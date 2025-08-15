|Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
23:50 21.08.2025
Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО
- "У меня есть идея. Предложить России членство в НАТО", - сказал бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, которого Трамп хотел назначить генпрокурором США.
Гетц подчеркнул, что это не сумасшедшая идея, она уже давно обсуждается специалистами по внешней политике.
В 2023 году экс-советник президента России В. Сурков спрогнозировал, что после завершения войны на Украине отношения между США, Европой и Россией станут союзническими. И они сформируют единую геополитическую общность "великий Север" в противоположность "глобальному Югу".
Официально намерения приглашать РФ в НАТО никто не высказывал. Также как и Россия не высказывает желание вступить в Альянс.
RT: Французский телеканал TF1 обвинил RT, что ролик с трофейным американским БТР с флагами России и США якобы ИИ-фейк.
Так как наше видео трофейного БТР с американским и российским флагами вызвало резонанс во всем мире, то опубликуем другие кадры с этой же бронемашиной.