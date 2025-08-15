 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 22.08.2025
00:05  ВС РФ начали массированное наступление по периметру Купянска – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
03:04  "Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
00:05  Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции, - Кирилл Стрельников
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
Архив
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ начали массированное наступление по периметру Купянска – итоговая сводка Readovka за 21 августа
00:05 22.08.2025

ВС РФ начали массированное наступление на внешний оборонительный периметр Купянска по восточному берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 21 августа

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 21 августа в разрезе СВО. Русские войска начали сдавливать внешний оборонительный контур Купянска по восточному берегу Оскола. Зеленский инициировал кампанию по дезинформации России касательно сроков возможности применения крылатых ракет FP-5/"Фламинго". Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые, по замыслу руководства республики, должны "сдерживать Россию".

Схлопывание пузыря

Части ВС РФ, действующие к востоку от Купянска, после успешного прорыва в село Петропавловка приступили к полномасштабному "наскоку" практически на весь оборонительный периметр противника по восточному берегу Оскола. Наши силы атакуют к югу от прежнего сектора прорыва в Петропавловке, подтягивая фронт и укрепляя фланг действующих частей в данном населенном пункте. Даже если противник не может эффективно контрить, обеспечение флангов – необходимое в любых условиях мероприятие.

Если взглянуть на село со спутника, оно вытянуто "аппендиксом" на юг. Мимо Петропавловки пролегает шоссе, обеспечивающее противнику возможность быстро маневрировать силами. Формальная опасность фланговой атаки ВСУ присутствует.

Вместе с этим наши штурмовые подразделения активизировались и в северных пригородах Купянска – в промышленном районе города на восточном берегу Оскола. Передовые группы ВС РФ уже могли начать просачиваться в купянскую "промку" лесами точно так же, как это делалось в конце зимы 2025 года в рамках операции по отвлечению украинских сил из района ПГТ Двуречная.

Редакция Readovka ранее заявляла, что у наших войск на данном направлении есть задача не допустить организации устойчивой обороны ВСУ на восточных окраинах Купянской агломерации, включающей Купянск, Купянск-Узловой и Ковшаровку.

Учитывая, что активные действия по решению этой задачи уже начались, стоит отдельно остановиться на том, чего именно добивается русская армия. Она сковывает боем неприятеля по фронту, оказывая давление с севера и максимально затрудняя ему отход на резервную линию обороны.

Всплеск активности ВС РФ на направлении совпал с продолжающимся встречным сражением нашей 51-й армии с "пожарной группировкой" ВСУ и НГУ. Можно предположить, что командование противника сняло из района Купянска силы и придало их войскам для контрудара у Доброполья. Таким образом, боевые порядки неприятеля у Купянска еще больше поредели, что открывает возможность навязать ему наше видение развития оперативной картины.

Фактическое отсутствие эшелонирования ввиду дефицита сил может быть компенсировано своевременным отходом на запасные позиции. Но если наши войска пробьют оборону ВСУ по фронту или с севера на Купянском направлении, планы по организованному отходу для развертывания на резервных рубежах станут нереализуемыми из-за угрозы утраты целостности обороны в "Купянском пузыре" на восточном берегу Оскола.

Кроме того, учитывая развитие ситуации на западном берегу реки, где наши войска уже вошли в черту Купянска, выстраивание обороны на северо-востоке города в скором времени может вообще утратить смысл для противника.

Информационная операция

Зеленский заявил, что к зиме начнется массовое производство крылатых ракет "Фламинго".

"Пока что она самая успешная, которая у нас есть. Думаю, что мы не можем многое об этом говорить до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет. К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе–феврале должно быть массовое производство", – сказал он.

Стоит вспомнить материал Readovka по данной ракете. "Фламинго" – это FP-5 от производителя Milanion Group, разработанная инженерами из Британии и ОАЭ. Вопрос наличия у противника возможности массированного пуска такой ракеты определяется не производственными мощностями незалежной.

Учитывая, что факт наличия этого вооружения на Украине был подтвержден еще в середине августа, ВСУ находятся в процессе накопления. Трудно определить, с какого момента FP-5 стали поставляться на Украину, но, так или иначе, Киев потенциально может произвести массированную атаку уже осенью. А заявленные сроки "производства "Фламинго"" стоит воспринимать как отвлекающий маневр. Нашим войскам ПВО надо готовиться к перехвату уже сейчас.

"Сами ставим, сами подрываемся"

В Латвии пограничник подорвался на одной из мин, установленных в связи с выходом прибалтийской республики из Оттавской конвенции по противопехотным минам по инициативе президента страны Ринкевича в апреле этого года. Таким образом, латвийский пограничник стал первой жертвой политики "сдерживания потенциальной агрессии России". Бедолага скончался в больнице.

К минированию пограничья, помимо Латвии, приступили Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Однако минирование собственной территории в качестве превентивной меры в условиях отсутствия полноценного боевого развертывания войск при штатном расписании патрулирования в мирное время приводит только к таким итогам. Иначе говоря, латвийский пограничник – не последняя жертва абсурдных распоряжений лидеров евросегмента НАТО.

Вчера, 20 августа, главным событием дня стали успехи 51-й армии ВС РФ в нарушении системы снабжения противника в Покровско-Мирноградском оборонительном районе.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755810300


