ВС РФ начали массированное наступление по периметру Купянска – итоговая сводка Readovka за 21 августа

00:05 22.08.2025

ВС РФ начали массированное наступление на внешний оборонительный периметр Купянска по восточному берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 21 августа



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 августа в разрезе СВО. Русские войска начали сдавливать внешний оборонительный контур Купянска по восточному берегу Оскола. Зеленский инициировал кампанию по дезинформации России касательно сроков возможности применения крылатых ракет FP-5/"Фламинго". Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые, по замыслу руководства республики, должны "сдерживать Россию".



Схлопывание пузыря



Части ВС РФ, действующие к востоку от Купянска, после успешного прорыва в село Петропавловка приступили к полномасштабному "наскоку" практически на весь оборонительный периметр противника по восточному берегу Оскола. Наши силы атакуют к югу от прежнего сектора прорыва в Петропавловке, подтягивая фронт и укрепляя фланг действующих частей в данном населенном пункте. Даже если противник не может эффективно контрить, обеспечение флангов – необходимое в любых условиях мероприятие.



Если взглянуть на село со спутника, оно вытянуто "аппендиксом" на юг. Мимо Петропавловки пролегает шоссе, обеспечивающее противнику возможность быстро маневрировать силами. Формальная опасность фланговой атаки ВСУ присутствует.



Вместе с этим наши штурмовые подразделения активизировались и в северных пригородах Купянска – в промышленном районе города на восточном берегу Оскола. Передовые группы ВС РФ уже могли начать просачиваться в купянскую "промку" лесами точно так же, как это делалось в конце зимы 2025 года в рамках операции по отвлечению украинских сил из района ПГТ Двуречная.



Редакция Readovka ранее заявляла, что у наших войск на данном направлении есть задача не допустить организации устойчивой обороны ВСУ на восточных окраинах Купянской агломерации, включающей Купянск, Купянск-Узловой и Ковшаровку.



Учитывая, что активные действия по решению этой задачи уже начались, стоит отдельно остановиться на том, чего именно добивается русская армия. Она сковывает боем неприятеля по фронту, оказывая давление с севера и максимально затрудняя ему отход на резервную линию обороны.



Всплеск активности ВС РФ на направлении совпал с продолжающимся встречным сражением нашей 51-й армии с "пожарной группировкой" ВСУ и НГУ. Можно предположить, что командование противника сняло из района Купянска силы и придало их войскам для контрудара у Доброполья. Таким образом, боевые порядки неприятеля у Купянска еще больше поредели, что открывает возможность навязать ему наше видение развития оперативной картины.



Фактическое отсутствие эшелонирования ввиду дефицита сил может быть компенсировано своевременным отходом на запасные позиции. Но если наши войска пробьют оборону ВСУ по фронту или с севера на Купянском направлении, планы по организованному отходу для развертывания на резервных рубежах станут нереализуемыми из-за угрозы утраты целостности обороны в "Купянском пузыре" на восточном берегу Оскола.



Кроме того, учитывая развитие ситуации на западном берегу реки, где наши войска уже вошли в черту Купянска, выстраивание обороны на северо-востоке города в скором времени может вообще утратить смысл для противника.



Информационная операция



Зеленский заявил, что к зиме начнется массовое производство крылатых ракет "Фламинго".



"Пока что она самая успешная, которая у нас есть. Думаю, что мы не можем многое об этом говорить до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет. К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе–феврале должно быть массовое производство", – сказал он.



Стоит вспомнить материал Readovka по данной ракете. "Фламинго" – это FP-5 от производителя Milanion Group, разработанная инженерами из Британии и ОАЭ. Вопрос наличия у противника возможности массированного пуска такой ракеты определяется не производственными мощностями незалежной.



Учитывая, что факт наличия этого вооружения на Украине был подтвержден еще в середине августа, ВСУ находятся в процессе накопления. Трудно определить, с какого момента FP-5 стали поставляться на Украину, но, так или иначе, Киев потенциально может произвести массированную атаку уже осенью. А заявленные сроки "производства "Фламинго"" стоит воспринимать как отвлекающий маневр. Нашим войскам ПВО надо готовиться к перехвату уже сейчас.



"Сами ставим, сами подрываемся"



В Латвии пограничник подорвался на одной из мин, установленных в связи с выходом прибалтийской республики из Оттавской конвенции по противопехотным минам по инициативе президента страны Ринкевича в апреле этого года. Таким образом, латвийский пограничник стал первой жертвой политики "сдерживания потенциальной агрессии России". Бедолага скончался в больнице.



К минированию пограничья, помимо Латвии, приступили Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Однако минирование собственной территории в качестве превентивной меры в условиях отсутствия полноценного боевого развертывания войск при штатном расписании патрулирования в мирное время приводит только к таким итогам. Иначе говоря, латвийский пограничник – не последняя жертва абсурдных распоряжений лидеров евросегмента НАТО.



Вчера, 20 августа, главным событием дня стали успехи 51-й армии ВС РФ в нарушении системы снабжения противника в Покровско-Мирноградском оборонительном районе.