, разработанные в последние дни работы администрации Байдена и введенные уже при Трампе, запрещают США предоставлять услуги по добыче сырой нефти и производству других нефтепродуктов любым лицам в России. Вашингтон также ввел санкции против более чем 30 российских нефтесервисных компаний в попытке затормозить развитие нефтегазового сектора страны - ее безоговорочно крупнейшей экспортной отрасли.

Указ о санкциях Министерство финансов США издало под давлением Конгресса, где двухпартийная группа из более чем 50 депутатов потребовала ужесточения мер против нефтесервисных компаний, чтобы выдавить из России SLB и другие американские компании.

Один из авторов письма, демократ от Техаса Ллойд Доггетт, посетовал The Financial Times, что компании обходят санкции, и призвал Трампа свернуть "политику умиротворения".

Weatherford и SLB комментировать сведения о своем бизнесе в России или соблюдении санкций отказались.

Правоведы и специалисты по энергетике предположили, что американские компании нащупали лазейки в законодательстве, чтобы продолжить свою деятельность в России.

Старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги* по России Сергей Вакуленко, предположил, что Weatherford и SLB, оформили свои российские предприятия как автономные подразделения со штатом из местных сотрудников и строжайше контролируют их контакты с американскими штаб-квартирами.

"Существует как минимум 50-процентная вероятность, что доходы, полученные в России, там и останутся и будут реинвестированы, а не возвращены материнской компании", - сказал он.

Партнер юридической фирмы Hughes Hubbard & Reed Джереми Панер назвал стратегию обособления в самостоятельный проект рискованной, поскольку любое вмешательство американских граждан или организаций будет считаться нарушением американского законодательства.

"Одно-единственное электронное письмо гражданину США будет считаться нарушением", - объяснил он.

SLB заявила, что не планирует покидать Россию, а в январе ее генеральный директор Оливье Ле Пеш сообщил инвесторам, что, по его мнению, деятельность компании не нарушает новых санкций

Ее российское подразделение, работающее в стране под названием Schlumberger, создало 382 рабочих места только с конца февраля.

В прошлом месяце в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания Weatherford заявила, что внимательно следит за развитием событий в России, а также "любыми изменениями в международном законодательстве и санкциях", и дает им оценку.

Из отчетности российского подразделения Weatherford следует, что с начала спецоперации на Украине численность штата выросла на 9% до 2 382 сотрудников в 2024 году.

С 2022 по 2024 год подразделение увеличило валовую прибыль на 61% до 9,44 миллиарда рублей (118 миллионов долларов), а выручка выросла почти на 30% до 25,7 миллиарда рублей, причем наибольший рост был зафиксирован в сфере услуг.

Многие вакансии предполагают практическую работу по поддержанию повседневной деятельности компании - от "электрика по обслуживанию систем электроснабжения, освещения и машин" до "специалиста по ремонту сетевого оборудования" и "моториста цементировочных насосных агрегатов". Часть вакансий косвенно указывает на некоторое расширение мощностей: в частности, подразделению требуются сотрудники для "прокладки кабелей осветительных сетей" и "установки дополнительного оборудования".

В прошлом году журнал Newsweek назвал Weatherford одной из самых "ответственных" компаний Америки.

Представитель Министерства финансов США заявил: "Наше ведомство не комментирует конкретные обвинения, однако мы крайне серьезно относимся к любым предполагаемым нарушениям санкций".

*Внесен в список иноагентов. Также внесен в список нежелательных организаций, чья деятельность запрещена в России.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755800760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  