"Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова

"Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию
Астана может стать главным инвестором строительства Камбар-Атинской ГЭС-1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Киргизию с двухдневным визитом, обещающим укрепить и без того тесные связи двух стран. 21–22 августа в Бишкеке пройдут переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым и заседание Высшего межгосударственного совета, где на повестке дня – ключевые векторы развития: от экономики и логистики до водных ресурсов и культурного обмена. Главы государств также примут участие в открытии монумента "Золотой мост дружбы" в Бишкеке. Но это лишь часть насыщенной программы: на юге страны, в городе Ош, также запланированы важные мероприятия с участием казахстанской стороны.

Отношения между Казахстаном и Кыргызстаном вступили в новую фазу после обновления Договора о союзнических отношениях в апреле текущего года. Это стало логичным продолжением более чем 20-летней истории сотрудничества, начавшейся с подписания первого договора в 2003 году. Новая редакция документа охватывает широкий спектр взаимодействия – от политического и экономического партнерства до совместных проектов в транспортной, водно-энергетической и сельскохозяйственной отраслях, включая вопросы продовольственной безопасности и укрепления культурных связей. Сам факт ратификации президентом Касым-Жомартом Токаевым обновленного договора в июле подчеркивает его важность для Астаны.

Этот шаг знаменует собой переломный момент, поскольку до недавнего времени отношения между Астаной и Бишкеком не всегда носили характер прочного союза. Периодически возникавшие разногласия, включая споры между лидерами и торговые ограничения, осложняли двустороннее взаимодействие. Закрытие границ и простаивающие фуры на пунктах пропуска (см. "НГ" от 01.03.20) наносили ущерб киргизским производителям и даже приводили к жалобам в ЕАЭС и угрозам выхода из союза (см. "НГ" от 11.06.20). Во избежание подобных инцидентов стороны решили пересмотреть и укрепить существующие договоренности, охватив весь спектр сотрудничества, включая противодействие преступности, экономическое взаимодействие, а также сферы образования и культуры.

Один из принципиально новых пунктов – сотрудничество в военной сфере. Казахстан и Киргизия подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой договаривающейся стороны. Территории и ресурсы обеих стран не должны быть использованы "в целях подготовки или осуществления агрессии или иных враждебных действий против другой договаривающейся стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой договаривающейся стороны". Договор будет зарегистрирован в секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава этой организации.

Как считает директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Бишкек) Игорь Шестаков, к расширению союзнических отношений между странами региона подталкивают изменившаяся геополитическая структура мира и отношения между великими державами, такими как США, Россия и Китай, которые являются стратегическими партнерами для стран Центральной Азии. "События, произошедшие в Казахстане в январе 2022 года, показали, что прежние схемы безопасности уже не актуальны и вызовы становятся другими. Участие в разрешении этих конфликтов требует нового подхода. Военные Киргизии принимали участие в локализации драматических событий в Казахстане, что свидетельствует об изменениях в процессах обеспечения безопасности. Укрепление сотрудничества в этой области становится все более важным", – сказал "НГ" Шестаков.

Основным мотивом подписания расширенного договора стало стремление Астаны и Бишкека повысить предсказуемость действий со стороны друг друга и заручиться поддержкой на случай ухудшения отношений с какой-либо третьей страной, а также улучшить уровень общего взаимодействия в политической сфере.

Сегодня Казахстан и Киргизия строят планы на будущее. Страны реализуют совместные проекты – от транспортно‑логистических (новый трансграничный логистический комплекс, реконструкция автодорог и развитие коридора Алматы–Бишкек) до энергетических и агропромышленных инициатив (строительство Камбар‑Атинской ГЭС‑1, агрозоны в Чуйской области). Эти проекты закладывают фундамент для углубления сотрудничества на прочной институциональной основе.

Игорь Шестаков не исключил, что Казахстан может стать ключевым инвестором строительства Камбар-Атинской ГЭС-1. "Таким образом, визит Токаева, вероятно, задаст дорожную карту для двустороннего сотрудничества на ближайшие два-три года как минимум", – подчеркнул эксперт.

Что касается транспортного взаимодействия с Казахстаном – это не просто граница, подчеркнул Шестаков, а жизненно важная артерия, по которой движутся основные потоки товаров, формируя основу торгово-экономической жизни Киргизии. Любые задержки на этом пути мгновенно отзываются в обществе, что ярко демонстрирует: добрососедские и, что еще важнее, деловые, устойчивые отношения с Казахстаном – залог стабильности для киргизских товаропроизводителей, особенно в условиях отсутствия у республики выхода к морю. "Сегодня, когда активно обсуждается строительство новой железнодорожной магистрали Киргизия–Китай–Узбекистан, с потенциальным продолжением к Каспийскому морю, Казахстан неизменно выступает ключевым звеном. Именно через его территорию открываются перспективы выхода к мировым морским торговым путям", – отметил эксперт.

Важным аспектом партнерства является и инвестиционная деятельность Казахстана в банковской сфере Киргизии. Местные банки, представленные казахстанскими финансовыми институтами, пользуются доверием и демонстрируют устойчивость. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил 1,7 млрд долл. В планах – достичь показателя в 3 млрд долл.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров примут участие в открытии монумента "Золотой мост дружбы" в столичном парке "Интымак".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755820260


