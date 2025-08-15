Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?

23:50 21.08.2025

Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО



- "У меня есть идея. Предложить России членство в НАТО", - сказал бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, которого Трамп хотел назначить генпрокурором США.



Гетц подчеркнул, что это не сумасшедшая идея, она уже давно обсуждается специалистами по внешней политике.



В 2023 году экс-советник президента России В. Сурков спрогнозировал, что после завершения войны на Украине отношения между США, Европой и Россией станут союзническими. И они сформируют единую геополитическую общность "великий Север" в противоположность "глобальному Югу".



Официально намерения приглашать РФ в НАТО никто не высказывал. Также как и Россия не высказывает желание вступить в Альянс.



